Хто представить Україну в міжнародному турнірі з PUBG Mobile

Переможці та ще три кращі команди продовжать свою боротьбу та представлять Україну в Європейському фіналі Red Bull M.E.O. з призовим фондом у 10.000 євро.

Протягом грудня в Україні пройшло п’ять національних онлайн-кваліфікацій, в яких взяло участь півтисячі учасників, сформувавшись у 117 команд по чотири гравці з 15 різних областей України.

В Національному фіналі, який відбувся одночасно у Києві, Дніпрі та Львові, а також транслювався онлайн, взяло участь 20 кращих команд за результатами онлайн-кваліфікацій. Нагадаємо, що взяти участь у змаганні міг будь-хто – як новачок, так і про-геймер.

Гравці фіналу мали нагоду розігратись та позмагатись вдосталь, відпрацьовуючи свої навички і вміння на 6 різних картах PUBG Mobile.

Фінал Red Bull M.E.O. Ukraine © Roman Rudakov / Red Bull Content Pool

За їх результатами кращими чотирма командами українського фіналу Red Bull M.E.O., які продовжать боротьбу на світовій арені, стали:

Переможець – Chinazes

2 місце – BroUA

3 місце – Freak Circus

4 місце – Good One Moon

Переможці — команда Chinazes — показали справжню жагу до перемоги. Першу карту закінчили з 2 балами, на другій мали всього 12 балів, а в третій і четвертій мапі показали найкращі результати в матчах; на п’ятій карті їм не сильно пощастило (всього 3 бали), але вже на шостій карті вони впевнено перевершили всі команди, і з 36 балами (21 вбивство, рекорд фіналу) та з різницею в 1 бал забрали перше місце в фіналі.

«Враження дуже цікаві, цікавий перформанс, для мене це перший LAN в Україні, дуже круто, що ми його зіграли, зіграли дуже позитивно, у нас з командою вийшло все, що було задумано, будемо зараз готуватися відразу до Європи й подивимось, які результати командою ми покажемо там.

Почали турнір ми не найкращим чином, хотіли спершу пристрілятися до команд, зрозуміти, що вони собою представляють, але потім почали поступово набирати обороти й відповідно прийшли до того результату, який зараз можемо бачити. Звісно до наступного чемпіонату ми будемо готуватися вже більш серйозно, тому що суперники будуть з інших країн» — розповідає капітан команди-переможця Chinazes.

«Ми не дограли сильно, перші п’ять каток ми були дуже раді, потім на шосту щось дуже не пішла гра.. Ми граємо вперше разом, до цього ми не грали ні єдиного пабліка, ми зібрались ось тут і принципі показали непоганий результат, останню катку віддали. Турнір – ідея хороша, така шайка нормальна позбиралась, доволі весело і прикольно» — ділиться враженнями команда BroUA, яка всього лише на 1 бал програла переможцям.

Кращі чотири команди Національного фіналу представлять Україну в Міжнародному Європейському Онлайн Фіналі Red Bull M.E.O., що відбудеться 20 грудня і призовий фонд якого складатиме 10.000 євро.

Подивитись онлайн як проходив фінал можна на офіційному twitch-каналі UESF.