Кілька знімків, які надихнуть взяти участь у Red Bull Illume

Red Bull Illume Image Quest 2021 — найбільший міжнародний конкурс, який шукає кращі фото екстремальних видів спорту та пригод. Мета Red Bull Illume — розповісти світові про фотографів і операторів, що захоплені своєю справою та готові вийти за рамки звичного.
Цього року конкурс пройде уже вшосте. Взяти участь у конкурсі може будь-хто. Якщо ти живеш пригодами і готовий ділитись своїм баченням спортивних подій та надзвичайних досягнень — надсилай свої фото на redbullillume.com. Ми хочемо побачити усі приголомшливі пригоди та спортивні події.
Усі деталі про конкурс та категорії ти знайдеш тут, а поки дивись роботи переможців минулих років, які надихнуть тебе на нові круті знімки.