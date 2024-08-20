Red Bull Rookies Cup: тренуємо майбутніх чемпіонів MotoGP

Для багатьох мотогонщиків-новачків найбільшою мрією є участь у змаганнях MotoGP™ та здобуття титулу чемпіона світу. І хоча не кожному молодому таланту вдається здійснити цю мрію, Кубок Red Bull MotoGP™ Rookies Cup з 2007 року робить це набагато досяжнішим. Поринь у цікаву серію, яка формує майбутніх зірок мотоперегонів з нашим путівником.

01 01. Що таке Red Bull MotoGP™ Rookies Cup?

Red Bull Rookies Cup — це чистий екшн від старту до фінішу © Gold & Goose/Red Bull Content Pool

Чи існує кращий спосіб підтримати молодих талантів і підготувати їх до повноцінного чемпіонату світу з мотоциклетних перегонів? Це було питання, на яке Red Bull, Dorna Sports, KTM, Ipone та Alpinestars шукали відповідь у 2007 році, коли виникла ідея створення Red Bull MotoGP™ Rookies Cup.

Дані Рібалта і новачки Red Bull MotoGP © Gold & Goose/Red Bull Content Pool

Ідея полягала в тому, щоб створити серію перегонів для перспективних пілотів у віці від 14 до 18 років, які б змагалися за титул чемпіона під час європейських етапів серії MotoGP™ і намагалися привернути увагу команди в класі Moto3™, а звідти поступово просунутися аж до прем'єрного дивізіону MotoGP™. Вона існує відтоді й має величезний успіх, адже з її лав вийшли майбутні переможці Гран-прі та чемпіони світу.

02 02. Хто є переможцями Red Bull MotoGP™ Rookies Cup?

За 17 років свого існування Red Bull MotoGP™ Rookies Cup відкрив цілу низку знакових імен, які стали невіддільною частиною мотогонок.

Наприклад, французький переможець перегонів MotoGP™ Йоганн Зарко здобув абсолютну перемогу в першій серії 2007 року. Він фінішував на подіумі в семи з восьми перегонів сезону, а наступного року був прийнятий до Академії Red Bull MotoGP™. У 2009 році Зарко перейшов у клас 125сс — тепер відомий як Moto3™. Пізніше він став чемпіоном світу Moto3™ у 2011 році, виграв Moto2™ у 2015 та 2016 роках, а потім забезпечив собі місце в MotoGP™ у 2017 році.

Йоганн Зарко став першим в історії переможцем Red Bull MotoGP Rookies Cup © Gold & Goose/Red Bull Content Pool Бред Біндер — ще один випускник Rookies Cup, який переміг у MotoGP © Gold & Goose/Red Bull Content Pool

Зарко — не єдине відоме ім'я, яке пройшло шлях від Red Bull MotoGP™ Rookies Cup до топового класу мотогонок. От інші відомі спортсмени, що досягли цього

Бред Біндер — випускник Rookies Cup 2009 року, чемпіон світу в класі Moto3™ 2016 року та лідер команди Red Bull KTM Factory Racing в MotoGP™ з 2020 року.

Джоан Мір — володар Кубку новачків 2013 і 2014 років, чемпіон світу в класі Moto3™ 2017 року і чемпіон світу в класі MotoGP™ 2020 року.

Хорхе Мартін — чемпіон Red Bull MotoGP™ Rookies Cup 2014 року, чемпіон світу Moto3™ 2018 року і претендент на перемогу в MotoGP™ з 2021 року, де він виграв шість Гран-прі.

Педро Акоста — учасник Rookies Cup 2019 року, чемпіон світу в класі Moto3™ 2021 року та чемпіон світу в класі Moto2™ 2023 року, перейшов у MotoGP™ у 2024 році та вже здобув кілька подіумів.

Даніель Хольгадо — випускник Rookies Cup 2020 року і претендент на титул чемпіона світу Moto3™ 2024 року.

03 03. Хто може взяти участь в Red Bull MotoGP™ Rookies Cup?

Окрім фіксованого віку від 14 до 18 років, для участі в Red Bull MotoGP™ Rookies Cup майже немає обмежень. Випробувати свою вдачу можуть як чоловіки, так і жінки.

Якщо тобі від 14 до 18 років, ти можеш взяти участь у перегонах серії © Gold & Goose/Red Bull Content Pool

Вага та зріст не відіграють ролі, хоча учасники зі зростом менш як 1,72 м та вагою менше ніж 62 кг мають більше шансів бути прийнятими до серії. Однак це не є жорстким правилом. Головним є вміння триматися на трасі.

Попередній досвід участі у перегонах також не є обов'язковим, хоча його наявність є перевагою, якщо ти хочеш отримати запрошення на відбіркові змагання. Це сходинка до Кубку Red Bull MotoGP™ Rookies Cup.

04 04. Як стати учасником Red Bull MotoGP™ Rookies Cup?

Щоб взяти участь у Кубку новачків, зацікавлені мають зареєструватися на сайті Red Bull MotoGP™ Rookies Cup . Є суворий дедлайн, якого необхідно дотримуватися, і загалом, чим раніше ти подаси заявку, тим більше шансів на успіх.

Причина проста: чотири судді відбирають 26 учасників, які змагатимуться в Red Bull MotoGP™ Rookies Cup кожного сезону, в середньому з понад 120 заявок за рік. Отже, чим раніше подається заявка, тим більше часу у суддів на те, щоб ретельно вивчити результати й навички претендентів і зробити вибір.

Якщо заявка учасника буде прийнята, судді переглянуть результати змагань і чемпіонатів протягом року, щоб побачити, якого прогресу потенційні кандидати досягли за сезон, чи то в шосейних перегонах, чи то в заїздах на ґрунтових мотоциклах. Судді також прагнуть дізнатися більше про кандидатів, зокрема про їхні особисті якості, історію й досвід.

Відбіркові змагання дають суддям змогу побачити учасників зблизька © Gold & Goose/Red Bull Content Pool

Потім команда розсилає запрошення на відбірковий захід, який відбудеться пізніше у 2024 році. В середньому шість-вісім мотоциклістів, які пройшли цей відбір, потрапляють до Red Bull MotoGP™ Rookies Cup.

Всього в сезоні 2023 року було 26 пілотів, а в Red Bull MotoGP™ Rookies Cup 2024 року візьмуть участь 26 гонщиків з 17 країн .

05 05. Хто є суддями Red Bull MotoGP™ Rookies Cup?

Рішення про те, хто пройде відбір нині знаходиться в руках чотирьох суддів:

Густль Огінер — австрійська мотоциклетна легенда та переможець Гран-прі.

Харальд Бартоль — пілот та інженер Гран-прі Австрії.

Пітер Кліффорд — експерт MotoGP™ та колишній власник команди Red Bull Yamaha.

Даніель Рібалта — мотогонник і тренер Rookies Cup.

Густль Огінер має не одне десятиліття досвіду, яким може поділитися © Gold & Goose/Red Bull Content Pool

06 06. Які мотоцикли використовуються в Red Bull MotoGP™ Rookies Cup?

Ідентичні мотоцикли KTM для кожного учасника чемпіонату © Gold & Goose/Red Bull Content Pool

Головне у Red Bull MotoGP™ Rookies Cup — вміння їздити. Саме тому всі учасники їздять на однакових мотоциклах. З 2013 року використовується чотиритактний мотоцикл з Moto3™: KTM RC 250 R. Він має об'єм двигуна 249,5cc при вазі близько 82 кг і обертається зі швидкістю до 13 000 об/хв.

У фільмі « Готуємося до перегонів » розповідається про те, як створювався мотоцикл для Red Bull MotoGP™ Rookies Cup і як проходив процес проєктування протягом п'яти епізодів.

6 хв Заміна мастила Ванесса Герра та Рома Лопес обговорюють покроковий процес заміни мастила в мотоциклі.

07 07. Який розклад Red Bull MotoGP™ Rookies Cup 2024 року?

Сезон в Red Bull MotoGP™ Rookies Cup не такий довгий, як в Moto3™, Moto2™ і MotoGP™. Чемпіонат містить один тест і сім етапів чемпіонату світу. Всі вони проходять в Європі. Сезон 2024 року розпочався 11-12 квітня в Хересі, Іспанія, а фінал сезону відбудеться 7-8 вересня в Мізано, Італія. Повний календар дивися нижче.

Дізнатися більше про Red Bull MotoGP™ Rookies Cup і бути в курсі подій сезону 2024 року можна тут .

Раунд Дата Місце проведення Тест Квітень 11–12 Херес, Іспанія Раунд 1 Квітень 27-8 Херес, Іспанія Раунд 2 Травень 11–12 Ле-Ман, Франція Раунд 3 Червень 1–2 Муджелло, Італія Раунд 4 Червень 29-30 Ассен, Нідерланди Раунд 5 Серпень 17–18 Шпільберг, Австрія Раунд 6 Серпень 31 – Вересень 1 Арагон, Іспанія Раунд 7 Вересень 7–8 Мізано, Італія

08 08. Дивися документальний серіал про академію «Природжені гонщики»

2 хв Приготуйся до Born Racers Природжені гонщики — це історія 26 гонщиків-новачків, які мають одну мрію — перемогти у класі MotoGP™.

Шестисерійний документальний серіал «Природжені гонщики» розповідає про молодих мотоциклістів, які намагаються здобути місце у перегонах Гран-Прі в серії Red Bull MotoGP™ Rookies Cup.

Серіал показує молодих учасників на старті змагань. «Природжені гонщики» — це про реальні випробування, через які доводиться проходити початківцям: сімейні жертви, натиск, сумніви, дружбу й суперництво.