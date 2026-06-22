Red Bull Half Court: в Україні стартував відбір найшвидшого турніру 3х3

У Red Bull Half Court далі проходять не лише переможці своїх ігор. У турнірі діє бонус

«Володар корту»

: його отримує команда з найбільшою сумою очок за всі ігри в групі. Це означає: навіть команда, яка не виграла найбільше матчів, усе ще має шанс пройти у наступний раунд.