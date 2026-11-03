Аса Верметт і Ґрейсі Гемстріт панують на Red Bull Hardline British Columbia

Драма тривала аж до самого кінця. Бернард Керр був на шляху до місця на подіумі, перш ніж спіткнувся ближче до низу, а місцевий герой і чемпіон світу

стартував останнім. Найшвидший у сидінгу, Ґолдстоун летів верхніми секціями й випереджав спліти Верметта, перш ніж розбитися на технічній секції, запечатавши історичну перемогу американця.