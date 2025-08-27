Наприкінці липня неподалік румунського міста Сибігу завершились щорічні перегони з хард ендуро Red Bull Romaniacs. Гонщики з усього світу називають їх одним з найжорсткіших випробувань бездоріжжям: понад 100 кілометрів щодня через суцільну смугу перешкод.

На подібні виклики зважуються тільки професіонали і божевільні. Топові спортсмени планети проходять не тільки випробування власних навичок, а й змагання на витривалість серед гірських вершин.

Олексій Добичін демонструє свою майстерність на Red Bull Romaniacs © Фото надав Олексій Добичін

Цього року серед них був і український гонщик Олексій Добичін. Він виступав у найпрестижнішому класі Gold, найвищому рангу перегонів, де змагаються тільки учасники світового масштабу.

Ми робили велике інтерв’ю з Олексієм до заїзду про його підготовку та очікування від Red Bull Romaniacs 2025. Наша розмова після турніру була не менш цікавою, тому ми вирішили створити з неї своєрідний щоденник, де описали головні моменти змагань і спробували відтворити атмосферу перегонів. Що з цього вийшло — читай далі!

01 Про перегони у класі Gold

Олексій Добичін долає перешкоди з колод © Фото надав Олексій Добичін

Змагатися у класі Gold — це крутий досвід, який однозначно варто спробувати хоча б раз у житті. Це можна порівняти з тим, як спортсмени найвищих ліг потрапляють на Ігри. Було цікаво бачити повагу людей, коли ті дізнавалися в якому класі я виступатиму. Вони розуміють цей рівень і те, на що ти наважуєшся.

Та до цього треба бути готовим. Навіть як гонщик, який регулярно їздить на змагання, не можна просто увірватися до рангу Gold і очікувати, що ти щось зможеш показати.

02 Виснажлива спека

Особисто для мене найважчими виявились погодні умови. Коли я був учасником Red Bull Romaniacs у 2020-му, змагання проходили восени. Погода була комфортніша і сьогодні я розумію, що це важливий фактор, завдяки якому тоді вдалося фінішувати.

Цього року на учасників чекала спека і сухе повітря. Погода не просто добивала, вона знищувала. Перші 5 годин треку я почувався в гарній кондиції, допоки сонце не виходило на пік температури.

Тоді за пів години тебе прибиває розпечене повітря — і жодне друге, третє чи четверте дихання не вмикається. Організм каже: «Зупинись! Це погано для нас закінчиться!».

Зазвичай, на тренуваннях ти цього уникаєш, а тут змушений це робити.

03 Найважче випробування

Учасники проходять складний маршрут перегонів © Attila Szabo / Red Bull Content Pool

Ішов другий день змагань. Десь на екваторі ти потрапляєш в Service Park. Це місце, де тобі дають паузу на 20 хвилин, щоб поїсти. На той момент я провів у дорозі вже 5 годин, тому, щоб попросту не втратити учасників, аби ті не відключились посередині заїзду, їм дають змогу відпочити і відновити водний і вуглеводний баланси, поки механіки займаються технікою.

Там тренер запропонував мені подолати LIVEmaniacs stage — це коло, довжиною 800 метрів, де відбувається «вижимка» найсоковитіших випробувань. Виглядає все дуже видовищно, особливо для камери і глядачів. За два дні я не зустрічав подібної складності.

Це була орієнтовно третя година дня. Пікова температура без натяку на тінь — і ти знову опиняєшся посеред розпеченого каміння і розпаленої пилюки, коли попереду проїхало вже 20 спортсменів. Це було найважче, з чим я стикався за два дні.

04 Ночівля

Ми ночували у парку гонщиків. У 2020-му давали намет для ночівлі. Ти не можеш взяти туди речі, будь-який багаж чи інструменти. Маєш ремонтувати байк тим, що маєш з собою. Тебе там годують. Тобто після витривалого дня ти ще й маєш отримати такий досвід.

Олексій Добичін вперше спробував себе у хард ендуро 10 років тому © Фото надав Олексій Добичін Напевно, Red Bull Romaniacs — це найбільш топове видовище у світі перегонів, яке кардинально відрізняється від будь-яких інших Олексій Добичін

Цього року було щось подібне, але замість наметів ми ночували в готелі. Це були вже інші умови, можна було відпочити і полагодити мотоцикл.

05 Фестиваль перегонів

П’ять років тому не було глядачів, а цього разу — тисячі. Безліч команд підтримки, це все несеться, а картинка на фініші нагадує якийсь фестиваль.

Організатори намагаються урізноманітнити змагання. Наприклад, є останній фінішний підйом — Gusterita. Спортсмени класу Gold у 2025-му мали подолати його тричі! Це розірвані трампліни, дерев’яні вертикальні підйоми і космічні спуски вниз. Учасники просто кидали мотоцикли, бо подолати це неможливо.

Напевно, Red Bull Romaniacs — це найбільш топове видовище у світі перегонів, яке кардинально відрізняється від будь-яких інших змагань. Це неможливо осягнути через екран, відчути наповну можеш тільки там.

06 Кінець участі

Траса перегонів важка й непередбачувана © Фото надав Олексій Добичін

Раніше я розказував, наскільки великі очі від страху в гонщиків, що фінішували у класі Gold. Я усвідомлював, чого мені варто чекати.

Та найбільше повпливали погодні умови. Траса дуже важка і морально ти точно до такого не підготуєшся. У перший день вдалося подолати 80% треку. Це 9,5 годин шляху, 130 км зі 180. Протягом другого дня проїхав 100 зі 160. По регламенту, коли не фінішуєш двічі — тобі не дають можливості їхати далі.

На третій день я вирушав до фінішу, але вже як глядач, аби спостерігати за всім зсередини.

07 Висновки наступних днів

Ти завжди хочеш слідкувати за лідерами. За першою трійкою, п’ятіркою. Я спілкувався з ними — і всі казали, що третій і наступні дні були значно легші. Як виявилось: найважчі випробування підготували для першого етапу. Тому дуже велика ймовірність того, що мені б вдалося фінішувати.

Звісно, не варто міряти себе по лідерах, але навіть комусь із тих, хто був переді мною, вдалося дістатися кінця перегонів. З Red Bull Romaniacs ти ніколи не знаєш, до чого готуватися. Напевно, варто було приділити більше уваги тому, що буде настільки спекотно.

08 Запал молоді

Олексій Добичін долає бездоріжжя на Red Bull Romaniacs © Фото надав Олексій Добичін

Кількість молодих гонщиків зросла, мабуть, десятикратно. Цього року було 600 учасників. Якщо раніше це були люди з досвідом, які усвідомлювали, що на них чекає, то зараз молодь вривається страшними темпами — і випробовує себе у всіх можливих класах.

Декому із них взагалі 18 років. Зрозуміло, що ці люди змалечку на мотоциклі. Утім, це фізично дуже складно, навіть просто наважитись подолати всі перепони, приготовлені організаторами. Та в них є запал і вогонь в очах. Вони не такі врівноважені, як дорослі спортсмени. Навіть як глядачу, було дуже цікаво спостерігати за ними.

09 Життя після Red Bull Romaniacs

Є ще кілька планів на цей рік. Хочеться закінчити всі етапи Hard Enduro Series of Ukraine, можливо потрапити в Італію на Red Bull Abestone з дуже мальовничими пейзажами, після в Іспанію — на Xixpania і Sea to Sky у Туреччині. А ще ж є Getzen Rodeo в Німеччині та Roof of Africa на Кіліманджаро.

Поки не будую планів щодо наступних Red Bull Romaniacs, хоча готуватися варто вже. Для цього потрібно збирати команду. Ситуація в країні змінюється щоденно, тому якщо не наступного, то через рік точно можна спробувати повернутися на трасу в Румунії.