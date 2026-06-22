Гравці борються за перемогу під час Національного фіналу Red Bull Half Court у Києві, Україна, 2 серпня 2025 року, демонструючи динамічний стрітбол та високу енергію змагань
© Serhii Levytskyi / Red Bull Content Pool
Баскетбол

Red Bull Half Court: в Україні стартував відбір найшвидшого турніру 3х3

Попереду — кваліфікації у трьох містах і шанс поїхати на Світовий Фінал у столицю Філіппін, Манілу.
Автор Марія Ридван
Читати 3 хв.Published on

Частина історії

Red Bull Half Court

Баскетбольний турнір 3х3 повертається у 2026 році!

Україна
Деталі події
Збирай команду і виходь на корт — 28 червня в Одесі перша кваліфікація національного відбору Red Bull Half Court. Найшвидший баскетбольний турнір 3х3 повертається в Україну.

Що таке Red Bull Half Court

Red Bull Half Court — це турнір з вуличного баскетболу 3х3 у найшвидшому форматі: половина майданчика, один кошик і десять хвилин на гру. Цього сезону турнір знову об'єднає стритболістів із 14 країн світу, які поборються за титул найкращого у своєму місті, країні, а потім і світі.
Команда «Кіборги помножені на вічність» перемогли у Національному фіналі Red Bull Half Court.

Команда «Кіборги помножені на вічність» перемогли в Києві у 2025 році

© Serhii Levytskyi / Red Bull Content Pool

У 2025 році команда «Будівельник» дійшла до чвертьфіналу у Дубаї

У 2025 році команда «Будівельник» дійшла до чвертьфіналу у Дубаї

© Naim Chidiac / Red Bull Content Pool

Торік чоловічий титул здобула команда «Кіборги Помножені На Вічність» — Олександр Петров, Олексій Адедіран, Геннадій Кушманцев та Олександр Деревяга, а серед жінок БК «Будівельник» — Віта Горобець, Христина Філевич, Дарія Завідна та Юлія Гутевич. Восени дівчата представляли Україну на Світовому фіналі в Дубаї, де змагалися з найсильнішими 3х3 командами з 18 країн світу.

Оригінальний Red Bull

Енергетичний напій Red Bull

Дізнатися Більше
Red Bull Energy Drink
«Вуличний баскетбол завжди складніший, потребує агресивнішої боротьби», — каже капітанка «Будівельника» Віта Горобець. На корті Red Bull Half Court все вирішується за лічені секунди, а ціна кожної помилки — вища, ніж у класичному баскетболі.

Розклад Red Bull Half Court Україна 2026

Збирай команду та обирай зручну для себе кваліфікацію — головне встигнути зареєструватися.
Кваліфікації:
  • 28.06 — Одеса, пляж Дельфін
  • 05.07 — Львів, Порохова вежа
  • 18–19.07 — Київ, урбан-парк ВДНГ
Національний фінал:
  • 26.07 — Львів
Учасник під час Національного фіналу Red Bull Half Court 2025 у Києві, Україна.

На Національному фіналі Red Bull Half Court 2025 було багато глядачів

© Serhii Levytskyi / Red Bull Content Pool

Участь безкоштовна для команд і для глядачів — реєстрація потрібна лише гравцям.

«Володар корту» та триочкові зони

У Red Bull Half Court далі проходять не лише переможці своїх ігор. У турнірі діє бонус «Володар корту»: його отримує команда з найбільшою сумою очок за всі ігри в групі. Це означає: навіть команда, яка не виграла найбільше матчів, усе ще має шанс пройти у наступний раунд.
Додатковий драйв — триочкові зони, два кола діаметром три фути за основною дугою. Якщо гравець влучає у кошик, торкаючись ногою такої зони під час кидка, команда отримує одразу три очки.

Хто може взяти участь

Зібрати команду й зареєструватися може будь-який гравець від 18 років. Кожна команда реєструється один раз і бере участь лише в одній кваліфікації.
Гравці борються за перемогу під час фіналу чемпіонату світу Red Bull Half Court 2025 року в Дубаї

Світовий фінал Red Bull Half Court 2025

© Naim Chidiac / Red Bull Content Pool

Корти, данки та зірки

Red Bull Half Court — це не тільки боротьба на корті, а й справжнє шоу для глядачів. На фіналах традиційно влаштовують данк-контест і зірковий матч, де грають відомі актори, музиканти та блогери.
А локації щороку обирають так, щоб атмосфера запам'яталась надовго: торік Національний фінал зібрав глядачів на оглядовому майданчику на даху в Києві, з краєвидом на Дніпро та Лівий берег. Яку локацію обрали для Львова цього року і що буде в програмі фіналу — розкажемо зовсім скоро.

1 хв

Національний фінал Red Bull Half Court 2025: відео

Український сезон зібрав понад 200 команд і майже тисячу гравців.

Що далі

Red Bull Half Court — це шанс заявити про себе на світовому рівні. Після завершення національних відборів у 14 країнах світу, переможці зустрінуться на Світовому Фіналі у Манілі, Філіппіни. Найсильнішу стритбольну команду планети визначатимуть у грудні 2026 року.
Реєструй команду й стеж за новинами Red Bull Half Court — твій шанс заявити про себе чекає!
Реєструйся на Red Bull Half Court 2026 в Україні

Реєструйся на Red Bull Half Court 2026 в Україні

© Red Bull Україна

Частина історії

Red Bull Half Court

Баскетбольний турнір 3х3 повертається у 2026 році!

Україна
Деталі події
Баскетбол