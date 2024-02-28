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MTB

Пройди абсолютно нову трасу Red Bull Hardline Australia

Технічний альпінарій, важкі падіння, великі дорожні розриви, швидкісні берми та багато іншого. Це перший погляд на трасу Red Bull Hardline Австралія, про яку всі говорять.
Автор Ендрю Коутман
Читати 1 хв.Опубліковано

Частина історії

Red Bull Hardline

Найжорсткіші у світі даунхіл-перегони вперше відбудуться в Австралії!

AustraliaMaydena Bike Park, Australia
Деталі події
На перетнутій місцевості відомого байк-парку Мейдена в Тасманії понад 30 райдерів з усього світу долають одні з найскладніших трас для маунтинбайку в Океанії, які може запропонувати Red Bull Hardline Australia.
На створення траси пішло близько 7 500 годин, і оскільки вона дарує абсолютно новий досвід їзди, гонщикам доводиться докладати чимало зусиль, щоб звикнути до траси.
Геологія траси змінюється тричі, що призводить до абсолютно різних типів гірських порід і ґрунту на різних ділянках. Дізнайся, як виглядає траса, і послухай думки атлетів про неї, а потім подивись відео вгорі сторінки, щоб побачити, як Джексон Голдстоун проїжджає нею.

8 хв

Перша практика на новій трасі

Найкращі гонщики світу випробовують можливості нової траси Red Bull Hardline у Тасманії.

англійська

Факти про трасу Red Bull Hardline Australia:

Довжина траси

2,3 кілометри

Вертикальний перепад висот

575 метрів

1/6
Детальну інформацію про деякі з основних об'єктів траси та їхнє розташування можна побачити на карті нижче, а дізнатися, хто на ній змагається, можна зі списку гонщиків тут.
Мапа траси Red Bull Hardline Australia.

Мапа трас Red Bull Hardline Australia

© Red Bull

Дивись Red Bull Hardline Australia на Red Bull TV наживо або у записі.

Частина історії

Red Bull Hardline

Найжорсткіші у світі даунхіл-перегони вперше відбудуться в Австралії!

AustraliaMaydena Bike Park, Australia
Деталі події
MTB