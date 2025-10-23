Нарешті в Україні: Red Bull Home Ground — турнір з VALORANT для команд 5х5

Цієї осені в Україні вперше відбудеться кіберспортивний турнір Red Bull Home Ground — змагання для найсильніших команд у VALORANT — гри, яка стрімко набирає популярності у світі.

Поборотися за головний приз можуть усі охочі, від аматорів до професійних кіберспортсменів. Головне — зібрати команду і зареєструватися, щоб уже в листопаді показати власну гру.

На переможців чекають неймовірні подарунки, головний з яких — можливість потрапити на Bootcamp легендарної команди NAVI.

Головний конкурент Counter-Strike 2 — VALORANT © Riot Games

01 Що таке Red Bull Home Ground?

Кіберспортивний турнір Red Bull Home Ground стартував у 2021 році та швидко став однією з найбільш очікуваних подій у світі VALORANT. Від самого початку він зібрав найсильніші команди планети аби виявити справжнього лідера у тактичному шутері від Riot Games. Цього року змагання в Україні не є частиною світової серії, але вже у наступних сезонах усе може змінитися.

Особливість турніру у його відкритості для учасників. В одному матчі можуть зустрітися зірки світового кіберспорту та аматорські команди друзів, що збираються за грою у вихідні.

Такий формат дарує шанс новачкам заявити про себе, а фанатам — стати свідками народження нових легенд. Саме тут найсміливіші тактики, несподівані рішення та індивідуальна майстерність перетворюють кожен матч на видовищне шоу.

02 Вперше в Україні: дати змагань

Фінал Red Bull Home Ground у Мадриді © Jacobo Medrano / Red Bull Content Pool

У 2025 році Red Bull Home Ground уперше відбудеться в Україні. Турнір складатиметься з трьох етапів і визначить найкращих гравців країни. На учасників чекають онлайн-кваліфікації. Кращі команди потраплять до фіналу, аби показати свою майстерність під час вирішальної події у Києві:

Онлайн-кваліфікація №1 — 15 листопада;

Онлайн-кваліфікація №2 — 22 листопада;

Фінал у Києві — 26 листопада.

Після кожної кваліфікації три найсильніші команди переходять до вирішальної частини — фіналу. Ще дві команди оберуть на Cyberion Esports League Season 35, яку організовує мережа кіберспортивних клубів Cyberion. Таким чином, на головну подію Red Bull Home Ground 2025 у Києві потрапить всього 8 команд.

Фінальна зупинка відбудеться у LAN-форматі. Тобто, всі учасники зберуться в одному місці та гратимуть офлайн, а не дистанційно через інтернет. Такий формат створює унікальну атмосферу, коли гравці відчувають підтримку вболівальників, емоції в реальному часі та максимальну напругу тактичного шутера VALORANT.

Реєстрація на турнір безкоштовна і доступна за посиланням.

03 Хто може взяти участь?

Команда FUT Esports тріумфує на Red Bull Home Ground у Стамбулі © Barış Acarlı / Red Bull Content Pool

Турнір Red Bull Home Ground відкритий для всіх команд у форматі 5х5. Єдина умова — учасники повинні бути старші 16 років. Участь у змаганнях — безкоштовна для всіх гравців.

Важливо! Навіть, якщо у тебе немає команди, ти можеш зареєструватися на турнір, як соло-гравець. Система автоматично розподілить таких учасників на окремі команди.

04 Що отримають переможці?

Переможці фіналу отримають у подарунок неймовірний досвід 2-денного перебування на Bootcamp легендарної української кіберспортивної команди NAVI, аби на собі відчути як це — бути професійною командою та разом тренуватись перед важливими турнірами.

Лідери також будуть нагороджені найкращим обладнанням для кіберспортсменів у своєму класі — девайсами серії Logitech G PRO.

Загальний призовий фонд турніру складає 180 тис. грн.

iiTzTimmy на Red Bull Home Ground у Токіо © Jason Halayko/Red Bull Content Pool

Кваліфікації розпочнуться об 11:00, а фінал стартує о 10:00.

Тож збирай команду для участі або дивись трансляції турніру, щоб стати частиною унікальної події у світі шутеру VALORANT — дебютних змагань Red Bull Home Ground в Україні.

Red Bull Home Ground стартує 15 листопада © Red Bull