Red Bull Illume повертається: готуйся до участі

Red Bull Illume Image Quest 2021 — найбільший міжнародний конкурс, який шукає кращі фото екстремальних видів спорту та пригод. Мета Red Bull Illume — розповісти світові про фотографів і операторів, що захоплені своєю справою та готові вийти за рамки звичного.

Умови конкурсу

Цього року конкурс пройде уже вшосте. Взяти участь у конкурсі може будь-хто. Якщо ти живеш пригодами і готовий ділитись своїм баченням спортивних подій та надзвичайних досягнень — надсилай свої фото на redbullillume.com. Ми хочемо побачити усі приголомшливі пригоди та спортивні події!

Суддівська колегія з 50 фото-редакторів та цифрових експертів чекає на твої фото з 01 березня по 31 липня 2021 року. Змагатись за звання кращого будуть фото у 10 категоріях. Переможців оголосять у листопаді 2021 року.

Окрім цінних призів, найбільш креативні та захоплюючі зображення, що вийдуть у фінал, побачить увесь світ. А участь у виставковому турі Red Bull Illume Image Quest 2021 здатна змінити життя будь-якого фотографа!

У яких категоріях ти можеш спробувати себе

Організатори конкурсу уже оголосили шість категорій, у яких будуть змагатись фотографи.

Energy by Red Bull Photography

Категорія створена для зображень, що демонструють енергію, силу та швидкість кожної дії. Тут організатори хочуть побачити, як наснага до нових досягнень змінює момент. Спонсор категорії — Red Bull Photography, що виступає за самобутні зображення стилю життя, середовища, пейзажів, які передають енергію дії.

Lifestyle by COOPH

Категорія Lifestyle цікавиться моментами, які оточують спортсмена до, під час або після руху. Усе, що оточує спортсмена і надихає на звершення, показує справжню причину його вчинків та ідей. Секрет створення ідеального кадру для цієї категорії: дістань камеру перед початком дії та продовжуй зйомку, навіть коли здається, що все закінчилося. Впусти глядача за лаштунки вашого світу.

Фото Діани Орос з мініатюрами перемогло в категорії Homework © Diana Oros / Red Bull Illume 2020

Creative

Категорія без обмежень, що дає митцям можливість розширити межі творчості за допомогою редагування зображень. Категорія Creative прагне найвигадливішого, сміливого та нереального пост-продакшну зображень, які відповідають темі спорту або пригод.

Emerging

Майданчик, де змагаються лише молоді фотографи. Це пошук нових поглядів, свіжого підходу, як до спорту, так, звичайно, і до його зображення. До участі у цій категорії допускаються роботи людей до 25 років.

Masterpiece by SanDisk

Категорія Masterpiece by SanDisk створена, щоб розкрити художні навички фотографів. Тут потрібні не просто незвичні композиції або теми, а фото, які демонструють, як зображення за один момент перетворюється на витвір мистецтва.

Playground

Головною темою цієї категорії є пейзажі, місця та майданчики, на яких грають, тренуються або перемагають спортсмени. Вона створена, щоб закарбувати епічні локації, які допомагають спортсменам досягати неймовірного.

Що було раніше

Торік формат Red Bull Illume Special Image Quest 2020 був змінений через карантин і розділений на чотири категорії. До участі у трьох категоріях — Throwback, Homework та Unseen приймалися зображення і відео. Четверта категорія, введена лише у 2020 році, збирала креативні insta-сторіз з екстремальними видами спорту.

Переможне фото Флоріана Брейтенбергера © Florian Breitenberger

Найкращим фото року визнали зображення Флоріана Брейтенбергера. Він поєднав реальний пейзаж і надруковане фото лижника, що виконує фігуру в повітрі.