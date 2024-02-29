Понад 5 000 захоплених вболівальників вітали Ронана Данна, який посів перше місце на Red Bull Hardline Tasmania у тасманійському байк-парку Мейдена. До нього приєдналися Бернард Керр на другому місці та Джордж Бренніган на третьому, щоб замкнути п'єдестал пошани першого в історії Red Bull Hardline Australia. (Повні результати та час нижче).

Захід також відзначився величезним прогресом і першими перемогами жінок, які проїхали довгу технічну трасу під час тренувань і гоночного дня.

12 хв ТОП-3 переможні заїзди — Red Bull Hardline Australia Дивись три найкращі заїзди з першої гонки Red Bull Hardline Australia у байк-парку Мейдена в Тасманії.

Грейсі Хемстріт та Луїза-Анна Фергюсон, які пройшли по wildcard, стали першими жінками в історії змагань, які виступили у фіналі Red Bull Hardline.

Інші гонщиці — Тане Сігрейв , Гаррієт Бербідж-Сміт , Ханна Бергеманн та Камі Ногейра — проїхали більшу частину траси, але не пройшли кваліфікацію.

01 Гонщики

Учасники Red Bull Hardline в Австралії © Dan Griffiths/Red Bull Content Pool

Знайомся з повним списком учасників нижче.

02 Траса

Сем Бленкінсоп і Брук Макдональд на трасі Red Bull Hardline Australia © Dan Griffiths/Red Bull Content Pool

Траса Red Bull Hardline Tasmania складалась з 2,3 км ретельно підготовлених спусків. Протягом тренувань та гоночного дня спортсмени розвивали швидкість понад 70 км/год на деяких ділянках.

Нижче ти можеш ознайомитися з деякими фактами про трасу:

Довжина траси — 2,3 км

Вертикальний перепад висот — 575 м

Найбільший стрибок з розривом — 23 метри

Найбільше вертикальне падіння — 10м+

Орієнтовний час проходження траси — 3,5 хв

Найвища точка — 925 м над рівнем моря

Геологія на трасі змінюється тричі, що призводить до абсолютно різних типів гірських порід та ґрунту протягом всієї траси.

Попередній перегляд дистанції — це чудовий спосіб побачити, як все відбувається зверху донизу.

4 хв Попередній огляд траси Red Bull Hardline Australia Джексон Голдстоун і Лорі Грінленд ведуть нас маршрутом першої гонки Red Bull Hardline в Австралії.

03 Глядачі

Вболівальники дарували найкращу енергію від відкриття воріт до фіналу, заповнювали кожну ділянку траси та вболівали за своїх улюблених гонщиків.

Вони відважно долали сонце, дощ, бруд і пил, щоб зробити перший в історії Red Bull Hardline Tasmania незабутнім, і ми дякуємо їм за це!

04 Тренування

Тані Сігрейв готова до старту © Dan Griffiths/Red Bull Content Pool Джексон Голдстоун задоволений треком © Brett Hemmings

Тестування траси проходило протягом тижня, учасники мали змогу пройти різні ділянки траси. Ми відзняли багато чудового контенту, який ти можеш переглянути в Instagram Red Bull.

У п'ятницю погода змінилася: дощ і сильний вітер випробували деяких учасників на міцність і скоротили час тренувань, що підвищило ставки на день гонки.

Особливістю кількох днів перед гонкою були щоденні пре-шоу, які були ідеальним способом познайомитися з гонщиками, їх налаштуваннями та всіма частинами траси, включаючи швидкісну ділянку Baxters Highway, важкий Road Gap, височенний Shark Fin і фінальний 70-футовий кікер для фінішу.

Дивись п'ятничне шоу нижче —

6 хв Ready to drop in Tasmania Riders are ready to roll ahead of finals at the inaugural Red Bull Hardline in Australia.

05 Підсумки перегонів

Ремі Мортон робить стрибок © Brett Hemmings

День розпочався з ідеальної погоди, що означало, що траса висихала протягом дня і ставала все швидшою і швидшою.

Гонщики виходили на старт у протилежному порядку, де найповільніші учасники кваліфікації стартували першими.

Коли справа дійшла до фінішу, різниця виявилася невеликою — лише 3 секунди між гонщиком, що посів перше місце, Ронаном Данном та Бернардом Керром, що зайняв друге, і гонщиком, що посів третє місце, Джорджем Бранніганом. Це дико, враховуючи, що гонщики проходили дистанцію в середньому трохи більше ніж за три хвилини, а це означає, що різницю в результатах міг скласти один поворот.

На подіумі — Бернард Керр, Ронан Данн та Джордж Бренніган © Graeme Murray

Гонщицею тижня стала канадська спортсменка Грейсі Хемстріт, яка отримала величезні оплески від натовпу та своїх колег-райдерів.

Грейсі Хемстріт стала гонщицею тижня © Graeme Murray

Повний список спортсменів та їхній час дивіться нижче.

Red Bull Hardline Фінальна турнірна таблиця Перейти до події 1 IRL Час 3:08.145 2 GBR Час 3:10.021 3 NZL Час 3:11.021 4 FRA Час 3:13.047 5 AUS Час 3:13.469 Show all results Місце Гонщик Країна Час 1 IRL 3:08.145 2 GBR 3:10.021 3 NZL 3:11.021 4 FRA 3:13.047 5 AUS 3:13.469 6 GBR 3:14.177 7 NZL 3:14.700 8 NZL 3:14.721 9 ПАР 3:15.807 10 FRA 3:15.844 11 NZL 3:16.607 12 AUS 3:18.072 13 GBR 3:18.508 14 FRA 3:18.727 15 GBR 3:20.832 16 FRA 3:21.447 17 GBR 3:22.525 18 GBR 3:25.487 19 MEX 3:36.340 20 AUS 3:45.607 21 GBR 3:54.107 22 CAN 3:56.586 23 США 3:59.562 24 BEL 4:19.916 25 GBR 5:08.412 26 AUS DNF 27 CAN DNF

Ти можеш переглянути повну трансляцію нижче безкоштовно на Red Bull TV прямо зараз.

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