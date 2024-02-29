Джоні Салідо під час гонки на Red Bull Hardline у байк-парку Мейдена, Австралія, 24 лютого 2024 року.
© Dan Griffiths/Red Bull Content Pool
MTB

Лише секунди визначили переможця на Red Bull Hardline Australia

Нові спортсмени та перші перемоги жінок — саме так твориться історія Red Bull Hardline в Австралії.
Автор Ендрю Котман
Читати 4 хв.Опубліковано

Частина історії

Red Bull Hardline

Red Bull Hardline, the world’s toughest mountain bike race, adds a new event in Tasmania, Australia, as well as reaching its 10-year milestone in the Dyfi Valley, Wales.

2 Зупинки

Red Bull Hardline

Найжорсткіші у світі даунхіл-перегони вперше відбудуться в Австралії!

Australia

Резюме

  1. 1
    Гонщики
  2. 2
    Траса
  3. 3
    Глядачі
  4. 4
    Тренування
  5. 5
    Підсумки перегонів
Понад 5 000 захоплених вболівальників вітали Ронана Данна, який посів перше місце на Red Bull Hardline Tasmania у тасманійському байк-парку Мейдена. До нього приєдналися Бернард Керр на другому місці та Джордж Бренніган на третьому, щоб замкнути п'єдестал пошани першого в історії Red Bull Hardline Australia. (Повні результати та час нижче).
Захід також відзначився величезним прогресом і першими перемогами жінок, які проїхали довгу технічну трасу під час тренувань і гоночного дня.

12 хв

ТОП-3 переможні заїзди — Red Bull Hardline Australia

Дивись три найкращі заїзди з першої гонки Red Bull Hardline Australia у байк-парку Мейдена в Тасманії.

англійська

Грейсі Хемстріт та Луїза-Анна Фергюсон, які пройшли по wildcard, стали першими жінками в історії змагань, які виступили у фіналі Red Bull Hardline.
Інші гонщиці — Тане Сігрейв, Гаррієт Бербідж-Сміт, Ханна Бергеманн та Камі Ногейра — проїхали більшу частину траси, але не пройшли кваліфікацію.
01

Гонщики

Спортсмени позують для фото на Red Bull Hardline

Учасники Red Bull Hardline в Австралії

© Dan Griffiths/Red Bull Content Pool

Знайомся з повним списком учасників нижче.
  • Бернард Керр (Великобританія)
  • Джордж Бранніган (Нова Зеландія)
  • Джексон Голдстоун (Канада)
  • Гаетан Віж (Франція)
  • Дарсі Коутс (Австралія) — вибув
  • Маттео Інгез (Франція)
  • Адам Брейтон (Велика Британія)
  • Ронан Данн (Ірландія)
  • Лорі Грінланд (Велика Британія)
  • Брук Макдональд (Нова Зеландія)
  • Каос Сігрейв (Великобританія)
  • Сем Бленкінсоп (Нова Зеландія)
  • Ден Букер (AUS)
  • Сем Гейл (Нова Зеландія)
  • Тібо Лалі (Франція)
  • Джим Монро (Великобританія)
  • Венсан Тупен (Франція)
  • Тео Ерлангсен (ПАР)
  • Коннор Фірон (Австралія)
  • Бакстер Мейволд (Австралія)
  • Джоні Салідо (Мексика)
  • Томас Генон (Бельгія)
  • Метт Джонс (Великобританія)
  • Рід Боггс (США)
  • Ремі Мортон (Австралія)
  • Денніс Луффман (Великобританія)
  • Луїза Фергюсон (Великобританія)
  • Грейсі Хемстріт (Канада)
02

Траса

Сем Бленкінсоп і Брук Макдональд в унісон їдуть по трасі Red Bull Hardline Australia.

Сем Бленкінсоп і Брук Макдональд на трасі Red Bull Hardline Australia

© Dan Griffiths/Red Bull Content Pool

Траса Red Bull Hardline Tasmania складалась з 2,3 км ретельно підготовлених спусків. Протягом тренувань та гоночного дня спортсмени розвивали швидкість понад 70 км/год на деяких ділянках.
Нижче ти можеш ознайомитися з деякими фактами про трасу:
  • Довжина траси — 2,3 км
  • Вертикальний перепад висот — 575 м
  • Найбільший стрибок з розривом — 23 метри
  • Найбільше вертикальне падіння — 10м+
  • Орієнтовний час проходження траси — 3,5 хв
  • Найвища точка — 925 м над рівнем моря
  • Геологія на трасі змінюється тричі, що призводить до абсолютно різних типів гірських порід та ґрунту протягом всієї траси.
Попередній перегляд дистанції — це чудовий спосіб побачити, як все відбувається зверху донизу.

4 хв

Попередній огляд траси Red Bull Hardline Australia

Джексон Голдстоун і Лорі Грінленд ведуть нас маршрутом першої гонки Red Bull Hardline в Австралії.

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03

Глядачі

Вболівальники дарували найкращу енергію від відкриття воріт до фіналу, заповнювали кожну ділянку траси та вболівали за своїх улюблених гонщиків.
Вони відважно долали сонце, дощ, бруд і пил, щоб зробити перший в історії Red Bull Hardline Tasmania незабутнім, і ми дякуємо їм за це!
04

Тренування

Тані Сігрейв на Red Bull Hardline.

Тані Сігрейв готова до старту

© Dan Griffiths/Red Bull Content Pool

Джексон Голдстоун під час тесту Red Bull Hardline.

Джексон Голдстоун задоволений треком

© Brett Hemmings

Тестування траси проходило протягом тижня, учасники мали змогу пройти різні ділянки траси. Ми відзняли багато чудового контенту, який ти можеш переглянути в Instagram Red Bull.
У п'ятницю погода змінилася: дощ і сильний вітер випробували деяких учасників на міцність і скоротили час тренувань, що підвищило ставки на день гонки.
Особливістю кількох днів перед гонкою були щоденні пре-шоу, які були ідеальним способом познайомитися з гонщиками, їх налаштуваннями та всіма частинами траси, включаючи швидкісну ділянку Baxters Highway, важкий Road Gap, височенний Shark Fin і фінальний 70-футовий кікер для фінішу.
Дивись п'ятничне шоу нижче —

6 хв

Ready to drop in Tasmania

Riders are ready to roll ahead of finals at the inaugural Red Bull Hardline in Australia.

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05

Підсумки перегонів

Ремі Мортон змагається під час гонки Red Bull Hardline

Ремі Мортон робить стрибок

© Brett Hemmings

День розпочався з ідеальної погоди, що означало, що траса висихала протягом дня і ставала все швидшою і швидшою.
Гонщики виходили на старт у протилежному порядку, де найповільніші учасники кваліфікації стартували першими.
Коли справа дійшла до фінішу, різниця виявилася невеликою — лише 3 секунди між гонщиком, що посів перше місце, Ронаном Данном та Бернардом Керром, що зайняв друге, і гонщиком, що посів третє місце, Джорджем Бранніганом. Це дико, враховуючи, що гонщики проходили дистанцію в середньому трохи більше ніж за три хвилини, а це означає, що різницю в результатах міг скласти один поворот.
Бернард Керр, Ронан Данн та Джордж Бренніган на Red Bull Hardline

На подіумі — Бернард Керр, Ронан Данн та Джордж Бренніган

© Graeme Murray

Гонщицею тижня стала канадська спортсменка Грейсі Хемстріт, яка отримала величезні оплески від натовпу та своїх колег-райдерів.
Грейсі Хемстріт стала найкращою гонщицею тижня на Red Bull Hardline Tasmania.

Грейсі Хемстріт стала гонщицею тижня

© Graeme Murray

Повний список спортсменів та їхній час дивіться нижче.

Red Bull Hardline

Фінальна турнірна таблиця

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23

Лют

24

Лют

Місце

Гонщик

Країна

Час

1

Ронан Данн

IRL

3:08.145

2

Бернард Керр

GBR

3:10.021

3

Джордж Бранніган

NZL

3:11.021

4

Маттео Інг'юес

FRA

3:13.047

5

Коннор Ферон

AUS

3:13.469

6

Лорі Грінланд

GBR

3:14.177

7

Сем Гейл

NZL

3:14.700

8

Сем Бленкінсоп

NZL

3:14.721

9

Тео Ерлангсен

ПАР

3:15.807

10

Гаетон Віге

FRA

3:15.844

11

Брук Макдональд

NZL

3:16.607

12

Бакстер Мейвальд

AUS

3:18.072

13

Адам Брейтон

GBR

3:18.508

14

Тібо Лалі

FRA

3:18.727

15

Каос Сігрейв

GBR

3:20.832

16

Вінсент Тупін

FRA

3:21.447

17

Джим Монро

GBR

3:22.525

18

Денніс Луффман

GBR

3:25.487

19

Хуан Дієго Салідо

MEX

3:36.340

20

Ремі Мортон

AUS

3:45.607

21

Метт Джонс

GBR

3:54.107

22

Грейсі Хемстріт

CAN

3:56.586

23

Рід Боггс

США

3:59.562

24

Томас Генон

BEL

4:19.916

25

Луїза-Анна Фергюсон

GBR

5:08.412

26

Ден Букер

AUS

DNF

27

Джексон Голдстоун

CAN

DNF

Ти можеш переглянути повну трансляцію нижче безкоштовно на Red Bull TV прямо зараз.

Red Bull Hardline 2024 Australia

Найжорсткіша у світі гонка зі швидкісного спуску MTB вперше відбулась в Австралії. Дивіться на Red Bull TV.

Частина історії

Red Bull Hardline

Red Bull Hardline, the world’s toughest mountain bike race, adds a new event in Tasmania, Australia, as well as reaching its 10-year milestone in the Dyfi Valley, Wales.

2 Зупинки

Red Bull Hardline

Найжорсткіші у світі даунхіл-перегони вперше відбудуться в Австралії!

Australia
MTB