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Аса Верметт і Ґрейсі Гемстріт панують на Red Bull Hardline British Columbia
Гора Сайпресс прийняла перший в історії Red Bull Hardline British Columbia, де Аса Верметт і Ґрейсі Гемстріт зірвали оплески знаковими перемогами.
Red Bull Hardline уперше в історії дістався Канади 16 жовтня 2026 року, коли 31 найкращий даунхіл-маунтинбайкер світу зібрався на горі Сайпресс, щоб позмагатися на одній із найважчих трас спорту.
Поки понад 10 000 глядачів спостерігали, атлети з дев'яти країн бралися за масивні стрибки, технічні скельні елементи й круті спуски. У чоловічій категорії американець Аса Верметт увірвався до своєї третьої перемоги Red Bull Hardline поспіль із часом 3 хв 30,061 с, ставши першим в історії райдером, який переміг на кожному майданчику: в Уельсі, Тасманії, а тепер і в Британській Колумбії.
У жінок уродженка Британської Колумбії Ґрейсі Гемстріт теж увійшла в історію, ставши першою в історії переможницею Red Bull Hardline British Columbia з часом 5 хв 32,027 с, додавши її до трьох перемог Hardline, які вона вже має з Тасманії.
01
Створення історії на Red Bull Hardline British Columbia 2026
Після днів підготовки й тренувальних сесій райдери постали перед найбільшим викликом, коли день гонки в Британській Колумбії настав на день раніше, ніж очікувалося. Через негоду в прогнозі ухвалили рішення перенести подію на день уперед — на п'ятницю, 16 жовтня, замість спершу запланованої суботи.
Прекрасні умови, невблаганний рельєф і жодного простору для помилки — кожна секція траси вимагала цілковитої самовіддачі від старту до фінішу й подарувала свою частку драми, винагороджуючи чисті заїзди й водночас нагадуючи учасникам, наскільки важким може бути Red Bull Hardline.
Фанати шаленіли весь день — навіть зі зміною розкладу вони всі дісталися сюди. Канада ніколи не підводить
02
Як Аса Верметт підкорив Британську Колумбію
Стартувавши шостим із 23 райдерів, Верметт видав шалений заїзд на 3 хв 30,061 с, який ніхто не зміг перевершити. Ранній лідер Лаклан Стівенс-Макнаб задав темп із часом 3 хв 32,681 с, але Верметт підняв планку майже бездоганною демонстрацією швидкості й точності на вимогливій трасі гори Сайпресс.
Драма тривала аж до самого кінця. Бернард Керр був на шляху до місця на подіумі, перш ніж спіткнувся ближче до низу, а місцевий герой і чемпіон світу Джексон Ґолдстоун стартував останнім. Найшвидший у сидінгу, Ґолдстоун летів верхніми секціями й випереджав спліти Верметта, перш ніж розбитися на технічній секції, запечатавши історичну перемогу американця.
«Це фізична, довга траса, і я був такий щасливий видати хороший заїзд після свого вчорашнього падіння. Видати такий — це було приємно, тож я в захваті», — сказав Верметт.
Стівенс-Макнаб фінішував другим, лише за 2,620 секунди позаду Верметта, а його співвітчизник-новозеландець Олі Кларк замкнув подіум із часом 3 хв 32,801 с — усього на 0,120 секунди далі.
Інші помітні виступи належали висхідним канадським талантам: Теган Крус із Пембертона посів четверте місце (3 хв 34,596 с), Майкл Делесалль із Ванкувера — п'яте (3 хв 36,422 с), а Дейн Джюетт зі Сквоміша — шосте (3 хв 37,987 с).
На завершення святкових моментів південноафриканський райдер Тео Ерлангсен забрав додому нагороду «Райдер тижня».
Результати чоловічих змагань Red Bull Hardline British Columbia
Місце
Спортсмен
Результат
1
Аса Верметт
3 хв 30,061 с
2
Лаклан Стівенс-Макнаб (Нова Зеландія)
3 хв 32,681 с
3
Олі Кларк (Нова Зеландія)
3 хв 32,801 с
4
Теган Крус (Канада)
3 хв 34,596 с
5
Майкл Делесалль (Канада)
3 хв 36,422 с
03
Ґрейсі Гемстріт здобуває ще одну перемогу Hardline на рідній землі
Жіночі змагання подарували одну з визначальних історій вікенду, коли Ґрейсі Гемстріт здобула перемогу на рідній землі, заслуживши знакову перемогу перед родиною, друзями й канадськими фанатами у своїй рідній провінції Британська Колумбія.
Уже утвердившись як одна з найяскравіших талановитих райдерок спорту, Гемстріт піднялася до рівня моменту зі зібраним, упевненим виступом на одній із найважчих сцен маунтинбайкінгу.
Це була найскладніша траса, якою я коли-небудь їздила
Долаючи найбільші елементи й найтехнічніші секції траси з фірмовою швидкістю й точністю, Гемстріт забезпечила собі найвищу сходинку п'єдесталу, додавши ще одне історичне досягнення до свого зростального послужного списку.
«Це була найсуворіша траса, якою я їхала, і я була дуже поза своєю зоною комфорту на ній, що є класним відчуттям, бо я такого ніколи не отримую», — сказала Гемстріт після гонки.
Перемога стала її четвертою перемогою Red Bull Hardline загалом, разом із трьома перемогами в Тасманії, зробивши її першою жінкою, яка виграла дві різні події Red Bull Hardline, і ще більше зцементувавши її місце серед найтитулованіших райдерів спорту. Для райдерки, яка виросла в Британській Колумбії й стала однією з провідних постатей канадського маунтинбайкінгу, цей результат мав додаткове значення.
Перемога Гемстріт була не лише особистою віхою, а й слушним моментом для тижня, що висвітлив тривалий прогрес жіночого маунтинбайкінгу на одній із найбільших сцен спорту.
04
Траса в Британській Колумбії, що випробувала найкращих у світі
Цілковито нову трасу на горі Сайпресс спроєктували Ґі Атертон і Ден Атертон — творці Red Bull Hardline, — а втілив у життя головний будівничий Джастін Вайпер і його команда. Місцеві райдери, зокрема Ґолдстоун, допомогли розвідати локацію, і одним із її фірмових елементів був «латаття» (lily pad), що вело до останньої третини й передбачало 30-метровий геп. Загалом траса спускалася на 543 м упродовж приблизно двох кілометрів.
05
Дивись повтор Red Bull Hardline British Columbia
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Red Bull Hardline British Columbia — трансляція
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