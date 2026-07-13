Як Red Bull Racing перетворює перемоги в кіберспорті на успіхи на трасі

Oracle Red Bull Sim Racing — найуспішніша команда із симуляторних перегонів у світі. Нещодавно вона захистила чемпіонський титул F1 Sim Racing, здобувши його вже вчетверте. До її складу входять двоє чемпіонів світу — Ярно Опмеєр і Фредерік Расмуссен, а також дворазовий чемпіон світу iRacing Себастьян Джоб.

Та як Oracle Red Bull Racing вдається перетворювати досягнення у віртуальних перегонах на перевагу у Формулі-1?

Симрейсери Ярно Опмеєр і Фредерік Расмуссен © Tom Platinum Morley/Red Bull Content Pool

01 Створення найсильнішої у світі команди із симрейсингу

Від заснування Чемпіонату світу F1 Sim Racing Oracle Red Bull Racing залишається серед його лідерів. Колектив використовує ці змагання, щоб залучати нових уболівальників до Формули-1. Для цього симуляційну команду перевели на базу Red Bull Racing у Мілтон-Кінсі, де для неї облаштували спеціальну кіберспортивну арену.

«Відколи команди Формули-1 почали активно розвивати симрейсинг, Red Bull стали одними з першопрохідців. Вони завжди прагнули зібрати найсильніший склад і боротися за перемоги, — каже Себастьян Джоб. — Від самого початку команда була дуже сильною й постійно випереджала конкурентів».

Арена Чемпіонату світу F1 Sim Racing © Tom Platinum Morley/Red Bull Content Pool

02 Застосування методів Формули-1 у кіберспорті

Oracle Red Bull Racing перенесла до своєї кіберспортивної команди той самий технічний і стратегічний підхід, який використовує у Формулі-1. Гонщики отримали доступ до хмарної обчислювальної інфраструктури Oracle, інформаційних панелей із даними в реальному часі та поколової аналітики, що допомагає їм детально оцінювати свої заїзди та покращувати результати у віртуальних перегонах.

«Кожен інструмент, який ми розробляли для команди Sim Racing, ґрунтується на нашому досвіді у Формулі-1», — зазначає Ден Сміт, керівник напряму технічного партнерства в Oracle Red Bull Racing.

Головний гравець: Макс Ферстаппен © Rob Smalley/Red Bull Content Pool

Чотириразовий чемпіон світу Формули-1 Макс Ферстаппен також є одним із найпалкіших прихильників симрейсингу. «Коли я в симуляторі, я працюю так само, як і на реальній трасі. Ми аналізуємо дані — кермування, гальмування, натискання на педаль газу, — щоб зрозуміти, що можна поліпшити. А коли з цим розібралися, переходимо до стратегії, адже симрейсинг майже нічим не відрізняється від справжніх перегонів.

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Коли я вдома в міжсезоння, я постійно роблю те саме. Неважливо, чи керую болідом Формули-1, чи прототипом, мій мозок працює так само, і саме це мені подобається».

Окрім підтримки Oracle Red Bull Sim Racing, він також керує командою Verstappen Sim Racing — однією з провідних у світі, — бере участь у турнірах і використовує свій значний досвід для наставництва пілотів і команди.

Quotation Завдяки рухомій платформі ти відчуваєш, як автомобіль рухається під тобою. Як і в реальному боліді, багато інформації про його поведінку ти сприймаєш саме через сидіння Себастьян Джоб

03 Від симрейсингу до заводського симулятора

Red Bull Racing використовує знання й досвід, здобуті у симрейсингу, щоб підвищувати конкурентоспроможність на реальній трасі. Саме тому пілоти симулятора відіграють важливу роль у роботі команди Формули-1. «Red Bull заохочує своїх симрейсерів ставати пілотами заводського симулятора команди Формули-1, і жоден інший колектив не робить нічого подібного», — додає Джоб, який також виступає за Verstappen Sim Racing.

Себастьян Джоб у симуляторі Oracle Red Bull Racing © Andy Parsons/Red Bull Content Pool

Сучасний заводський симулятор є одним із ключових інструментів у підготовці будь-якої команди Формули-1. Він дає змогу отримувати точні дані й зворотний зв'язок, які допомагають удосконалювати налаштування боліда та тестові заїзди.

«Симулятори, які ми маємо сьогодні, просто неймовірні. Це найближче до керування справжнім болідом, що тільки можна уявити. Відчуття майже ідентичні. Єдине, чого бракує, — це перевантажень, — каже Джоб. — Завдяки рухомій платформі ти відчуваєш, як автомобіль рухається під тобою. Як і в реальному боліді, багато інформації про його поведінку ти сприймаєш саме через сидіння».

04 Як штучний інтелект і симрейсери допомагають знайти оптимальну гоночну стратегію

Стратеги Oracle Red Bull Racing запускають мільярди симуляцій гоночних сценаріїв за допомогою штучного інтелекту на базі Oracle Cloud Infrastructure (OCI). Це дає змогу підібрати найефективнішу стратегію та підвищити шанси Макса Ферстаппена й Ісака Хаджара на перемогу.

Штучний інтелект значно скорочує обсяг роботи, яку раніше виконували вручну. «Раніше гонщикам доводилося витрачати безліч годин на симуляції, щоб знайти оптимальні налаштування, — каже Джо Солтисік, керівник напряму кіберспорту в Oracle Red Bull Sim Racing. — ШІ може одночасно запускати сотні симуляцій, враховуючи стиль керування конкретного пілота. Це дає змогу швидше визначити налаштування, які найкраще підходять для певної траси».

Юкі Цунода ганяє на симуляторі разом із вболівальником © Ian Witlen/Red Bull Content Pool

Після цього стратеги визначають програму випробувань для симуляційної команди. Симрейсери Red Bull відпрацьовують різні варіанти стратегії та готують заводський симулятор для резервного пілота команди Юкі Цуноди . Під час роботи їх супроводжує інженер, який за допомогою OCI передає результати стратегам, а згодом — водіям і екіпажу.

Завдяки цьому ще до виїзду болідів із гаража симуляційна команда встигає перевірити численні варіанти налаштувань, стратегій і сценаріїв розвитку перегонів. Це дає змогу заощадити час і швидше знайти оптимальні рішення. Робота не припиняється й упродовж усього гоночного вікенду: між тренувальними сесіями команда продовжує тестування, уточнює налаштування та підтримує інженерів аж до початку кваліфікації та основних перегонів.

Себастьян Джоб на трасі Red Bull Ring © Getty Images/Red Bull Content Pool

05 Підготовка нових пілотів у Red Bull Junior Team

Ферстаппен завжди захоплювався симрейсингом, удосконалюючи навички на домашньому симуляторі. Нідерландець уособлює зміну поколінь у Формулі-1: коли Льюїс Гемільтон був дитиною, симрейсингу ще не існувало, але домінантний водій свого покоління здобув два чемпіонські титули, змагаючись на радіокерованих автомобілях. Сьогодні ж майже кожний молодий пілот використовує симрейсинг як частину тренувального процесу, щоб відточувати гоночну майстерність і детально вивчати кожен сантиметр трас Формули-1.

Через суворі обмеження на тести й час роботи на трасі заводський симулятор став незамінним інструментом підготовки молодих талантів, зокрема Ніколи Цолова. Він дає змогу не лише готуватися до майбутніх перегонів, а й здобувати досвід керування болідом Формули-1. Однією з головних переваг симулятора є його високий рівень реалістичності. Пілоти можуть працювати на межі можливостей, не наражаючи на ризик ні себе, ні техніку.

Себастьян Джоб за кермом RB8 на Фестивалі швидкості в Гудвуді © Getty Images/Red Bull Content Pool

06 Симрейсинг відкриває шляхи

Повноцінний сезон у картингу коштує настільки дорого, що для більшості сімей залишається недосяжним. Навіть найвідданішим батькам доводиться вкладати значні кошти й витрачати багато часу, підтримуючи дитину протягом усього сезону. Водночас жодних гарантій успіху немає: навіть талановитий юний пілот може так і не отримати шанс проявити себе або знайти необхідну підтримку для подальшого розвитку. До того ж далеко не всі мають змогу тренуватися на якісних картодромах чи змагатися з достатньо сильними суперниками.

Натомість симрейсинг відкриває молодим талантам реальний шлях до професійного автоспорту. Він дає змогу розвивати майстерність, демонструвати свої здібності та привертати увагу команд. «У нас просто не було грошей на картинг високого рівня, — згадує Джоб. — Тому я перейшов у симрейсинг, адже це було значно доступніше. Я сподівався виграти достатньо престижні змагання, які допомогли б мені потрапити до справжнього автоспорту».

Це окупилося: спочатку Джоб підписав контракт із симуляторною командою Фернандо Алонсо, а зрештою його запросили до Red Bull Racing. Команда Формули-1 також поділяє бачення Себастьяна та врешті-решт посадила його за кермо гоночного боліда: спочатку це був Porsche GT3, а згодом він випробував на Red Bull Ring болід RB8, на якому Себастьян Феттель виграв чемпіонат.

Ферстаппен також активно підтримує розвиток симрейсингу, але його мета не обмежується популяризацією дисципліни. Він прагне допомогти найталановитішим симрейсерам перейти від віртуальних перегонів до реального автоспорту. «Це дуже складний шлях, але в майбутніх проєктах я хочу принаймні дати їм можливість сісти за кермо справжнього гоночного автомобіля — можливо, класу GT або машин для перегонів на витривалість», — каже Ферстаппен.