Шостий Red Bull Illume підійшов до завершення, і на спеціальній церемонії американський фотограф Вілл Сондерс був названий загальним переможцем Red Bull Illume Image Quest 2021 за знімок альпініста Джейка Теллі, який падає зі скелі. Тиждень тому зображення Сондерса також перемогло у категорії Masterpiece від SanDisk Professional.

Пояснюючи вражаючий знімок (саме його ти бачиш у верхній частині сторінки), зроблений в Індіан-Крік у штаті Юта, США, Сондерс сказав: «Я попросив Джейка зібрати тіло у потужному русі, а не в класичній позі падіння, це дозволило мені зробити унікальне зображення, якщо порівнювати з більшістю буквальних знімків, які ми бачимо».

Red Bull Illume об'єднує феноменальні роботи фотографів і творців контенту з усього світу. Учасники та шанувальники чекали тижня результатів з моменту старту конкурсу 1 березня, а журі з 53 фоторедакторів та експертів розглянуло 41 447 заявок.

Осінній екшн на фото Юрія Нікітюка з велосипедистом Богданом Авращенком © Юрій Нікітюк

Серед півфіналістів також було фото українця Юрія Нікітюка, який зафіксував велосипедний трюк в одному з київських велопарків.

Читай далі, щоб дізнатися історії, які стоять за рештою зображень-переможців.

Найкраще з Instagram від Lenovo

Переможець категорії Найкраще з Instagram від Lenovo © Yhabril/Red Bull Illume 2021

У цій подвійній категорії іспанський фотограф Yhabril отримав нагороду за знімок лижника та сноубордиста, які зображені на тлі місяця, а бразилець Бруно Дієго Кавальканте став переможцем у категорії рухомого зображення за відео скейтбордистки Сари Ватанабе в Ріо-де-Жанейро.

Yhabril прокоментував роботу так: «Треба просто дочекатися моменту, а також бути впевненим у тому, що спортсмени синхронізують стрибок і рух руки. Що насправді дивує, так це те, що ми зробили фото з другої спроби».

RAW від Leica

Фото Бруно Лонга перемогло у категорії RAW від Leica © Bruno Long/Red Bull Illume 2021

Бруно Лонг отримав нагороду за знімок маунтинбайкера Ділана Сігерса, який їде крізь пронизану сонцем хмару пилу.

Канадець пояснив, чому ця категорія підходить до його стилю: «Зйомка реальних моментів — це у моєму дусі, і я витрачаю чимало часу на дослідження далеких куточків світу або свого заднього двору, щоб знайти їх».

Photo Story

У цій новій категорії переміг Філіп Кляйн Ерреро за сюжет, в якому він підіймається і катається з «гори» у своїй квартирі.

«Я витратив кілька днів на те, щоб з’ясувати, чи це взагалі можливо, — згадує фотограф із Барселони, який також має німецьке коріння. — Нарешті я прикріпив камеру до стелі, одягнув лижне спорядження і почав знімати по одному кадру».

Ігровий майданчик від WhiteWall

Пригоди на льодовику у категорії Playground від WhiteWall © Markus Berger/Red Bull Illume 2021

Австрієць Маркус Бергер очолив цю категорію, зробивши знімок вейкбордиста Домініка Гернлера, який катається по струмку талої води всередині льодовика.

«З точки зору фотографії, це був надзвичайний виклик, --- сказав Бергер, який провів понад три години у дуже холодній воді. — Одразу після цього кадру камера вимкнулася і три дні не працювала!»

Лайфстайл від COOPH

Серфер у незвичних умовах. Переможне фото з категорії Лайфстайл від COOPH © Carolin Unrath/Red Bull Illume 2021

Переможницею стала Каролін Унрат із зображенням серфера Анді Мюльнера на платформі в її рідному місті Мюнхен, Німеччина.

«Мені завжди подобалося бачити серфінгістів на річці Айсбах у Мюнхені по всьому місту», –- прокоментувала Унрат.

Emerging by Black Diamond

Red Bull Illume 2021 – Emerging by Black Diamond winner © Victoria Kohner-Flanagan/Red Bull Illume 2021

Американська фотографиня Вікторія Конер-Фланаган зняла альпініста на практично вертикальній стіні скелі.

«Дроти залишалися невидимими для мене, навіть коли я підіймалася, щоб знайти найкращу позицію для зйомки, — сказала вона. — Джек Ньюджент вибрав дивну позицію для відпочинку без рук. Сумніви зникли з його обличчя, коли я робила фото».

Креатив від Skylum

Скейтер всередині спіралі © Jan Kasl/Red Bull Illume 2021

У номінації переміг чеський фотограф Ян Касл за знімок скейтбордиста всередині спіралі, оптичної ілюзії, створеної вимушеною перспективою.

Касл сказав: «За допомогою такого інструменту, як примусова перспектива, я відчував, що зможу проштовхнути його трохи далі, зігнути реальність і перенести спортсмена в абсолютно сюрреалістичне середовище».

Інновація від EyeEm

Red Bull Illume 2021 – Innovation by EyeEm winner © Thomas Monsorno/Red Bull Illume 2021

Італієць Томас Монсорно був обраний суддями за його зображення альпініста Дані Арнольда, який «підіймається» на замерзле озеро Байкал у Росії.

«Сибірські зими створюють складні та захопливі умови, — прокоментував Монсорно. — Бачити крізь товстий лід найглибшого озера в світі — це був надзвичайний і абсолютно незабутній досвід».

Енергія від Red Bull Photography

Red Bull Illume 2021 – переможець у категорії Енергія © Rod Hill/Red Bull Illume 2021

Род Хілл переміг з фотографією байдарочника Рівера Муттона, який проривається через поріг водоспаду Хука в Новій Зеландії, на батьківщині фотографа.

Хілл зробив знімок випадково, коли Муттон востаннє стартував вже після завершення зйомок: «Я не встиг дістатися свого звичайного місця, тож замість цього я спробував цей ракурс. Раптом світло спалахнуло, і я відразу зрозумів, що це спрацює».

Окрім 10 категорій Red Bull Illume, нагороду за найкращу фотографію гір від Black Diamond отримав американський фотограф Колін Вайзман за знімок сноубордиста Еріка Джексона, який катається на великій горі на Алясці.

Best Mountain Photo by Black Diamond winner (non-category) © Colin Wiseman/Red Bull Illume 2021