Чи ти знаєш, що на Бразильському гран-прі 2019 було поставлено рекорд з найшвидшого піт-стопу? Коли шанси суперників були майже рівні, команда техніків виконала дивовижний піт-стоп за 1,82 секунди і допомогла Максу Ферстаппену виграти гонку!

Це ми до чого — у тебе теж є можливість поставити рекорд швидкості. Можливо, це і не допоможе комусь виграти гран-прі, а ось отримати цілком реальні призи — легко!

Я все пропустив. Що це взагалі таке?

Red Bull Pit Stop Challenge — це невеличка онлайн-гра, у якій ти маєш відчути на собі реалії справжнього піт-стопу. Тобі треба зупинити болід F1 та замінити на ньому гуму. Хто зробить це швидше за інших — той переміг.

Red Bull Racing рекорд світу з найшвидшого піт-стопу

Окей, а можна детальніше дізнатися, як грати?

Легко. Ти робиш усі рухи виключно мишею або на тачпаді. Усі пункти детально описані на сторінці челленджу. Але рекомендуємо просто один раз спробувати, і усе зрозумієш.

Ну добре, але напевно вже є ті, хто вже місяць грає і завчив усі рухи?

Та не зовсім. До кінця змагань лишився ще місяць, тож час потренуватися є. А зараз турнірна таблиця виглядає отак:

Лідери Red Bull Pit Stop Challenge станом на 1 жовтня © Red Bull

Як бачиш, гравець на ім'я Антон Г., який поки що є лідером, завершив лише 2 піт-стопи. А Needlles D з другої позиції взагалі зареєстрував лише одну спробу. Ще все може статися.

Добре, а які призи?

Прикольні! Призи поділяються на щотижневі та головні.

Щоб позмагатися за щотижневі призи, доведеться вийти з дому. Вигравай ексклюзивний мерч команди Red Bull Racing, беручи участь у розіграші від партнера Сільпо. Придбай дві будь-які банки Red Bull в мережі Сільпо одним чеком. Грай у гру та завантажуй фото чека. Бери участь у розіграші.

Щоб отримати головний приз, просто грай у гру ! Приз — 10 унікальних футболок з автографами пілотів команди Red Bull Racing Макса Ферстаппена та Алекса Албона. Відчуй себе частиною команди Red Bull Racing. Для цього просто грай та реєструй свій результат. 10 найкращих отримають призи!