Таємні герої Red Bull MotoGP™ Rookies Cup

Є невелика команда, що має величезний вплив на майбутніх зірок мотоперегонів. Це найближче оточення Red Bull MotoGP™ Rookies Cup . Від фізичної та психологічної підтримки до технічного коучингу й навіть навчання роботи з медіа — у мотоспорті немає іншої програми, яка б виховувала нове покоління водіїв, як Rookies Cup.

Шестисерійний документальний серіал « Природжені гонщики » показує злети й падіння учнів MotoGP™ Academy. Ми зустрічаємо ключових протеже серії 2023 року, а також тих, хто допомагає їм пройти шлях від юних талантів до профі.

Це велика відповідальність, враховуючи, що понад 50 відсотків усіх перегонників Red Bull MotoGP™ Rookies Cup за останні 18 років брали участь у різних світових чемпіонатах. Для порівняння, щороку у категоріях MotoGP™, Moto2™ і Moto3™ змагаються від 80 до 90 пілотів. Це сотні учасників за два десятиліття існування серії.

2 хв Приготуйся до Born Racers Природжені гонщики — це історія 26 гонщиків-новачків, які мають одну мрію — перемогти у класі MotoGP™.

Тренери: Густль і Дані

Густль Огінер — один з двох тренерів, які беруть участь у Кубку з моменту його заснування у 2007 році. Володар численних Гран-прі у 70-х та 80-х роках, Огінер тренував багатьох зірок мотогонок, за якими сьогодні спостерігає весь світ.

Тренери передають свою мудрість молодим гонщикам © Markus Berger/Red Bull Content Pool

«Кубок новачків став значною частиною мого життя, — каже він. — Я давно брав участь у перегонах, тому дуже добре знаю, що потрібно цим молодим гонщикам і що вони хочуть знати».

«Густль не любить говорити, що він ментальний тренер, але я думаю, що він відмінно працює з цим аспектом», — каже Дані Рібалта, колега Огінера, другий тренер.

Хто визначає долю молодих водіїв?

Дані Рібалта показує новачкам трасу © Gold & Goose/Red Bull Content Pool Пітер Кліффорд був на Rookies Cup з самого початку © Gold & Goose/Red Bull Content Pool

Рібалта та Огінер, а також керівник відділу розвитку гонщиків та телекоментатор Пітер Кліффорд — це тріо, яке ми бачимо у «Природжених гонщиках». Вони щороку вирішують долю водіїв у Кубку.

Огінер проводить багато часу, спостерігаючи за пілотами, оцінюючи їхні результати на треку та стежачи за тим, як вони працюють поза мотоциклом. Ключовою частиною його вихідних є групові підбадьорливі бесіди, які він проводить напередодні кожного дня.

«Мені подобаються ці брифінги, тому що ми хочемо переконатися, що всі отримують однакову інформацію, — пояснює він. — У Rookies Cup немає секретів, бо всі ми працюємо над однією метою».

Дружнє обличчя у важкі часи: Анна

У той час як Огінер вчить райдерів керувати своїми емоціями, є ще одна людина, яка допомагає їм зорієнтуватися в культурній стороні перегонів глобального рівня — Анна Пагес Гарсія, координаторка Кубку.

«Я об'єдную технічну команду — механіків та інженерів — з маркетинговою та організаційною командою Red Bull», — пояснює вона.

Перед кожним заходом Анна організовує поїздки для всього технічного персоналу, щоб переконатися, що всі мають все необхідне для роботи. Як тільки водії виїжджають на трек, її роль стає ще більш важливою, оскільки вона є головним посередником між керівництвом перегонів та технічною командою.

Повороти — це місце, де все може піти не так © Gold & Goose/Red Bull Content Pool У разі аварії у мене є власна радіолінія для зв'язку з дирекцією перегонів Анна Пагес Гарсія, координаторка Кубку.

«У разі аварії у мене є власна радіолінія для зв'язку з дирекцією перегонів. Я також інформую технічну команду. Коли пілот отримує покарання, я теж повідомляю про це», — сміється вона.

Два найнеприємніші моменти для гонщика — це аварія або покарання. У такі моменти потрібна дружня людина, що допоможе владнати ситуацію. Це Пагес Гарсія, яка завжди поруч.

У рідкісних випадках учаснику доводиться відвідати медичний центр: «Це може бути стресовою ситуацією як для водія, так і для батьків. Тому я підтримую їх, щоб переконатися, що всі мають усе необхідне».

Такі моменти є невіддільною частиною життя спортсмена. Новачки вчаться відповідальності та працюють з професіоналами, які піклуються про них як на трасі, так і за її межами.

Координаторка Red Bull Rookies Cup Анна Пагес Гарсія © Gold & Goose/Red Bull Content Pool

Пагес Гарсія працювала з братами Маркес з 2013 по 2017 рік, допомагаючи їм з комунікацією та їхніми комерційними та ліцензійними командами, тому можна з упевненістю сказати, що вона знає дещо про вимоги, не пов'язані з перегонами, з якими стикаються спортсмени.

Вона працювала з двома найкращими гонщиками на піку їхньої кар'єри. Допомога у таких питаннях — це дещо інший, але не менш важливий досвід: «Немає нічого кращого, ніж навчити їх цінностей, які знадобляться для успіху».

Те, чому вчить Пагес Гарсія з Огінером, безпосередньо перегукується з уроками іншого тренера Rookies Cup, Даніеля Рібалти.

Він — колишній професіонал національного та континентального рівня Іспанії, чия кар'єра зупинилася через брак коштів для участі у світовому чемпіонаті. Однак Дані став майстром супермото та перегонів на ґрунтових трасах. І досі змагається з найяскравішими зірками спорту в цих дисциплінах.

«Я намагаюся бути більш відвертим у своїх порадах, оскільки працюючи з 26 з них, я не можу витрачати по дві години на день, допомагаючи кожному окремо, — каже він. — Іноді це буває занадто, але я не можу витрачати свій час... Або їхній!»

Під час занять Рібалта об'їжджає різні точки траси, записуючи, що початківцям треба вдосконалити, а потім повертається, щоб обговорити це з усіма перед наступним заняттям.

Дані Рібалта має 26 водіїв під своїм крилом © Gold&Goose/Red Bull Content Pool Я намагаюся бути більш відвертим у своїх порадах. Я не можу витрачати свій час... Або їхній! Дані Рібалта

Поки Огінер розповідає райдерам про психологічні прийоми для максимальної продуктивності, Рібалта підказує, яку передачу вмикати перед поворотом або коли відкривати дросельну заслінку. Ця комбінація порад допомагає водіям всього за два роки вирватися з відставання до перемог.

Рібалта пояснює: «Для мене Кормак Б'юкенен є найкращим прикладом. Коли він прийшов на Rookies Cup, його рівень був дуже низьким, починаючи з їзди й закінчуючи фізичною підготовкою, але він кинув собі виклик, і ми намагалися допомогти йому, дати цей час і досвід. Протягом другого року Кормак все зважував і працював, щоб покращити підготовку до перегонів. Ти міг бачити його прогрес. Зараз Б'юкенен фінішує на подіумі в класі JuniorGP Moto3».

Кормак Б'юкенен на Red Bull Ring © Gold & Goose/Red Bull Content Pool

«Моя робота — це велика відповідальність, — продовжує він. — Щороку я намагаюся допомогти створити гарну атмосферу, вчити гонщиків поважати один одного на треку і надавати їм однаковий рівень навчання. У всіх рівні можливості для виступів, а різниця в результатах залежить тільки від самого пілота».

Найкращі спортсмени стають фінішерами подіуму та отримують нагоду побачити репортерку та контент-мейкерку Rookies Cup, Домініку Грнову.

«Я хвилююся щоразу, коли вони досягають закритого парку. Коли водії щасливі або розчаровані, коли вони виграють або програють на мілісекунди, і це визначає для них все», — каже вона.

Домініка Грнова створює контент для учасників © Gold & Goose/Red Bull Content Pool

Педро Акоста , Давід Алонсо , Хосе Руеда , Коллін Вейєр і, з недавніх часів, Анхель Пікерас — випускники програми Rookies і майбутні зірки MotoGP™, які навчилися працювати з соціальними мережами та говорити на камеру під час інтерв'ю з Грновою.

Всі дізнаються про мотоспортсменів, коли вони вже на вершині, але мало хто бачить в їхніх ранніх успіхах особисту сторону, яка привела їх сюди. Грнова — одна з таких щасливчиків. «Найбільше мені подобається те, що я можу щодня вчитися у цих 26 молодих профі. Для мене, як для мотоциклістки, немає нічого крутішого, аніж бути особисто причетною до перегонів».

Останній у списку — це той, хто може покликати їх на фінішну пряму, а також матиме вирішальне слово при розв'язанні питання про те, кого запросять на наступний рік, — головний коментатор Пітер Кліффорд.

«Мій батько був коментатором, я допомагав йому в цьому з 16 років, — згадує він. — Я займався журналістикою і став технічним редактором журналу Motorcycle Weekly, що привело мене до тестування мотоциклів рівня GP».

Разом з Огінером, Кліффорд був у Rookies з самого початку. Його зв'язки з організаторами ще з часів виступів за Red Bull Yamaha у чемпіонаті світу в класі 500сс наприкінці 90-х та на початку 2000-х означали, що він був ідеальною людиною для цієї справи.

«Не у нас виникла ідея таких серій, як ця, — підкреслює він. — Це колаборація Red Bull, Dorna і KTM, які вирішили, що треба розвивати молоді таланти безпосередньо в рамках MotoGP™... 18 років по тому ми вважаємо, що нам це вдалося!»

Пітер Кліффорд допомагає новачкам протягом 18 сезонів © Gold & Goose/Red Bull Content Pool

Про свою повсякденну роботу в Кубку він говорить: «Для мене велика честь мати справу з Дані та Густлем, які працюють і спілкуються з гонщиками кожні вихідні. Я зв'язуюся з ними, щоб дізнаватися про успіхи новачків протягом року, щоб було легше прийняти рішення про те, хто візьме участь у наступному році».

Рібалта та Огінер погоджуються, що успіх Кубку полягає в його доступності, а також у відбіркових змаганнях, які є головним способом для спортсменів з різних верств суспільства показати навички й отримати місце на чемпіонаті.

Що стосується коментарів, то це просто вишенька на торті: «Я відчуваю себе так, ніби розмовляю зі своїми друзями вдома, показуючи їм, як весело ми проводимо час. Це, мабуть, найпростіша річ у світі, яку можна коментувати, адже ніколи не буває нудних моментів».