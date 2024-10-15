Фінал Red Bull Half Court 2024: як готуються українські баскетболістки?

Майже 20 баскетбольних команд із трьох континентів з’їдуться до США на довгоочікувану подію — Red Bull Half Court World Final 2024 . Глобальний стритбольний турнір відбудеться 19 та 20 жовтня в легендарному нью-йоркському парку Бруклін Бридж. Місце проведення змагань дійсно особливе, адже саме на вуличках довкола парку наприкінці 1950-х років зароджувався стритбол — вуличний формат баскетболу.

Потрапити на Red Bull Half Court World Final 2024 — якщо не мрія, то мета багатьох. Щоб опинитися на турнірі, команди здолали тернистий шлях: спершу вдало виступили на кваліфікаціях, а згодом перемогли в національних фіналах своїх країн.

Україну на івенті представлятиме жіночий клуб «Прикарпаття», що влітку переміг у фіналі національного турніру в Києві . Для нашої команди це прекрасна можливість показати світові міць та потенціал українського стритболу в матчах проти топових світових команд із Бельгії, Японії, Туреччини, США, Єгипту та інших країн.

Капітанка команди «Прикарпаття» Ліка Ляшко © Фото надала Ліка Ляшко Потрапити на Red Bull Half Court World Final 2024 — мрія та мета багатьох

Про підготовку, очікування від Світового фіналу та загальний рівень українського стритболу ми розпитали в Ліки Ляшко, капітанки команди «Прикарпаття».

— Ліко, що, на твою думку, стало секретом успіху «Прикарпаття» на фіналі Red Bull Half Court у Києві?

— Я думаю, це рішучість, наполегливість і завзятість у досягненні мети. Це три основні якості, які допомогли команді, й особисто мені, потрапити до Світового фіналу Red Bull Half Court 2024.

— Після перемоги у Києві команда зізналася, що їхала за перемогою. Перед візитом до США настрій не менш бойовий?

— Звичайно, ми їхали за перемогою. Команда дуже багато й наполегливо працювала влітку, тому настрій був бойовий. Ми виконали основну роботу на національному фіналі в Києві, тож летимо до Америки ще більш вмотивовані!

— Розкажи що на вас чекатиме в США? Яка програма і плани?

— 16 жовтня вилітаємо до Нью-Йорка. 17 жовтня заселяємося в готель, ввечері познайомимося з майбутніми суперниками, а також відбудеться невелика вітальна вечірка. 18 жовтня тренуємося та дивимося американський фінал Red Bull Half Court.

«Ми налаштовані на призові місця — це точно» © Yurii Strokan / Red Bull Content Pool

19 жовтня — стартовий день змагань, старт групового етапу.

Команди будуть поділені на дві групи по п’ять у кожній. Тож у цей день у нас планується чотири матчі. За результатами групового етапу до чвертьфіналу виходять чотири з п’яти команд кожної групи.

А 20 жовтня граємо плей-офф, виграємо Світовий фінал та святкуємо на афтепаті.

— Чудовий план! Нью-Йорк, Бруклін Бридж, тисячі глядачів та грізні суперниці… Що ти відчуваєш із цього приводу?

— Бруклін Бридж, звісно, легендарний парк. Уже уявила, як ми разом із дівчатами ступаємо на корт, відчуваємо цю неймовірну атмосферу. Мене переповнюють емоції. Я справді в очікуванні цієї надзвичайної події!

— Прогнози — справа невдячна… Та все ж, які очікування від Red Bull Half Court World Final?

— Ми налаштовані на призові місця — це точно. Але зрозуміло, що як і будь-які спортсмени, прагнемо тільки перемоги! Особливо важливо представляти Україну зараз, у такий важкий час для країни, коли жага до перемоги посилюється ще більше.

«Прикарпаття» у фіналі Red Bull Half Court у Києві © Yurii Strokan / Red Bull Content Pool Я уявляю, як ми з дівчатами ступаємо на корт, відчуваємо цю неймовірну атмосферу! Ліка Ляшко

— Рівень команд-суперниць надвисокий. Як ви готуєтесь до змагання? Можливо, ще більше та наполегливіше тренуєтеся?

— Як я вже казала, команда тренувалася протягом усього літа й дуже багато працювала. Ми брали участь у кваліфікації до Ігор, грали кваліфікацію до чемпіонату Європи, а потім і на самому турнірі.

Також брали участь у Women’s Series, Студентських іграх у Дебрецені (Угорщина), а також їздили на дружні турніри. Підготовка була і триває.

— У матчах Red Bull Half Court World Final на перший план вийде фізична підготовка чи вирішальним буде високий рівень тактичної гри?

— Я думаю, що ми більше схилятимемося до тактичної гри.

— Як ситуація в Україні вплинула на розвиток жіночого баскетболу та його перспективи загалом?

— Звичайно, вплив був негативним. Багато гравчинь виїхали за кордон, унаслідок цього рівень конкуренції дещо знизився.

4 хв Red Bull Half Court World Final 2023 Дивись найкращі моменти світового фіналу Red Bull Half Court World Final 2023 у Белграді, Сербія.

Для молоді ж навпаки — стало більше шансів та можливостей пробитися на найвищий рівень, зараз зробити це легше. Раніше було надскладно потрапити в українську Суперлігу через високий рівень чемпіонату.

— Світовий жіночий баскетбол переживає, можливо, свої найкращі часи. Серед української молоді теж зростає попит на цей вид спорту?

— Так, попит серед української молоді зростає, і це пов’язано саме з тими факторами, про які я згадувала раніше. Для молодих гравчинь є свої переваги як за кордоном, так і тут, в Україні.

— Зазвичай США вважають взірцем у чоловічому й жіночому баскетболі та стритболі. Погоджуєшся із цією тезою?

— Якщо говоримо про класичний формат баскетболу 5 проти 5 — погоджуюся. Утім, цього не можна сказати про формат 3x3. У стритболі ж здебільшого домінує не США, а команди з європейських країн.

З жіночих стритбольних збірних мені до вподоби Нідерланди, Іспанія, Німеччина, Франція, а з чоловічих — Латвія, Литва, Франція та Нідерланди.

— З яких країн Україні варто брати приклад у сфері популяризації цих дисциплін? Чому їм вдалося?

— На мою думку, треба брати приклад зі США. У них цей вид спорту розвивається так, як ніде більше на планеті.

Школи та коледжі пропонують стипендії, усіляко заохочують учнів займатися спортом. В американських навчальних закладах навіть укладають контракти на великі суми.

І, звичайно, популяризація баскетболу на телебаченні — багато баскетбольних шоу. Розвиток спорту в цій країні на найвищому рівні.

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