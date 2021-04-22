Частина історії RED BULL ILLUME IMAGE QUEST 2021 Деталі події

Подача заявок на Red Bull Illume 2021 у розпалі, тому ми вирішили поговорити із загальним переможцем попереднього конкурсу Беном Тауаром, та поставити йому всі ці запитання. Фотограф не лише розкрив секрети створення крутих робіт, але й поділився планами щодо участі у контесті.

З моменту твоєї перемоги на Red Bull Illume 2019 багато чого сталося. Яким для тебе був минулий рік?

Так, останній рік... досить особливий, чи не так?

Мені пощастило жити на Таїті біля океану і далеко від будь-якого вірусу, але останній рік був не найкращим для проєктів. На жаль, цей рік прийшов одразу після моєї перемоги на Image Quest 2019, тому він справді розчарував, тому що багато проєктів було скасовано, COVID наче їх проковтнув.

На щастя, я можу створити багато фотографій перед своїм будинком, тому я наполегливо працював над особистими проєктами і якось зумів бути продуктивним. Це додало позитиву.

Red Bull Illume 2019 – Номінація "Енергія" та загальний переможець © Ben Thouard / Red Bull Illume

Плануєш щось особливе на цей рік?

Я все ще працюю над особистим проєктом, який, сподіваюся, найближчим часом випустити у вигляді нової книги! Будемо сподіватися, що це відбудеться цього року, але навіть якщо ні, я все одно з радістю готую для нього фотографії.

Ти здебільшого займаєшся водними видами спорту, чому саме вони і як усе почалося?

Мене виховували недалеко від океану, мій тато був моряком, а мої брати серфінгісти. Я почав займатися серфінгом у молодому віці й завжди любив це, тому було природно почати займатися і водними видами спорту. Сьогодні я в основному знімаю воду; хвилі та океан, а не водні види спорту. Моя кар’єра змінилася кілька років тому, і хоча я все ще іноді займаюся серфінгом і люблю це робити, в основному зосереджуюся на своїх книгах та виставках.

Поговорімо про Red Bull Illume 2021, чи плануєш подати заявку?

Так, абсолютно! Але я не впевнений, чи зможу змагатися з якістю інших конкурсних робіт. Минуло трохи більше року тому з часу останнього Image Quest, і тепер ми не можемо подорожувати, тож я не впевнений, чи вистачить мені матеріалу, але я точно думаю про це!

Головна порада Бена --- не робити те саме, що роблять інші © Nils Ohlendorf

Яким конкретним критеріям має відповідати заявка на твою думку?

Раніше я вибирав найкращі роботи, наприклад, для контесту 2013 року подав 10 зображень. Для Image Quest 2016 я провів ретельний процес відбору, і на самому конкурсі побачив найдивовижніші роботи, коли зрозумів, як важко бути суддею. Ось чому я думаю, що єдиним способом досягти успіху є подання зображення, яке відрізняється від того, що ми звикли бачити.

Основними критеріями, яким повинен відповідати образ, є його унікальність. Якщо це просто ще один вдалий кадр, у нього дуже мало шансів пробитися до вершини. Також немає потреби подаватися, коли зображення технічно не досконале, оскільки конкуренція дійсно жорстка. Іншим важливим моментом для мене є те, чи важко повторити такий кадр. Якщо хтось може піти і зробити те саме фото завтра, я не думаю, що він заслуговує на перемогу, фото просто повинно бути унікальним.

Red Bull Illume — про екшн та дію. Як ти можеш бути впевненим, що зафіксуєш те, що часто буває несподіваним?

Наполегливість — це головне! Я думаю, ти повинен знати, який кадр хочеш зробити, і залишатися повністю відкритим для того, що відбувається у кожну мить. Це також питання часу, ти повинен бути у потрібному місці у потрібний час. З огляду на це, можуть знадобитися місяці чи роки, щоб зрештою захопити щось унікальне. Але якщо ти маєш уявлення про те, що шукаєш, і вкладаєш у це час і енергію, то досягнеш успіху!

Бен Туар за роботою © Ben Thouard

Чи є якась одна важлива річ, яку ти дізнався завдяки конкурсу та людям, з якими познайомився на ньому?

Це можливість отримати відгук про свою роботу та знайти місце серед видатних робіт інших чудових фотографів. Я думаю, що це справді хороша вправа, тому що вона змушує тебе творити більше, і це підштовхує на наступний рівень, а це добре для творчості!

Якісь поради для майбутніх фотографів, що хочуть взяти участь у Red Bull Illume 2021?

Це складно, але я б сказав: будь унікальним!

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