MTB
Пройди абсолютно нову трасу Red Bull Hardline Australia
Технічний альпінарій, важкі падіння, великі дорожні розриви, швидкісні берми та багато іншого. Це перший погляд на трасу Red Bull Hardline Австралія, про яку всі говорять.
На перетнутій місцевості відомого байк-парку Мейдена в Тасманії понад 30 райдерів з усього світу долають одні з найскладніших трас для маунтинбайку в Океанії, які може запропонувати Red Bull Hardline Australia.
На створення траси пішло близько 7 500 годин, і оскільки вона дарує абсолютно новий досвід їзди, гонщикам доводиться докладати чимало зусиль, щоб звикнути до траси.
Геологія траси змінюється тричі, що призводить до абсолютно різних типів гірських порід і ґрунту на різних ділянках. Дізнайся, як виглядає траса, і послухай думки атлетів про неї, а потім подивись відео вгорі сторінки, щоб побачити, як Джексон Голдстоун проїжджає нею.
8 хв
Перша практика на новій трасі
Найкращі гонщики світу випробовують можливості нової траси Red Bull Hardline у Тасманії.
Детальну інформацію про деякі з основних об'єктів траси та їхнє розташування можна побачити на карті нижче, а дізнатися, хто на ній змагається, можна зі списку гонщиків тут.
Дивись Red Bull Hardline Australia на Red Bull TV наживо або у записі.