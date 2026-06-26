За лаштунками Формули-1: роль резервного пілота

Резервний пілот — це надійне підстрахування для команди. Саме він першим сяде за кермо, якщо основний гонщик не зможе вийти на старт через хворобу, травму чи інші непередбачувані обставини. Водночас його робота не обмежується очікуванням свого шансу. Тест-пілот бере участь у підготовці боліда до перегонів, проводить багато годин на симуляторі та допомагає випробовувати нові технічні рішення для майбутнього.

01 Хто виконує роль резервних пілотів?

Oracle Red Bull Racing та Visa Cash App Racing Bulls мають потужний склад резервних пілотів, які завжди готові долучитися до роботи. Юкі Цунода є офіційним тестовим і резервним пілотом обох колективів. Він погодився на цю роль після того, як його місце в основному складі посів Ісак Хаджар .

Якщо Макс Ферстаппен , Хаджар, Ліам Лоусон або Арвід Ліндблад з будь-якої причини не зможуть вийти на старт, Цунода готовий їх замінити. «Я налаштований працювати наполегливіше, ніж будь-коли, у ролі тестового та резервного пілота Red Bull, розвиватися разом із командою та довести, що заслуговую на місце в пелотоні», — сказав він.

Юкі Цунода робить паузу, щоб роздати автографи фанам © Getty Images/Red Bull Content Pool

02 Як часто резервні пілоти замінюють основних?

Такі заміни трапляються нечасто, але прикладів у сучасній Формулі-1 достатньо. Лоусон отримав свій шанс у чемпіонаті на Гран-прі Нідерландів 2023 року, коли замінив Даніеля Ріккардо . Згодом він остаточно посів місце австралійця у складі Visa Cash App Racing Bulls наприкінці сезону 2024 року. Олівер Берман дебютував за Ferrari на Гран-прі Саудівської Аравії 2024-го після того, як Карлосу Сайнсу знадобилася термінова операція через апендицит. Пізніше британець отримав повноцінне місце у серії в команді Haas.

Ще один яскравий приклад — Джордж Рассел . У 2020 році, виступаючи за Williams і водночас залишаючись пілотом програми Mercedes, він замінив Льюїса Гемільтона на Гран-прі Бахрейну після позитивного тесту семиразового чемпіона світу на COVID-19. Захопливий виступ Рассела переконав Mercedes запросити його до основного складу.

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Втім, роль резервного пілота — це не лише готовність замінити основного водія. Постійна присутність у паддоку під час гоночних вік-ендів дає змогу залишатися в центрі подій і привертати увагу компаній. Саме так після року в ролі резервістів Валттері Боттас і Серхіо Перес отримали запрошення від Cadillac, яка дебютує у Формулі-1 як нова американська команда.

03 Чи бувають інші випадки, коли резервні пілоти сідають за кермо у Формулі-1?

На двох Гран-прі кожного сезону команди Формули-1 зобов'язані надати болід гонщику-новачку для участі в першій вільній практиці (FP1). Це важлива частина підготовки майбутніх пілотів, хоча в сезоні, коли команди мають справу з масштабними змінами технічного регламенту , кожна хвилина роботи на трасі має особливу цінність. Статус новачка отримує гонщик, який провів не більше двох Гран-прі. У багатьох командах цю роль виконують резервні пілоти, однак Цунода вже не відповідає вказаним критеріям, адже за його плечима п'ять повних сезонів у серії.

Аюму Іваса на першій вільній практиці Гран-прі Барселони © Getty Images/Red Bull Content Pool

Під час нещодавнього етапу в Барселоні за кермо боліда Oracle Red Bull Racing у першій практиці сів представник Red Bull Junior Team Аюму Іваса . Японець не лише є чинним чемпіоном Super Formula, а й має найбільший досвід роботи з технікою Формули-1 серед учасників молодіжної програми. Для Іваси ця сесія стала другою за Oracle Red Bull Racing. Водночас у складі Visa Cash App Racing Bulls він уже чотири рази брав участь у вільних практиках.

Ще одним важливим членом команди є пілот з розвитку Себастьєн Буемі . Швейцарець виступав у Формулі-1 за команду, яка нині має назву Visa Cash App Racing Bulls, коли вона ще була відома як Toro Rosso. Його послужний список вражає: чотири перемоги в легендарних перегонах 24 години Ле-Мана, чотири титули чемпіона світу з перегонів на витривалість та чемпіонство у Формулі E. Водночас Буемі залишається одним із ключових фахівців Red Bull Racing за межами траси — за роки роботи він провів у командному симуляторі більше часу, ніж будь-хто інший.

Пілот з розвитку Себастьєн Буемі © Getty Images/Red Bull Content Pool

04 Чим займається резервний пілот?

Готовність у будь-який момент замінити основного гонщика — лише частина обов'язків резервного пілота. Значну частину часу він проводить на базі команди, працюючи в симуляторі. Оскільки можливості для тестів на трасі у Формулі-1 суворо обмежені, саме симулятор став одним із головних інструментів для підготовки боліда та перевірки нових рішень. За підтримки стратегів, інженерів і систем штучного інтелекту він з високою точністю відтворює характеристики реальних трас, поведінку машини та вплив змін у налаштуваннях.

«Основна частина моєї роботи полягає в тому, щоб під час гоночного вік-енду перебувати в симуляторі — ми називаємо це підтримкою перегонів, — зазначає Буемі. — У п'ятницю у нас є лише двогодинні сесії — це небагато часу, щоб випробувати багато речей. У симуляторі ж можна їздити скільки завгодно.

Ми прагнемо максимально точно відтворити поведінку реального боліда, а потім перевіряємо різні варіанти налаштувань. Головна мета — знайти рішення, які допоможуть зробити автомобіль швидшим».

Сучасний заводський симулятор Формули-1 © Getty Images/Red Bull Content Pool

Підготовка до цього починається ще в четвер. Результати тестів оперативно передають інженерам на заводі та фахівцям на автодромі, щоб вони могли врахувати отримані дані до початку першої практики. Після кожної тренувальної сесії симуляторна група знову береться до роботи, аналізуючи зібрану інформацію та перевіряючи нові налаштування.

05 Що робить резервний пілот на гоночній трасі?

Завершивши роботу на базі в суботу, резервний пілот вирушає до місця проведення Гран-прі, щоб уже в неділю бути на автодромі повністю готовим до роботи. Вранці він бере участь у передгоночних брифінгах, аналізує отримані дані та ділиться своїми висновками з інженерами й основними гонщиками.

Це ключова функція, особливо у 2026 році в умовах нового циклу правил. Резервні пілоти стали важливою ланкою між гонщиками та інженерами: вони допомагають аналізувати поведінку боліда, визначати бажані характеристики керованості та перетворювати відгуки пілотів на конкретні технічні рішення.

Новачок Аюму Іваса на треку © Getty Images/Red Bull Content Pool

Для Цуноди ця частина ролі є природною. Після багатьох років ефективної співпраці з Racing Bulls та Red Bull Racing він знає мову, процеси та людей. Його цінність як резервного пілота полягає не лише в навичках, а й у здатності розуміти дані та чітко описувати, як саме поводиться болід.

06 Як резервні пілоти зберігають концентрацію?

Як і всі професійні спортсмени, гонщики ретельно стежать за фізичною формою, харчуванням і режимом відпочинку. Регулярні тренування та якісний сон допомагають їм підтримувати максимальну концентрацію й бути готовими до роботи в будь-який момент. Додатковим викликом стають віддалені етапи чемпіонату. Коли гоночна команда працює на іншому континенті, пілотам та інженерам симуляторного відділу доводиться перебудовувати свій графік відповідно до місцевого часу автодрому.

Цунода проводитиме найбільше часу в симуляторі, запускаючи тести та налаштування, що вимагає значної концентрації. Маючи більше вільного часу, Буемі продовжує виступати в Чемпіонаті світу з автоперегонів на витривалість, вигравши стартові перегони сезону — 6 годин Монци. Іваса своєю чергою поєднує роль резервіста із захистом титулу Super Formula в Японії .

07 Чи мають резервні пілоти інші обов'язки?

Юкі Цунода бере участь у забігу Wings for Life World Run © Greg Coleman for Wings for Life World Run

Ця роль виходить далеко за межі роботи в гаражі. Резервні пілоти є важливою частиною публічного образу команди: вони беруть участь у медіазаходах, спонсорських акціях і зустрічах з уболівальниками. Цунода ідеально підходить для такої ролі завдяки своєму пристрасному стилю водіння, яскравому почуттю гумору та величезній фанбазі. У Red Bull Racing обов'язки резервного пілота також охоплюють участь у демонстраційних заїздах на шоу-карах. Наприклад, Буемі керував болідом Формули-1 у найнесподіваніших локаціях — серед гір, на замерзлих озерах і навіть екзотичних пляжах.