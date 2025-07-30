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Баскетбол
Національний фінал Red Bull Half Court уже в цю суботу: все про івент
Змагання зі стритболу на одному з найвищих оглядових майданчиків країни? Це не можна пропустити!
Баскетбол 3х3 продовжує підкорювати українські вулиці — і підіймається на кардинально інший рівень!
Цього року Національний фінал головного стритбольного турніру Red Bull Half Court пройде на одному з найвищих оглядових майданчиків України — Viewpoint by Parkovy на даху КВЦ «Парковий». Там, на висоті понад 40 метрів над містом, зійдуться найкращі чоловічі та жіночі команди з різних куточків нашої держави. На переможців чекає подорож у Дубаї, аби спробувати поборотися за перше місце під час Світового фіналу Red Bull Half Court 2025.
Глядачі у Києві, окрім динамічних протистоянь на майданчику, побачать також данк-контест і шалений зірковий матч, який щороку стає незабутньою частиною Національного фіналу.
І усе це на унікальній локації з краєвидами старого Києва? Так, здається, такого в історії національних змагань Red Bull Half Court ще не було. Розповідаємо всі деталі івенту, який неможливо пропустити!
01
Розклад Національного фіналу
Битва найкращих стритбольних команд країни відбудеться уже в цю суботу, 02 серпня. Синоптики прогнозують безхмарну і комфортну погоду. День обіцяє бути насиченим на події:
- 10:00 — підтвердження команд
- 17:00 — данк-контест (мистецтво закидання м'яча в кошик згори)
- 18:30 — зірковий матч
- 19:00 — фінальні матчі
Адреса — місто Київ, КВЦ «Парковий», Паркова дорога, 16А, оглядовий майданчик Viewpoint by Parkovy.
Вхід вільний.
З усіма правилами та унікальним форматом турніру можеш ознайомитися тут.
02
Данк-контест
Це видовищна частина будь-якого Національного фіналу Red Bull Half Court. Ти, напевно, знаєш, що данк — це мистецтво закидання м’яча у кошик згори. Баскетболісти з усього світу наполегливо працюють, щоб саме їх данк був названий найкращим: вигадують нові ефектні рухи, стрибають через перешкоди або навіть через друзів, аби продемонструвати майстерність.
В Україні також вистачає крутих данкерів, яким є чим похизуватися. Торік, під час Національного Фіналу, одразу десять спортсменів з різних куточків країни показували клас. Цього року буде не менш ефектно!
До речі, якщо ти цікавишся термінологією українського стритболу, дивись короткий словник вуличного баскетболу 3х3. Тому хто грає це допоможе краще взаємодіяти під час матчу, а тому хто вболіває — розуміти, що відбувається на майданчику.
03
Зірковий матч
Ще одна традиція Національного фіналу — зірковий матч, коли на майданчику зустрічаються українські співаки, коміки та відомі спортсмени.
Торік глядачі змогли оцінити стритбольні навички коміка Марка Куцевалова, репера-тіктокера Лефльора, репера Tricky Nicki, відомого баскетболіста-данкера Олександра Захарова, bmx-райдера Юри Іллющенка, баскетбольного фристайлера Анатолія Лутицького, представника команди NaVi Андрія Грищенка та моделі й баскетболістки Олени Білої.
Хто вийде на майданчик у зірковому матчі цього року — дізнаєшся уже в суботу, 2 серпня.
04
Хто гратиме у фіналі?
Нарешті, ми підходимо до головної частини івенту — фінальних матчів за звання найкращих і путівки на Світовий фінал Red Bull Half Court у Дубаї.
Кваліфікації команд проходили у трьох містах України. 21 червня відбулися перші матчі у Львові, далі — 28 червня — естафету перехопила Одеса, а 05-06 липня у Києві визначилися останні команди Національного Фіналу.
Загалом, учасниками кваліфікацій стали понад 200 чоловічих та жіночих команд з усієї України. У вирішальних матчах в суботу зійдуться 32 чоловічих та 16 жіночих колективів.
Переможці 2024 запевняють: передбачити, хто стане тріумфатором Red Bull Half Court 2025 неможливо. Стритбол — це динамічна гра, де все вирішується на майданчику. Тут потрібно діяти швидко, а кубок здобудуть найбільш зіграні та вмотивовані команди.
05
Що далі?
Національний фінал — це лише початок нового шляху для переможців. Окрім нагород, вони отримують квиток на Світовий фінал Red Bull Half Court 2025.
Цього року переможці кожної з країн зберуться в Дубаї 20-23 листопада, аби визначити найсильнішу стритбольну команду планети. Хто представлятиме Україну на майданчику — дізнаємося зовсім скоро.
В суботу 2 серпня займай місце на оглядовому майданчику КВЦ «Парковий», насолоджуйся класною атмосферою, музикою, краєвидом на обидва береги Дніпра і дізнайся першим, хто виборе перемогу на Національному фіналі Red Bull Half Court 2025. До зустрічі!