Переможці — Аса Верметт і Ґрейсі Гемстріт разом із Лачі Стівенсом-Макнабом та Олі Кларком — на змаганнях Red Bull Hardline у Британській Колумбії, Канада, 16 жовтня 2026 року.
© Andy Vathis/Red Bull Content Pool
MTB

Аса Верметт і Ґрейсі Гемстріт панують на Red Bull Hardline British Columbia

Гора Сайпресс прийняла перший в історії Red Bull Hardline British Columbia, де Аса Верметт і Ґрейсі Гемстріт зірвали оплески знаковими перемогами.
Автор Грег Асселін
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Частина історії

Red Bull Hardline

Red Bull Hardline is mountain biking pushed to the absolute limit: the world’s best riders take on huge jumps, brutal descents and one of the toughest courses on the planet.

11 Зупинки

Red Bull Hardline, Британська Колумбія

Red Bull Hardline вирушає до мальовничої Британської Колумбії на свою першу в історії подію в Канаді, і райдери готуються взятися за це видання найекстремальнішої даунхіл-гонки світу на горі Сайпресс.

Canada

Джексон Голдстоун

Від дитячої відео-сенсації до чемпіона світу зі швидкісного спуску серед юніорів, Джексон Голдстоун — це майбутнє канадського гірського велосипеда.

КанадаКанада

Грейсі Хемстріт

Грейсі Хемстріт народилася у сім'ї гірських велосипедистів у Канаді та виросла на трасах світового класу в Coast Gravity Park. Сьогодні вона штурмує світ MTB.

КанадаКанада

Аса Верметт

Один із найшвидших молодих талантів у гірському велосипеді, чемпіон світу серед юніорів Аса Верметт, прагне стати наступною зіркою швидкісного спуску в США.

СШАСША

Резюме

  1. 1
    Створення історії на Red Bull Hardline British Columbia 2026
  2. 2
    Як Аса Верметт підкорив Британську Колумбію
  3. 3
    Ґрейсі Гемстріт здобуває ще одну перемогу Hardline на рідній землі
  4. 4
    Траса в Британській Колумбії, що випробувала найкращих у світі
  5. 5
    Дивись повтор Red Bull Hardline British Columbia
Red Bull Hardline уперше в історії дістався Канади 16 жовтня 2026 року, коли 31 найкращий даунхіл-маунтинбайкер світу зібрався на горі Сайпресс, щоб позмагатися на одній із найважчих трас спорту.
Поки понад 10 000 глядачів спостерігали, атлети з дев'яти країн бралися за масивні стрибки, технічні скельні елементи й круті спуски. У чоловічій категорії американець Аса Верметт увірвався до своєї третьої перемоги Red Bull Hardline поспіль із часом 3 хв 30,061 с, ставши першим в історії райдером, який переміг на кожному майданчику: в Уельсі, Тасманії, а тепер і в Британській Колумбії.
У жінок уродженка Британської Колумбії Ґрейсі Гемстріт теж увійшла в історію, ставши першою в історії переможницею Red Bull Hardline British Columbia з часом 5 хв 32,027 с, додавши її до трьох перемог Hardline, які вона вже має з Тасманії.
Аса Верметт позує для фотографії на змаганнях Red Bull Hardline у Вест-Ванкувері, Канада, 16 жовтня 2026 року.

Три перемоги поспіль — Аса Верметт святкує свою історичну серію

© Bartek Wolinski/Red Bull Content Pool

01

Створення історії на Red Bull Hardline British Columbia 2026

Після днів підготовки й тренувальних сесій райдери постали перед найбільшим викликом, коли день гонки в Британській Колумбії настав на день раніше, ніж очікувалося. Через негоду в прогнозі ухвалили рішення перенести подію на день уперед — на п'ятницю, 16 жовтня, замість спершу запланованої суботи.
Прекрасні умови, невблаганний рельєф і жодного простору для помилки — кожна секція траси вимагала цілковитої самовіддачі від старту до фінішу й подарувала свою частку драми, винагороджуючи чисті заїзди й водночас нагадуючи учасникам, наскільки важким може бути Red Bull Hardline.
16 жовтня 2026 року Теган Круз виступає на змаганнях Red Bull Hardline British Columbia у Вест-Ванкувері, Канада.

Понад 10 000 уболівальників зібралися, щоб подивитися змагання

© Tyler Ravelle/Red Bull Content Pool

Quotation
Фанати шаленіли весь день — навіть зі зміною розкладу вони всі дісталися сюди. Канада ніколи не підводить
Аса Верметт
02

Як Аса Верметт підкорив Британську Колумбію

Стартувавши шостим із 23 райдерів, Верметт видав шалений заїзд на 3 хв 30,061 с, який ніхто не зміг перевершити. Ранній лідер Лаклан Стівенс-Макнаб задав темп із часом 3 хв 32,681 с, але Верметт підняв планку майже бездоганною демонстрацією швидкості й точності на вимогливій трасі гори Сайпресс.
Аса Верметт виступає на змаганнях Red Bull Hardline у Вест-Ванкувері, Канада, 15 жовтня 2026 року.

Аса Верметт мчить трасою на горі Сайпрес

© Bartek Wolinski/Red Bull Content Pool

Драма тривала аж до самого кінця. Бернард Керр був на шляху до місця на подіумі, перш ніж спіткнувся ближче до низу, а місцевий герой і чемпіон світу Джексон Ґолдстоун стартував останнім. Найшвидший у сидінгу, Ґолдстоун летів верхніми секціями й випереджав спліти Верметта, перш ніж розбитися на технічній секції, запечатавши історичну перемогу американця.
«Це фізична, довга траса, і я був такий щасливий видати хороший заїзд після свого вчорашнього падіння. Видати такий — це було приємно, тож я в захваті», — сказав Верметт.
Стівенс-Макнаб фінішував другим, лише за 2,620 секунди позаду Верметта, а його співвітчизник-новозеландець Олі Кларк замкнув подіум із часом 3 хв 32,801 с — усього на 0,120 секунди далі.
Інші помітні виступи належали висхідним канадським талантам: Теган Крус із Пембертона посів четверте місце (3 хв 34,596 с), Майкл Делесалль із Ванкувера — п'яте (3 хв 36,422 с), а Дейн Джюетт зі Сквоміша — шосте (3 хв 37,987 с).
На завершення святкових моментів південноафриканський райдер Тео Ерлангсен забрав додому нагороду «Райдер тижня».
Результати чоловічих змагань Red Bull Hardline British Columbia

Місце

Спортсмен

Результат

1

Аса Верметт

3 хв 30,061 с

2

Лаклан Стівенс-Макнаб (Нова Зеландія)

3 хв 32,681 с

3

Олі Кларк (Нова Зеландія)

3 хв 32,801 с

4

Теган Крус (Канада)

3 хв 34,596 с

5

Майкл Делесалль (Канада)

3 хв 36,422 с

03

Ґрейсі Гемстріт здобуває ще одну перемогу Hardline на рідній землі

Жіночі змагання подарували одну з визначальних історій вікенду, коли Ґрейсі Гемстріт здобула перемогу на рідній землі, заслуживши знакову перемогу перед родиною, друзями й канадськими фанатами у своїй рідній провінції Британська Колумбія.
Уже утвердившись як одна з найяскравіших талановитих райдерок спорту, Гемстріт піднялася до рівня моменту зі зібраним, упевненим виступом на одній із найважчих сцен маунтинбайкінгу.
Ґрейсі Гемстріт виступає на Red Bull Hardline у Вест-Ванкувері, Канада, 15 жовтня 2026 року.

Ґрейсі Гемстріт поповнила свою колекцію ще одним титулом Hardline

© Tyler Ravelle/Red Bull Content Pool

Quotation
Це була найскладніша траса, якою я коли-небудь їздила
Грейсі Хемстріт
Долаючи найбільші елементи й найтехнічніші секції траси з фірмовою швидкістю й точністю, Гемстріт забезпечила собі найвищу сходинку п'єдесталу, додавши ще одне історичне досягнення до свого зростального послужного списку.

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«Це була найсуворіша траса, якою я їхала, і я була дуже поза своєю зоною комфорту на ній, що є класним відчуттям, бо я такого ніколи не отримую», — сказала Гемстріт після гонки.
Перемога стала її четвертою перемогою Red Bull Hardline загалом, разом із трьома перемогами в Тасманії, зробивши її першою жінкою, яка виграла дві різні події Red Bull Hardline, і ще більше зцементувавши її місце серед найтитулованіших райдерів спорту. Для райдерки, яка виросла в Британській Колумбії й стала однією з провідних постатей канадського маунтинбайкінгу, цей результат мав додаткове значення.
Перемога Гемстріт була не лише особистою віхою, а й слушним моментом для тижня, що висвітлив тривалий прогрес жіночого маунтинбайкінгу на одній із найбільших сцен спорту.
04

Траса в Британській Колумбії, що випробувала найкращих у світі

Чарлі Хаттон виступає на змаганнях Red Bull Hardline у Вест-Ванкувері, Канада, 15 жовтня 2026 року.

Гора Сайпресс стала місцем проведення найскладнішого змагання зі спуску

© Tyler Ravelle/Red Bull Content Pool

Цілковито нову трасу на горі Сайпресс спроєктували Ґі Атертон і Ден Атертон — творці Red Bull Hardline, — а втілив у життя головний будівничий Джастін Вайпер і його команда. Місцеві райдери, зокрема Ґолдстоун, допомогли розвідати локацію, і одним із її фірмових елементів був «латаття» (lily pad), що вело до останньої третини й передбачало 30-метровий геп. Загалом траса спускалася на 543 м упродовж приблизно двох кілометрів.
Аса Верметт виступає на змаганнях Red Bull Hardline у Вест-Ванкувері, Канада, 16 жовтня 2026 року

Аса Верметт впевнено долає складну трасу на горі Сайпрес

© Bartek Wolinski/Red Bull Content Pool

Олі Кларк виступає на змаганнях Red Bull Hardline British Columbia у Вест-Ванкувері, Канада, 16 жовтня 2026 року.

Олі Кларк прокладає собі шлях між перешкодами

© Tyler Ravelle/Red Bull Content Pool

Фінн Айлс виступає на змаганнях Red Bull Hardline British Columbia у Вест-Ванкувері, Канада, 16 жовтня 2026 року.

Фінн Айлз демонструє бездоганну зосередженість на змаганнях Hardline BC

© Tyler Ravelle/Red Bull Content Pool

Джексон Голдстоун на змаганнях Red Bull Hardline у Західному Ванкувері, Канада, 16 жовтня 2026 року.

Джексон Голдстоун виклався на повну на трасі Hardline BC

© Bartek Wolinski/Red Bull Content Pool

Ґрейсі Гемстріт виконує трюк на трасі в Сайпрес-Маунтін

© Tyler Ravelle/Red Bull Content Pool

Ще одна перемога на Hardline у активі Ґрейсі Гемстріт

© Bartek Wolinski/Red Bull Content Pool

Святковий «шуз» для переможця серед чоловіків

© Bartek Wolinski/Red Bull Content Pool

Джексон та Аса на фестивалі Hardline у Британській Колумбії

© Mason Mashon / Red Bull Content Pool

Відчуття, коли ти перемагаєш на Red Bull Hardline у Британській Колумбії

© Bartek Wolinski/Red Bull Content Pool

05

Дивись повтор Red Bull Hardline British Columbia

Пропустив події Red Bull Hardline British Columbia? Згадай усю драму, неймовірні заїзди й історичні перемоги з гори Сайпресс на Red Bull TV.

Red Bull Hardline British Columbia — трансляція

Найскладніші в світі гонки на гірських велосипедах випробовують учасників на межі їхніх можливостей на найекстремальнішій та найсуворішій місцевості.

Частина історії

Red Bull Hardline

Red Bull Hardline is mountain biking pushed to the absolute limit: the world’s best riders take on huge jumps, brutal descents and one of the toughest courses on the planet.

11 Зупинки

Red Bull Hardline, Британська Колумбія

Red Bull Hardline вирушає до мальовничої Британської Колумбії на свою першу в історії подію в Канаді, і райдери готуються взятися за це видання найекстремальнішої даунхіл-гонки світу на горі Сайпресс.

Canada

Джексон Голдстоун

Від дитячої відео-сенсації до чемпіона світу зі швидкісного спуску серед юніорів, Джексон Голдстоун — це майбутнє канадського гірського велосипеда.

КанадаКанада

Грейсі Хемстріт

Грейсі Хемстріт народилася у сім'ї гірських велосипедистів у Канаді та виросла на трасах світового класу в Coast Gravity Park. Сьогодні вона штурмує світ MTB.

КанадаКанада

Аса Верметт

Один із найшвидших молодих талантів у гірському велосипеді, чемпіон світу серед юніорів Аса Верметт, прагне стати наступною зіркою швидкісного спуску в США.

СШАСША
MTB