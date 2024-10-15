Команда «Прикарпаття» святкує перемогу на Національному фіналі Red Bull Half Court у Києві, Україна, 9 липня 2024 року.
© Yurii Strokan / Red Bull Content Pool
Баскетбол

Фінал Red Bull Half Court 2024: як готуються українські баскетболістки?

Про очікування, жагу до перемоги та тренування перед глобальним фіналом розповіла капітанка команди «Прикарпаття» Ліка Ляшко.
Автор Максим Рудніцький
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Частина історії

Red Bull Half Court

The world's most global streetball tournament returns as the very best 3on3 basketball teams battle it out worldwide for Red Ball Half Court 2024.

7 Зупинки
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Майже 20 баскетбольних команд із трьох континентів з’їдуться до США на довгоочікувану подію — Red Bull Half Court World Final 2024. Глобальний стритбольний турнір відбудеться 19 та 20 жовтня в легендарному нью-йоркському парку Бруклін Бридж. Місце проведення змагань дійсно особливе, адже саме на вуличках довкола парку наприкінці 1950-х років зароджувався стритбол — вуличний формат баскетболу.
Потрапити на Red Bull Half Court World Final 2024 — якщо не мрія, то мета багатьох. Щоб опинитися на турнірі, команди здолали тернистий шлях: спершу вдало виступили на кваліфікаціях, а згодом перемогли в національних фіналах своїх країн.
Україну на івенті представлятиме жіночий клуб «Прикарпаття», що влітку переміг у фіналі національного турніру в Києві. Для нашої команди це прекрасна можливість показати світові міць та потенціал українського стритболу в матчах проти топових світових команд із Бельгії, Японії, Туреччини, США, Єгипту та інших країн.
Капітанка команди «Прикарпаття» Ліка Ляшко

Капітанка команди «Прикарпаття» Ліка Ляшко

© Фото надала Ліка Ляшко

Потрапити на Red Bull Half Court World Final 2024 — мрія та мета багатьох
Про підготовку, очікування від Світового фіналу та загальний рівень українського стритболу ми розпитали в Ліки Ляшко, капітанки команди «Прикарпаття».

— Ліко, що, на твою думку, стало секретом успіху «Прикарпаття» на фіналі Red Bull Half Court у Києві?

— Я думаю, це рішучість, наполегливість і завзятість у досягненні мети. Це три основні якості, які допомогли команді, й особисто мені, потрапити до Світового фіналу Red Bull Half Court 2024.

— Після перемоги у Києві команда зізналася, що їхала за перемогою. Перед візитом до США настрій не менш бойовий?

— Звичайно, ми їхали за перемогою. Команда дуже багато й наполегливо працювала влітку, тому настрій був бойовий. Ми виконали основну роботу на національному фіналі в Києві, тож летимо до Америки ще більш вмотивовані!

— Розкажи що на вас чекатиме в США? Яка програма і плани?

— 16 жовтня вилітаємо до Нью-Йорка. 17 жовтня заселяємося в готель, ввечері познайомимося з майбутніми суперниками, а також відбудеться невелика вітальна вечірка. 18 жовтня тренуємося та дивимося американський фінал Red Bull Half Court.
Дівчата із «Прикарпаття» обіймаються після Національного фіналу Red Bull Half Court у Києві, Україна

«Ми налаштовані на призові місця — це точно»

© Yurii Strokan / Red Bull Content Pool

19 жовтня — стартовий день змагань, старт групового етапу.
Команди будуть поділені на дві групи по п’ять у кожній. Тож у цей день у нас планується чотири матчі. За результатами групового етапу до чвертьфіналу виходять чотири з п’яти команд кожної групи.
А 20 жовтня граємо плей-офф, виграємо Світовий фінал та святкуємо на афтепаті.

— Чудовий план! Нью-Йорк, Бруклін Бридж, тисячі глядачів та грізні суперниці… Що ти відчуваєш із цього приводу?

— Бруклін Бридж, звісно, легендарний парк. Уже уявила, як ми разом із дівчатами ступаємо на корт, відчуваємо цю неймовірну атмосферу. Мене переповнюють емоції. Я справді в очікуванні цієї надзвичайної події!

— Прогнози — справа невдячна… Та все ж, які очікування від Red Bull Half Court World Final?

— Ми налаштовані на призові місця — це точно. Але зрозуміло, що як і будь-які спортсмени, прагнемо тільки перемоги! Особливо важливо представляти Україну зараз, у такий важкий час для країни, коли жага до перемоги посилюється ще більше.
У 2024 році команда «Прикарпаття» святкує перемогу в національному фіналі Red Bull Half Court у Києві

«Прикарпаття» у фіналі Red Bull Half Court у Києві

© Yurii Strokan / Red Bull Content Pool

Я уявляю, як ми з дівчатами ступаємо на корт, відчуваємо цю неймовірну атмосферу!
Ліка Ляшко

— Рівень команд-суперниць надвисокий. Як ви готуєтесь до змагання? Можливо, ще більше та наполегливіше тренуєтеся?

— Як я вже казала, команда тренувалася протягом усього літа й дуже багато працювала. Ми брали участь у кваліфікації до Ігор, грали кваліфікацію до чемпіонату Європи, а потім і на самому турнірі.
Також брали участь у Women’s Series, Студентських іграх у Дебрецені (Угорщина), а також їздили на дружні турніри. Підготовка була і триває.

— У матчах Red Bull Half Court World Final на перший план вийде фізична підготовка чи вирішальним буде високий рівень тактичної гри?

— Я думаю, що ми більше схилятимемося до тактичної гри.

— Як ситуація в Україні вплинула на розвиток жіночого баскетболу та його перспективи загалом?

— Звичайно, вплив був негативним. Багато гравчинь виїхали за кордон, унаслідок цього рівень конкуренції дещо знизився.

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Red Bull Half Court World Final 2023

Дивись найкращі моменти світового фіналу Red Bull Half Court World Final 2023 у Белграді, Сербія.

Для молоді ж навпаки — стало більше шансів та можливостей пробитися на найвищий рівень, зараз зробити це легше. Раніше було надскладно потрапити в українську Суперлігу через високий рівень чемпіонату.

— Світовий жіночий баскетбол переживає, можливо, свої найкращі часи. Серед української молоді теж зростає попит на цей вид спорту?

— Так, попит серед української молоді зростає, і це пов’язано саме з тими факторами, про які я згадувала раніше. Для молодих гравчинь є свої переваги як за кордоном, так і тут, в Україні.

— Зазвичай США вважають взірцем у чоловічому й жіночому баскетболі та стритболі. Погоджуєшся із цією тезою?

— Якщо говоримо про класичний формат баскетболу 5 проти 5 — погоджуюся. Утім, цього не можна сказати про формат 3x3. У стритболі ж здебільшого домінує не США, а команди з європейських країн.
З жіночих стритбольних збірних мені до вподоби Нідерланди, Іспанія, Німеччина, Франція, а з чоловічих — Латвія, Литва, Франція та Нідерланди.

— З яких країн Україні варто брати приклад у сфері популяризації цих дисциплін? Чому їм вдалося?

— На мою думку, треба брати приклад зі США. У них цей вид спорту розвивається так, як ніде більше на планеті.
Школи та коледжі пропонують стипендії, усіляко заохочують учнів займатися спортом. В американських навчальних закладах навіть укладають контракти на великі суми.
І, звичайно, популяризація баскетболу на телебаченні — багато баскетбольних шоу. Розвиток спорту в цій країні на найвищому рівні.
Щоб не пропустити результати глобального фіналу Red Bull Half Court World, не забувай перевіряти офіційну сторінку події, а також підписуйся на сторінку змагання у інстаграмі — @redbullhalfcourt та будь в курсі подій.

Частина історії

Red Bull Half Court

The world's most global streetball tournament returns as the very best 3on3 basketball teams battle it out worldwide for Red Ball Half Court 2024.

7 Зупинки
Дивись календар події
Баскетбол