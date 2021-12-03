Red Bull Mobile Esports Open (Red Bull M.E.O.) --- це найбільший у світі кіберспортивний турнір з мобільних ігор, в рамках якого борються гравці з понад 30 країн. Великий відкритий турнір з кіберспортивних мобільних ігор у світі пройде вже вчетверте, минулого сезону у змаганні взяли участь 20 000 гравців.
Взяти участь у змаганні може будь-хто: як новачок, так і про-геймер. Від гравців потрібна лише наявність мобільного телефону.
В Україні в рамках Red Bull M.E.O. буде проведено турнір з PUBG Mobile, одного з найпопулярніших сучасних батл-роялів. Турнір проводиться разом з Федерацією Кіберспорту України (UESF), вирішальні етапи ти зможеш дивитися у прямому ефірі.
Якщо ти вже грав у «королівські битви», то приблизно знаєш, що робити. У PUBG Mobile учасникам належить зібрати загін із чотирьох гравців, знайти найкраще озброєння на карті та пережити всіх опонентів у режимі королівської битви. Команди по чотири гравці (Quads) стрибають на парашуті на віддалений острів, щоб битися до перемоги. Гравці повинні знайти власну зброю, транспортні засоби та припаси, а також перемогти на візуально і тактично насиченому полі бою, яке постійно зменшується. Збирай команду із чотирьох осіб, подавай заявку на участь та починай тренування: українські онлайн-кваліфікації розпочнуться вже 4 грудня.
Турнір поділено на три етапи:
- національні кваліфікації,
- національний фінал,
- міжнародний фінал.
В Україні пройде п’ять онлайн-кваліфікацій з 4 по 12 грудня. З кожної онлайн-кваліфікації до фіналу проходить по 4 команди. Національний фінал відбудеться 18 грудня.
До призового фонду українського турніру увійдуть грошові призи, а також гарнітури HyperX Cloud Stinger™ Core, зарядні станції HyperX ChargePlay Base, брендовані куртки HyperX та HyperX Power Packs.
Кращі чотири команди Національного фіналу також отримають право представити Україну в Міжнародному Європейському Онлайн Фіналі Red Bull M.E.O., що відбудеться 20 грудня і призовий фонд якого складатиме 10.000 євро.
Подавай заявку на участь та починай свій кіберспортивний шлях на сторінці Red Bull M.E.O.