Якщо ти читав нашу статтю про те, якими важливими навичками має володіти екстремальний фотограф, то напевно прийняв все написане до відома і вже зняв свої шедеври. Тепер справа за малим — відібрати найкреативніші і вражаючі зі своїх робіт і оформити заявку на сайті контеста: www.redbullillume.com, вибравши найбільш підходящу категорію. А для участі у «народній» номінації «Краще з Instagram» тобі і зовсім достатньо викласти їх в своїй інсті до 31 липня з правильними хештегом: #redbullillume і # rbi21submission!
Що на кону? Визнання світової екстрим-спільноти, плюс до твого авторитету володара мінливих моментів, шанс побачити свою роботу опублікованою в кращих екстрим-виданнях по всій земній кулі, а також солідний призовий фонд понад 200 000 в європейській валюті!
Чим ти ризикуєш? Абсолютно нічим, адже участь у конкурсі безкоштовна. Авторитетне журі приймає роботи як від профі, так і від початківців фотографів, адже зірки, які гарантують народження шедевра, можуть зійтися над кожним, а якість фотографій, знятих на сучасні телефони, вражає.
У цьому році будуть обрані роботи в десяти номінаціях. У кожній ти можеш заявити до десяти своїх фотографій, а в номінації «Краще з Instagram за версією Lenovo» вперше будуть оцінюватися і відеороботи тривалістю не більше хвилини. Ще одна новинка Red Bull Illume'21 — категорія «Photo Story», в яку ти можеш відправити слайд-шоу тривалістю до трьох хвилин.
Інша інновація контеста 2021-го року — це залучення в журі фотографів і атлетів, які вже перемагали в попередніх конкурсах Red Bull Illume. Наприклад, твої роботи побачить Кріс Буркард, абсолютний переможець Red Bull Illume'2010. Він сильно схвильований своєю місією в якості судді, однак готовий дати кілька порад, як змусити його віддати свій голос на користь тієї чи іншої роботи.
Кріс Буркард, фотограф, суддя Red Bull Illume'21, коментує: «Я чекаю фотографії, на яких людський досвід гармонійно поєднується з тими дикими природними умовами, в яких доводиться творити екстремалам всього світу. Мене аж трясе, в хорошому сенсі цього слова, від передчуття того, що я побачу в конкурсних роботах, адже сьогодні креативність в зйомках просто зашкалює!»
Серед інших гучних імен — переможець першого конкурсу Red Bull Illume, що відбувся аж в 2007-му році, Фред Мортань, легендарний скейт-фотограф. А також Уілл Гедд, знаменитий скелелаз і параглайдер, який брав участь в Red Bull Illume як атлет в роботах таких фотографів, як Крістіан Понделла і Клаус Фенглер! А ще ми багато писали про його приголомшливі пригоди.
Уілл Гедд, атлет, суддя Red Bull Illume'21: «Без фотографів, які знімають наші пригоди, весь світ екшн-спорту стане невидимим. Тому я схиляю голову перед кожним учасником цього конкурсу, незалежно від того, виграла його робота чи ні. Ну а тим, хто все-таки хоче здобути мій голос, я можу порадити одне: змусьте мене завмерти з відкритим від захвату ротом, щоб в голові залишилася тільки одна думка: «Чорт, як же я хотів би опинитися там!» Неважливо, що відображене на вашій фотографії: якийсь неймовірний трюк, найсильніша людська емоція або ж епічна краса природи».
Змусьте мене завмерти з відкритим ротом, щоб в голові була тільки одна думка: «Чорт, як же я хотів би опинитися там!»
Так що давай, закінчуй відбір фоток для участі в конкурсі, оформлюй заявку і чекай церемонії нагородження, яка відбудеться в листопаді цього року! І пам'ятай, навіть якщо твоя робота і не виграє, її побачать тисячі людей в усьому світі: когось ти зможеш надихнути, від когось отримати грамотний фідбек, ну і, як мінімум, респект від Уілла Гедда тобі гарантовано!