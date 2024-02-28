Геологія траси змінюється тричі, що призводить до абсолютно різних типів гірських порід і ґрунту на різних ділянках. Дізнайся, як виглядає траса, і послухай думки атлетів про неї, а потім подивись відео вгорі сторінки, щоб побачити, як

проїжджає нею.