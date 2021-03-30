Приймання заявок на участь у фотоконтесті Red Bull Illume 2021 відкрито. У 2021 році він пройде вже вшосте. На конкурсі пригодницьких і спортивних фотографій Red Bull Illume фотографи демонструють найкреативніші та дивовижні роботи, візуалізуючи пригоди, емоції та стиль спортсменів.

Тобі не обов'язково бути професійним фотографом, щоб взяти участь у Red Bull Illume: якщо ти фотограф-любитель і навіть просто робиш круті знімки на мобільний, то вже можеш відправити роботи у будь-яку з доступних конкурсних категорій.

Red Bull Illume 2019 – Номінація "Шедевр" від EyeEm © Lorenz Holder / Red Bull Illume

Що нас чекає у 2021?

Журі оцінюватиме роботи у 10 номінаціях:

Creative — це категорія для художнього зображення екстриму, в якій дозволено майже все!

Категорія Emerging призначена для молодих талантів. Змагатися у ній можуть лише фотографи віком до 25 років.

Energy — зображення, які демонструють силу руху, і показують енергію та швидкість, необхідні спортсменам.

Innovation by EyeEm — зображення, що розкривають унікальний кут, візуальну ідею, світлові та спалахові ефекти. Щось, чого ніколи раніше не бачили!

Lifestyle by COOPH — знімки, які фіксують креативний спосіб життя, музики та культури, що оточує пригодницькі та екшн-види спорту.

Masterpiece by SanDisk — зображення, які висвітлюють твою мистецьку майстерність, особисті рекорди та унікальний стиль.

Playground — зображення, що демонструють пейзажі, локації, майданчики та середовища, в яких діють спортсмени.

У 2021 році також з'явилася нова категорія «Photo Story»: у ній фотографії будуть представлені у вигляді слайд-шоу, тривалістю від 30 секунд до 3 хвилин.

Також у 2021 році з'явилося ще одне нововведення: крім фотографій також можна відправляти відеороботи у категорію «Найкраще з Instagram за версією Lenovo». Ти можеш відправити до 10 крутих знімків у кожну номінацію. Одну і ту ж роботу можна відправити максимум у дві номінації.

Участь у конкурсі безкоштовна, заявки на участь у всіх категоріях можна подавати до 31 липня 2021 року.

За якими критеріями будуть оцінюватися роботи?

50 всесвітньо відомих фоторедакторів і диджитал-експертів з міжнародних новинних, спортивних і фотовидань оберуть 275 півфіналістів, 45 фіналістів і переможців у дев'яти номінаціях. Звичайні користувачі братимуть участь у виборі переможця 10-ї номінації «Краще з Instagram за версією Lenovo», голосуючи за фіналістів з-поміж півфіналістів, обраних суддями, — гортай сторінку вниз, щоб дізнатися більш детальну інформацію про участь.

Судді оцінюватимуть композицію, технічну і творчу складові, меседж, художнє чуття і загальний рівень майстерності.

Результати будуть оголошені на церемонії нагородження, яка відбудеться у листопаді 2021 року. Переможці будуть нагороджені трофеями і цінними призами на загальну суму понад 100 000 євро. У 2022 році роботи фіналістів будуть представлені на міжнародних виставках. Твій знімок буде надихати людей по всьому світу!

Red Bull Illume 2019 – Номінація "Найкраще з Instagram" від SanDisk © Baptiste Fauchille / Red Bull Illume

Найкраще з Інстаграму за версією Lenovo

Публікації у номінації «Краще з Інстаграм за версією Lenovo» оцінюватимуться щомісяця з квітня по серпень. На першому етапі роботи розглядатиме внутрішнє журі конкурсу Red Bull Illume, яке вибере п'ять кращих статичних зображень і п'ять кращих робіт у русі.

Ці роботи офіційно вийдуть у півфінал конкурсу Red Bull Illume. Потім зображення будуть розміщені на сайті redbullillume.com, де проходитиме громадське голосування, за допомогою якого щомісяця обиратимуть одного переможця у категоріях статичних фотографій і робіт у русі. Переможці місяця автоматично стануть офіційними фіналістами конкурсу Red Bull Illume. Всього буде обрано п'ять найкращих статичних зображень та п'ять кращих робіт у русі. Громадськість вибере переможця категорії «Краще з Інстаграм за версією Lenovo» саме з цих робіт.

Відвідай сторінку @redbullillume, щоб побачити матеріали і дізнатися, як відправити свої роботи.

Дивись роботи переможців попередніх років для натхнення

У 2019 на конкурс надіслали рекордну кількість робіт від тисяч фотографів з різних країн світу — 59 551 знімок. Абсолютним переможцем став Бен Туар (Ben Thouard). Лови творчий запал і натхнення, дивись фотографії переможців контеста 2019 року нижче.

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