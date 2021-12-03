--- це найбільший у світі кіберспортивний турнір з мобільних ігор, в рамках якого борються гравці з понад 30 країн. Великий відкритий турнір з кіберспортивних мобільних ігор у світі пройде вже вчетверте, минулого сезону у змаганні взяли участь 20 000 гравців.

В Україні в рамках Red Bull M.E.O. буде проведено турнір з PUBG Mobile, одного з найпопулярніших сучасних батл-роялів. Турнір проводиться разом з Федерацією Кіберспорту України (UESF), вирішальні етапи ти зможеш дивитися у прямому ефірі.

В Україні в рамках Red Bull M.E.O. буде проведено турнір з PUBG Mobile, одного з найпопулярніших сучасних батл-роялів. Турнір проводиться разом з Федерацією Кіберспорту України (UESF), вирішальні етапи ти зможеш дивитися у прямому ефірі.

В Україні в рамках Red Bull M.E.O. буде проведено турнір з PUBG Mobile, одного з найпопулярніших сучасних батл-роялів. Турнір проводиться разом з Федерацією Кіберспорту України (UESF), вирішальні етапи ти зможеш дивитися у прямому ефірі.