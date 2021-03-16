Red Bull M.E.O . — це найбільший турнір мобільної ігрової сцени. Цього року понад 22 тисячі гравців зареєструвалися, аби позмагатися за звання короля та отримати найпрестижніші світові титули мобільного геймінгу.

Фінал конкурсу уже підійшов впритул. На 13 днів гравці та вболівальники перенесуться до віртуального Стамбулу у Туреччині, аби побачити найкращі бої у Teamfight Tactics , Hearthstone та PUBG Mobile. Відкриття турніру — 17 березня, а старт — 20 березня. Ми впевнені, що ти не захочеш пропустити фінал третього сезону Red Bull Mobile Esports Open.

Чого чекати?

У фіналі зійдуться переможці з 28 країн світу, аби на глобальній арені визначити, хто з них найкращий. Утім, це подія не тільки для геймерів. Цьогорічний фінал нагадуватиме справжній цифровий фестиваль. Зокрема, відвідувачі зможуть насолодитися одним з найкрасивіших міст світу, хоч і у віртуальному форматі.

Стамбул як поле бою обрали не випадково. Усе через його унікальне розташування — між Європою та Азією. Тому у місті організують одразу три майданчики для Red Bull M.E.O. До речі, ігри третього сезону проведуть у найбільш знаменитих і культових локаціях.

Для гравців і фанів Hearthstone проведуть змагання просто на помпезному Гранд базарі, одному з найстаріших та найбільших ринків світу. А от гравцям Teamfight Tactics випала честь зійтися прямо на Ортакеї, одному з найстаріших районів Стамбула, поблизу Босфора.

Змагання з Hearthstone у другому сезоні Red Bull M.E.O. © David Ihl/Red Bull Content Pool

Фінал PUBG Mobile розділять на дві частини, аби гравці змогли отримати максимальний досвід. Тому королів третього сезону Red Bull M.E.O. цього року також буде два. Чемпіонів Заходу і Сходу визначать на залізничному вокзалі Гайдарпаші.

Та організатори на цьому не обмежились і підготували для фанів приголомшливі екскурсії найбільшим містом Туреччини. Усі охочі зможуть відвідати віртуальні тури, подивитися стріми, взяти участь у інтерактивах і навіть пошукати скарби на площі Сулатанахмет і у Галатській вежі.

Торік у липні Стамбул уже приймав один фінал. Тоді це було змагання за національну першість Туреччини. Через карантин подію провели в унікальному форматі: всі учасники змагалися на паромі, закриті у автівках аби дотриматись дистанції. Не дивно, що цього року Стамбул обрали місцем великого фіналу третього сезону!

Коли і де дивитися фінал?

Подія стартує 20-го березня глобальним фіналом Hearthstone. Потім, 22 березня, бій за звання короля Сходу в PUBG Mobile.

13-денний фестиваль досягне піку 27-29 березня. Тоді відбудуться одразу два фінали. По-перше, битва за чемпіонство Teamfight Tactics, по-друге — визначать короля Заходу в PUBG Mobile.

Це унікальна подія, де найкращі команди світу, які вже стали переможцями у своїх країнах, зійдуться, аби визначити найкращого на планеті. Тримай розклад змагань, аби нічого не пропустити:

17 березня — відкриття віртуального фіналу Red Bull M.E.O. у Стамбулі

20 березня — фінал Hearthstone

22 березня — битва за титул Короля Сходу в PUBG MOBILE

27 березня — Фінал Teamfight Tactics

29 березня — Битва за титул Короля Заходу в PUBG MOBILE