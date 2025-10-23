Red Bull Home Ground
Нарешті в Україні: Red Bull Home Ground — турнір з VALORANT для команд 5х5

Реєстрацію відкрито! Старт кваліфікації — у листопаді.
Андрій Костюк
Цієї осені в Україні вперше відбудеться кіберспортивний турнір Red Bull Home Ground — змагання для найсильніших команд у VALORANT — гри, яка стрімко набирає популярності у світі.
Поборотися за головний приз можуть усі охочі, від аматорів до професійних кіберспортсменів. Головне — зібрати команду і зареєструватися, щоб уже в листопаді показати власну гру.
На переможців чекають неймовірні подарунки, головний з яких — можливість потрапити на Bootcamp легендарної команди NAVI.
Скриншот VALORANT.

Головний конкурент Counter-Strike 2 — VALORANT

© Riot Games

01

Що таке Red Bull Home Ground?

Кіберспортивний турнір Red Bull Home Ground стартував у 2021 році та швидко став однією з найбільш очікуваних подій у світі VALORANT. Від самого початку він зібрав найсильніші команди планети аби виявити справжнього лідера у тактичному шутері від Riot Games. Цього року змагання в Україні не є частиною світової серії, але вже у наступних сезонах усе може змінитися.
Особливість турніру у його відкритості для учасників. В одному матчі можуть зустрітися зірки світового кіберспорту та аматорські команди друзів, що збираються за грою у вихідні.
Такий формат дарує шанс новачкам заявити про себе, а фанатам — стати свідками народження нових легенд. Саме тут найсміливіші тактики, несподівані рішення та індивідуальна майстерність перетворюють кожен матч на видовищне шоу.
02

Вперше в Україні: дати змагань

Учасники змагаються на національному фіналі Red Bull Home Ground у Мадриді, Іспанія, 18 жовтня 2025 року.

Фінал Red Bull Home Ground у Мадриді

© Jacobo Medrano / Red Bull Content Pool

У 2025 році Red Bull Home Ground уперше відбудеться в Україні. Турнір складатиметься з трьох етапів і визначить найкращих гравців країни. На учасників чекають онлайн-кваліфікації. Кращі команди потраплять до фіналу, аби показати свою майстерність під час вирішальної події у Києві:
  • Онлайн-кваліфікація №1 — 15 листопада;
  • Онлайн-кваліфікація №2 — 22 листопада;
  • Фінал у Києві — 26 листопада.
Після кожної кваліфікації три найсильніші команди переходять до вирішальної частини — фіналу. Ще дві команди оберуть на Cyberion Esports League Season 35, яку організовує мережа кіберспортивних клубів Cyberion. Таким чином, на головну подію Red Bull Home Ground 2025 у Києві потрапить всього 8 команд.
Фінальна зупинка відбудеться у LAN-форматі. Тобто, всі учасники зберуться в одному місці та гратимуть офлайн, а не дистанційно через інтернет. Такий формат створює унікальну атмосферу, коли гравці відчувають підтримку вболівальників, емоції в реальному часі та максимальну напругу тактичного шутера VALORANT.
Реєстрація на турнір безкоштовна і доступна за посиланням.
03

Хто може взяти участь?

FUT Esports святкує перемогу на Red Bull Home Ground у Стамбулі, Туреччина, 12 жовтня 2025 року.

Команда FUT Esports тріумфує на Red Bull Home Ground у Стамбулі

© Barış Acarlı / Red Bull Content Pool

Турнір Red Bull Home Ground відкритий для всіх команд у форматі 5х5. Єдина умова — учасники повинні бути старші 16 років. Участь у змаганнях — безкоштовна для всіх гравців.
Важливо! Навіть, якщо у тебе немає команди, ти можеш зареєструватися на турнір, як соло-гравець. Система автоматично розподілить таких учасників на окремі команди.
04

Що отримають переможці?

Переможці фіналу отримають у подарунок неймовірний досвід 2-денного перебування на Bootcamp легендарної української кіберспортивної команди NAVI, аби на собі відчути як це — бути професійною командою та разом тренуватись перед важливими турнірами.
Лідери також будуть нагороджені найкращим обладнанням для кіберспортсменів у своєму класі — девайсами серії Logitech G PRO.
Загальний призовий фонд турніру складає 180 тис. грн.
iiTzTimmy змагається на Red Bull Home Ground у Токіо.

iiTzTimmy на Red Bull Home Ground у Токіо

© Jason Halayko/Red Bull Content Pool

Кваліфікації розпочнуться об 11:00, а фінал стартує о 10:00.
Тож збирай команду для участі або дивись трансляції турніру, щоб стати частиною унікальної події у світі шутеру VALORANT — дебютних змагань Red Bull Home Ground в Україні.
Red Bull Home Ground стартує 15 листопада

Red Bull Home Ground стартує 15 листопада

© Red Bull

Кіберспорт