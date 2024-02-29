Лише секунди визначили переможця на Red Bull Hardline Australia
12 хв
ТОП-3 переможні заїзди — Red Bull Hardline Australia
Дивись три найкращі заїзди з першої гонки Red Bull Hardline Australia у байк-парку Мейдена в Тасманії.
Гонщики
- Бернард Керр (Великобританія)
- Джордж Бранніган (Нова Зеландія)
- Джексон Голдстоун (Канада)
- Гаетан Віж (Франція)
- Дарсі Коутс (Австралія) — вибув
- Маттео Інгез (Франція)
- Адам Брейтон (Велика Британія)
- Ронан Данн (Ірландія)
- Лорі Грінланд (Велика Британія)
- Брук Макдональд (Нова Зеландія)
- Каос Сігрейв (Великобританія)
- Сем Бленкінсоп (Нова Зеландія)
- Ден Букер (AUS)
- Сем Гейл (Нова Зеландія)
- Тібо Лалі (Франція)
- Джим Монро (Великобританія)
- Венсан Тупен (Франція)
- Тео Ерлангсен (ПАР)
- Коннор Фірон (Австралія)
- Бакстер Мейволд (Австралія)
- Джоні Салідо (Мексика)
- Томас Генон (Бельгія)
- Метт Джонс (Великобританія)
- Рід Боггс (США)
- Ремі Мортон (Австралія)
- Денніс Луффман (Великобританія)
- Луїза Фергюсон (Великобританія)
- Грейсі Хемстріт (Канада)
Траса
- Довжина траси — 2,3 км
- Вертикальний перепад висот — 575 м
- Найбільший стрибок з розривом — 23 метри
- Найбільше вертикальне падіння — 10м+
- Орієнтовний час проходження траси — 3,5 хв
- Найвища точка — 925 м над рівнем моря
- Геологія на трасі змінюється тричі, що призводить до абсолютно різних типів гірських порід та ґрунту протягом всієї траси.
4 хв
Попередній огляд траси Red Bull Hardline Australia
Джексон Голдстоун і Лорі Грінленд ведуть нас маршрутом першої гонки Red Bull Hardline в Австралії.
Глядачі
Тренування
6 хв
Ready to drop in Tasmania
Riders are ready to roll ahead of finals at the inaugural Red Bull Hardline in Australia.
Підсумки перегонів
Місце
Гонщик
Країна
Час
1
Ронан Данн
IRL
3:08.145
2
Бернард Керр
GBR
3:10.021
3
Джордж Бранніган
NZL
3:11.021
4
Маттео Інг'юес
FRA
3:13.047
5
Коннор Ферон
AUS
3:13.469
6
Лорі Грінланд
GBR
3:14.177
7
Сем Гейл
NZL
3:14.700
8
Сем Бленкінсоп
NZL
3:14.721
9
Тео Ерлангсен
ПАР
3:15.807
10
Гаетон Віге
FRA
3:15.844
11
Брук Макдональд
NZL
3:16.607
12
Бакстер Мейвальд
AUS
3:18.072
13
Адам Брейтон
GBR
3:18.508
14
Тібо Лалі
FRA
3:18.727
15
Каос Сігрейв
GBR
3:20.832
16
Вінсент Тупін
FRA
3:21.447
17
Джим Монро
GBR
3:22.525
18
Денніс Луффман
GBR
3:25.487
19
Хуан Дієго Салідо
MEX
3:36.340
20
Ремі Мортон
AUS
3:45.607
21
Метт Джонс
GBR
3:54.107
22
Грейсі Хемстріт
CAN
3:56.586
23
Рід Боггс
США
3:59.562
24
Томас Генон
BEL
4:19.916
25
Луїза-Анна Фергюсон
GBR
5:08.412
26
Ден Букер
AUS
DNF
27
Джексон Голдстоун
CAN
DNF
Red Bull Hardline 2024 Australia
Найжорсткіша у світі гонка зі швидкісного спуску MTB вперше відбулась в Австралії. Дивіться на Red Bull TV.