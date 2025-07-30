Національний фінал Red Bull Half Court уже в цю суботу: все про івент

Баскетбол 3х3 продовжує підкорювати українські вулиці — і підіймається на кардинально інший рівень!

Цього року Національний фінал головного стритбольного турніру Red Bull Half Court пройде на одному з найвищих оглядових майданчиків України — Viewpoint by Parkovy на даху КВЦ «Парковий». Там, на висоті понад 40 метрів над містом, зійдуться найкращі чоловічі та жіночі команди з різних куточків нашої держави. На переможців чекає подорож у Дубаї, аби спробувати поборотися за перше місце під час Світового фіналу Red Bull Half Court 2025.

Напружена боротьба на Національному фіналі Red Bull Half Court 2024 © Yurii Strokan / Red Bull Content Pool

Глядачі у Києві, окрім динамічних протистоянь на майданчику, побачать також данк-контест і шалений зірковий матч, який щороку стає незабутньою частиною Національного фіналу.

І усе це на унікальній локації з краєвидами старого Києва? Так, здається, такого в історії національних змагань Red Bull Half Court ще не було. Розповідаємо всі деталі івенту, який неможливо пропустити!

01 Розклад Національного фіналу

Гравці виборюють перемогу у Національному фіналі Red Bull Half Court © Yurii Strokan / Red Bull Content Pool

Битва найкращих стритбольних команд країни відбудеться уже в цю суботу, 02 серпня. Синоптики прогнозують безхмарну і комфортну погоду. День обіцяє бути насиченим на події:

10:00 — підтвердження команд

17:00 — данк-контест (мистецтво закидання м'яча в кошик згори)

18:30 — зірковий матч

19:00 — фінальні матчі

Адреса — місто Київ, КВЦ «Парковий», Паркова дорога, 16А, оглядовий майданчик Viewpoint by Parkovy.

Вхід вільний.

З усіма правилами та унікальним форматом турніру можеш ознайомитися тут .

02 Данк-контест

Видовищний данк під час Національного фіналу Red Bull Half Court © Yurii Strokan / Red Bull Content Pool

Це видовищна частина будь-якого Національного фіналу Red Bull Half Court. Ти, напевно, знаєш, що данк — це мистецтво закидання м’яча у кошик згори . Баскетболісти з усього світу наполегливо працюють, щоб саме їх данк був названий найкращим: вигадують нові ефектні рухи, стрибають через перешкоди або навіть через друзів, аби продемонструвати майстерність.

В Україні також вистачає крутих данкерів, яким є чим похизуватися. Торік, під час Національного Фіналу , одразу десять спортсменів з різних куточків країни показували клас. Цього року буде не менш ефектно!

До речі, якщо ти цікавишся термінологією українського стритболу, дивись короткий словник вуличного баскетболу 3х3 . Тому хто грає це допоможе краще взаємодіяти під час матчу, а тому хто вболіває — розуміти, що відбувається на майданчику.

03 Зірковий матч

Учасники зіркового матчу на Red Bull Half Court Україна 2024 © Yurii Strokan / Red Bull Content Pool

Ще одна традиція Національного фіналу — зірковий матч, коли на майданчику зустрічаються українські співаки, коміки та відомі спортсмени.

Торік глядачі змогли оцінити стритбольні навички коміка Марка Куцевалова , репера-тіктокера Лефльора , репера Tricky Nicki , відомого баскетболіста-данкера Олександра Захарова , bmx-райдера Юри Іллющенка , баскетбольного фристайлера Анатолія Лутицького , представника команди NaVi Андрія Грищенка та моделі й баскетболістки Олени Білої .

Хто вийде на майданчик у зірковому матчі цього року — дізнаєшся уже в суботу, 2 серпня.

04 Хто гратиме у фіналі?

Гравці змагаються за очки під час Національного фіналу Red Bull Half Court © Yurii Strokan / Red Bull Content Pool Учасник Національного фіналу Red Bull Half Court 2024 © Yurii Strokan / Red Bull Content Pool

Нарешті, ми підходимо до головної частини івенту — фінальних матчів за звання найкращих і путівки на Світовий фінал Red Bull Half Court у Дубаї.

Кваліфікації команд проходили у трьох містах України. 21 червня відбулися перші матчі у Львові, далі — 28 червня — естафету перехопила Одеса, а 05-06 липня у Києві визначилися останні команди Національного Фіналу.

Загалом, учасниками кваліфікацій стали понад 200 чоловічих та жіночих команд з усієї України. У вирішальних матчах в суботу зійдуться 32 чоловічих та 16 жіночих колективів.

Переможці 2024 запевняють: передбачити, хто стане тріумфатором Red Bull Half Court 2025 неможливо . Стритбол — це динамічна гра, де все вирішується на майданчику. Тут потрібно діяти швидко, а кубок здобудуть найбільш зіграні та вмотивовані команди.

05 Що далі?

Енергійна гра найкращих © Yurii Strokan / Red Bull Content Pool

Національний фінал — це лише початок нового шляху для переможців. Окрім нагород, вони отримують квиток на Світовий фінал Red Bull Half Court 2025 .

Цього року переможці кожної з країн зберуться в Дубаї 20-23 листопада , аби визначити найсильнішу стритбольну команду планети. Хто представлятиме Україну на майданчику — дізнаємося зовсім скоро.

В суботу 2 серпня займай місце на оглядовому майданчику КВЦ «Парковий», насолоджуйся класною атмосферою, музикою, краєвидом на обидва береги Дніпра і дізнайся першим, хто виборе перемогу на Національному фіналі Red Bull Half Court 2025. До зустрічі!