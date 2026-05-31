Денні Леон щойно влаштував найшаленіший скейт-контест

На своїй абсолютно новій події Денні Леон не лише виступив організатором, а й здобув перемогу. У фіналі він обійшов Віктора Солмунде, тоді як Еліас Нільсен виборов третє місце. На тлі барселонського Port Olímpic концепція Леона буквально перевернула звичний формат контестів: замість класичних заїздів глядачі побачили напружені дуелі віч-на-віч.

Вісім райдерів по черзі виконували трюки та «відбирали життя» один в одного, тож усе дійство більше нагадувало файтингову гру, перенесену в реальність. Подія пройшла через стадії півфіналів до великого фіналу, у якому творець формату сам піднявся на вершину. Ось як виглядала трійка лідерів наприкінці:

01 Ідея Red Bull Plus One

Історія цього контесту бере початок у далекому минулому Денні Леона. Натхненням для нього стало легендарне відео Almost: Cheese and Crackers із Крісом Гасламом і Девоном Сонгом на мінірампі.

«Що мені найбільше подобається в мінірампі — це те, що іноді в тебе просто немає часу думати про наступний трюк, — розповідає Леон, який уперше виступив на змаганнях із мінірампи ще у 10 років. — Усе відбувається на імпровізації та фристайлі. Саме в такі моменти ти по-справжньому розумієш, на що здатен».

Red Bull Plus One став для Денні способом перенести це відчуття у формат живого змагання. «Я придумав цю концепцію, тому що в дитинстві бачив, як старші скейтери грали в подібну гру, — згадує він. — Здається, вона називалася "додай трюк": хтось додавав один трюк, потім ще один, і так далі».

Red Bull Plus One — інноваційний формат Денні Леона © Raisa Abal/Red Bull Content Pool

Для Леона суть полягала не в тому, щоб виконувати найскладніші трюки, а в умінні швидко реагувати й тримати в голові всю комбінацію. Тут усе вирішували реакція, концентрація та пам'ять під тиском.

«Самі трюки не були надто складними, але важко було пам'ятати, який трюк буде наступним і в якому порядку, особливо коли їх уже п'ять чи десять поспіль. У певний момент ти просто думаєш: "Вау", — каже Леон. — І дуже легко збитися. Але саме це робило все неймовірно веселим».

Саме це відчуття гри він і прагне повернути через Red Bull Plus One — подію, яка, за його словами, є радше святом скейтбордингу, ніж справжнім змаганням.

02 Як працював Red Bull Plus One?

У заході брали участь вісім райдерів, яких випадковим чином поділили на дві сітки по чотири учасники. Red Bull Plus One включав півфінали, фінали сіток і Гранд-фінал, а кожен етап проходив у форматі дуелі.

Кожен скейтер починав із двома життями та ребейтом — додатковою спробою. Життя втрачалося щоразу, коли учасник не міг повторити комбінацію трюків і додати до неї новий елемент. Після втрати всіх життів спортсмен вибував, а його суперник проходив далі.

Кріс Гаслам став одним із джерел натхнення для створення Red Bull Plus One © Raisa Abal/Red Bull Content Pool

Із самого старту батлу райдери по черзі змагалися віч-на-віч. Хто починає першим — визначали випадковим чином. Механіка була простою, але вимагала максимальної концентрації: перший учасник задавав стартовий трюк, а суперник мав не лише повторити його, а й додати свій.

Далі комбінація постійно розширювалася. Кожен спортсмен мав відтворити всю попередню лінію без помилок і завершити її новим трюком.

03 Що відбувалося, якщо райдери помилялися?

Правила розрізняли два сценарії залежно від ролі скейтера. Той, хто задавав трюк, міг помилитися без наслідків — послідовність просто скидалася, і хід переходив до суперника. Натомість той, хто відповідав, за невдачу платив одним життям. Дві втрати — і битва програна, а суперник виходив до наступного раунду.

04 Як судили Red Bull Plus One?

Контест працював за принципом самооцінювання: чисте виконання — залишаєшся в грі, помилка — втрачаєш життя. Така система природно заохочувала стабільність, прогресію, креативність і тактичне мислення під тиском. Суддя Кіні був поруч, але лише щоб стежити за дотриманням правил.

05 Результати Red Bull Plus One

Райдер Місце Денні Леон (Іспанія) 1 місце Віктор Солмунде (Данія) 2 місце Еліас Нільсен (Норвегія) 3 місце Ріо О'Берн (Велика Британія) 4 місце Кріс Гаслам (Канада) Кваліфікація Коул Госсетт (США) Кваліфікація Крістіан Санчес (Іспанія) Кваліфікація BronZskate (Іспанія) Кваліфікація