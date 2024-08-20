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Rookies
Red Bull Rookies Cup: тренуємо майбутніх чемпіонів MotoGP
Відкрий для себе захопливу атмосферу Red Bull MotoGP™ Rookies Cup, де талант перетворюється на велич MotoGP™. Приготуйся стати свідком становлення легенд перегонів — тут все, що варто знати.
Для багатьох мотогонщиків-новачків найбільшою мрією є участь у змаганнях MotoGP™ та здобуття титулу чемпіона світу. І хоча не кожному молодому таланту вдається здійснити цю мрію, Кубок Red Bull MotoGP™ Rookies Cup з 2007 року робить це набагато досяжнішим. Поринь у цікаву серію, яка формує майбутніх зірок мотоперегонів з нашим путівником.
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01. Що таке Red Bull MotoGP™ Rookies Cup?
Чи існує кращий спосіб підтримати молодих талантів і підготувати їх до повноцінного чемпіонату світу з мотоциклетних перегонів? Це було питання, на яке Red Bull, Dorna Sports, KTM, Ipone та Alpinestars шукали відповідь у 2007 році, коли виникла ідея створення Red Bull MotoGP™ Rookies Cup.
Ідея полягала в тому, щоб створити серію перегонів для перспективних пілотів у віці від 14 до 18 років, які б змагалися за титул чемпіона під час європейських етапів серії MotoGP™ і намагалися привернути увагу команди в класі Moto3™, а звідти поступово просунутися аж до прем'єрного дивізіону MotoGP™. Вона існує відтоді й має величезний успіх, адже з її лав вийшли майбутні переможці Гран-прі та чемпіони світу.
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02. Хто є переможцями Red Bull MotoGP™ Rookies Cup?
За 17 років свого існування Red Bull MotoGP™ Rookies Cup відкрив цілу низку знакових імен, які стали невіддільною частиною мотогонок.
Наприклад, французький переможець перегонів MotoGP™ Йоганн Зарко здобув абсолютну перемогу в першій серії 2007 року. Він фінішував на подіумі в семи з восьми перегонів сезону, а наступного року був прийнятий до Академії Red Bull MotoGP™. У 2009 році Зарко перейшов у клас 125сс — тепер відомий як Moto3™. Пізніше він став чемпіоном світу Moto3™ у 2011 році, виграв Moto2™ у 2015 та 2016 роках, а потім забезпечив собі місце в MotoGP™ у 2017 році.
Зарко — не єдине відоме ім'я, яке пройшло шлях від Red Bull MotoGP™ Rookies Cup до топового класу мотогонок. От інші відомі спортсмени, що досягли цього
- Бред Біндер — випускник Rookies Cup 2009 року, чемпіон світу в класі Moto3™ 2016 року та лідер команди Red Bull KTM Factory Racing в MotoGP™ з 2020 року.
- Джоан Мір — володар Кубку новачків 2013 і 2014 років, чемпіон світу в класі Moto3™ 2017 року і чемпіон світу в класі MotoGP™ 2020 року.
- Хорхе Мартін — чемпіон Red Bull MotoGP™ Rookies Cup 2014 року, чемпіон світу Moto3™ 2018 року і претендент на перемогу в MotoGP™ з 2021 року, де він виграв шість Гран-прі.
- Педро Акоста — учасник Rookies Cup 2019 року, чемпіон світу в класі Moto3™ 2021 року та чемпіон світу в класі Moto2™ 2023 року, перейшов у MotoGP™ у 2024 році та вже здобув кілька подіумів.
- Даніель Хольгадо — випускник Rookies Cup 2020 року і претендент на титул чемпіона світу Moto3™ 2024 року.
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03. Хто може взяти участь в Red Bull MotoGP™ Rookies Cup?
Окрім фіксованого віку від 14 до 18 років, для участі в Red Bull MotoGP™ Rookies Cup майже немає обмежень. Випробувати свою вдачу можуть як чоловіки, так і жінки.
Вага та зріст не відіграють ролі, хоча учасники зі зростом менш як 1,72 м та вагою менше ніж 62 кг мають більше шансів бути прийнятими до серії. Однак це не є жорстким правилом. Головним є вміння триматися на трасі.
Попередній досвід участі у перегонах також не є обов'язковим, хоча його наявність є перевагою, якщо ти хочеш отримати запрошення на відбіркові змагання. Це сходинка до Кубку Red Bull MotoGP™ Rookies Cup.
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04. Як стати учасником Red Bull MotoGP™ Rookies Cup?
Щоб взяти участь у Кубку новачків, зацікавлені мають зареєструватися на сайті Red Bull MotoGP™ Rookies Cup. Є суворий дедлайн, якого необхідно дотримуватися, і загалом, чим раніше ти подаси заявку, тим більше шансів на успіх.
Причина проста: чотири судді відбирають 26 учасників, які змагатимуться в Red Bull MotoGP™ Rookies Cup кожного сезону, в середньому з понад 120 заявок за рік. Отже, чим раніше подається заявка, тим більше часу у суддів на те, щоб ретельно вивчити результати й навички претендентів і зробити вибір.
Якщо заявка учасника буде прийнята, судді переглянуть результати змагань і чемпіонатів протягом року, щоб побачити, якого прогресу потенційні кандидати досягли за сезон, чи то в шосейних перегонах, чи то в заїздах на ґрунтових мотоциклах. Судді також прагнуть дізнатися більше про кандидатів, зокрема про їхні особисті якості, історію й досвід.
Потім команда розсилає запрошення на відбірковий захід, який відбудеться пізніше у 2024 році. В середньому шість-вісім мотоциклістів, які пройшли цей відбір, потрапляють до Red Bull MotoGP™ Rookies Cup.
Всього в сезоні 2023 року було 26 пілотів, а в Red Bull MotoGP™ Rookies Cup 2024 року візьмуть участь 26 гонщиків з 17 країн.
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05. Хто є суддями Red Bull MotoGP™ Rookies Cup?
Рішення про те, хто пройде відбір нині знаходиться в руках чотирьох суддів:
- Густль Огінер — австрійська мотоциклетна легенда та переможець Гран-прі.
- Харальд Бартоль — пілот та інженер Гран-прі Австрії.
- Пітер Кліффорд — експерт MotoGP™ та колишній власник команди Red Bull Yamaha.
- Даніель Рібалта — мотогонник і тренер Rookies Cup.
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06. Які мотоцикли використовуються в Red Bull MotoGP™ Rookies Cup?
Головне у Red Bull MotoGP™ Rookies Cup — вміння їздити. Саме тому всі учасники їздять на однакових мотоциклах. З 2013 року використовується чотиритактний мотоцикл з Moto3™: KTM RC 250 R. Він має об'єм двигуна 249,5cc при вазі близько 82 кг і обертається зі швидкістю до 13 000 об/хв.
У фільмі «Готуємося до перегонів» розповідається про те, як створювався мотоцикл для Red Bull MotoGP™ Rookies Cup і як проходив процес проєктування протягом п'яти епізодів.
6 хв
Заміна мастила
Ванесса Герра та Рома Лопес обговорюють покроковий процес заміни мастила в мотоциклі.
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07. Який розклад Red Bull MotoGP™ Rookies Cup 2024 року?
Сезон в Red Bull MotoGP™ Rookies Cup не такий довгий, як в Moto3™, Moto2™ і MotoGP™. Чемпіонат містить один тест і сім етапів чемпіонату світу. Всі вони проходять в Європі. Сезон 2024 року розпочався 11-12 квітня в Хересі, Іспанія, а фінал сезону відбудеться 7-8 вересня в Мізано, Італія. Повний календар дивися нижче.
Дізнатися більше про Red Bull MotoGP™ Rookies Cup і бути в курсі подій сезону 2024 року можна тут.
Раунд
Дата
Місце проведення
Тест
Квітень 11–12
Херес, Іспанія
Раунд 1
Квітень 27-8
Херес, Іспанія
Раунд 2
Травень 11–12
Ле-Ман, Франція
Раунд 3
Червень 1–2
Муджелло, Італія
Раунд 4
Червень 29-30
Ассен, Нідерланди
Раунд 5
Серпень 17–18
Шпільберг, Австрія
Раунд 6
Серпень 31 – Вересень 1
Арагон, Іспанія
Раунд 7
Вересень 7–8
Мізано, Італія
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08. Дивися документальний серіал про академію «Природжені гонщики»
2 хв
Приготуйся до Born Racers
Природжені гонщики — це історія 26 гонщиків-новачків, які мають одну мрію — перемогти у класі MotoGP™.
Шестисерійний документальний серіал «Природжені гонщики» розповідає про молодих мотоциклістів, які намагаються здобути місце у перегонах Гран-Прі в серії Red Bull MotoGP™ Rookies Cup.
Серіал показує молодих учасників на старті змагань. «Природжені гонщики» — це про реальні випробування, через які доводиться проходити початківцям: сімейні жертви, натиск, сумніви, дружбу й суперництво.