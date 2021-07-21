Якщо ти читав нашу статтю про те, якими

екстремальний фотограф, то напевно прийняв все написане до відома і вже зняв свої шедеври. Тепер справа за малим — відібрати найкреативніші і вражаючі зі своїх робіт і оформити заявку на сайті контеста:

, вибравши найбільш підходящу категорію. А для участі у «народній» номінації «Краще з Instagram» тобі і зовсім достатньо викласти їх в своїй інсті до 31 липня з правильними хештегом: #redbullillume і # rbi21submission!