Від Маркеса до наступного покоління: як новачки Red Bull досягають вершин

Шестисерійний документальний серіал « Природжені гонщики », що вийшов після змагань Red Bull MotoGP Rookies Cup 2023 року, розповідає історії молодих водіїв на їхньому шляху до Чемпіонату світу з мотоперегонів.

Серія MotoGP™ feeder series проходить з 2007 року і на сьогодні є перевіреним шляхом для головних зірок у трьох класах Чемпіонату світу — Moto3™, Moto2™ та MotoGP™.

У серіалі «Природжені гонщики» ми бачимо не лише злети й падіння юних учасників, а й тих, хто давно в цьому ремеслі. Наприклад, в серіалі ти побачиш Марка Маркеса , одного з найвеличніших драйверів у спорті. Учасники MotoGP™ та колишні новачки Бред Біндер і Педро Акоста допомагають нам краще зрозуміти те, що переживають герої.

Але де б були Маркес, Біндер і Акоста без програм розвитку, як-от Red Bull Rookies Cup, та підтримки? Тут ми згадаємо їхній шлях і те, що чекає на наших природжених гонщиків у 2024 році та далі.

2 хв Приготуйся до Born Racers Природжені гонщики — це історія 26 гонщиків-новачків, які мають одну мрію — перемогти у класі MotoGP™.

Еталон — Марк Маркес

Він увірвався на сцену у 2008 році, піднявшись кар'єрними сходами у рідній Іспанії. Вже у своїх шостих перегонах, у віці 15 років, Марк став наймолодшим водієм в історії, який підкорив подіум світового рівня. У 2009 році він виступав за команду Red Bull KTM Motorsport, завоювавши ще два подіуми, а у 2010 став чемпіоном у класі 125сс (тепер Moto3™). Решта його кар'єри вже увійшла в історію.

Red Bull Rookies Cup розпочався після того, як номер 93 виступав у молодших категоріях, але його позиція щодо серії чітка: «Багато гонщиків мають талант, але без зусиль, з цим талантом ти не потрапиш на Чемпіонат світу. Для мене Red Bull Rookies Cup — це найкраща школа перед MotoGP™».

Шлях Марка Маркеса — гарний приклад для новачків © Gold & Goose/Red Bull Content Pool Завзятість Маркеса — це те, до чого слід прагнути новачкам © Gold & Goose/Red Bull Content Pool

Такий вид спорту, як мотоперегони, не з дешевих, і він став тільки дорожчим після глобальної фінансової кризи 2008 року. Гонщики, як Маркес, з'являються раз на покоління, і йому пощастило мати підтримку тих, хто вірив у його талант і привів хлопця на Чемпіонат світу.

Він продемонстрував свої вміння у правильній серії, перед правильними людьми, у правильний час у глобальній економіці. Відтоді такі сценарії стають дедалі складнішими. Ось тут і з'являється Red Bull Rookies Cup. Маркес допомагає талановитим молодим водіям не вислизнути з поля зору.

Історії успіху — Бред Біндер та Педро Акоста

Бред Біндер і Педро Акоста — двоє з тих гонщиків, чиї кар'єри розпочалися завдяки Red Bull Rookies Cup.

Наприкінці 2008 року Біндер взяв участь у відбірковому змаганні, яке проводиться щороку, де 100 запрошених виборюють місця у перегонах з 26 гонщиків. Він був одним з обраних драйверів на сезон 2009 року, і це було рятівним кругом для пілота, який виграв все, що можна було виграти вдома в Південній Африці, і шукав доступний спосіб змагатися в Європі.

Бред Біндер має одну з найбільших історій успіху Red Bull Rookies Cup © Gold & Goose/Red Bull Content Pool

Він залишився на максимальні три роки, дозволені новачкам, і провів три сезони на трасах світового рівня, демонструючи талант сім вікендів на рік перед командами Гран-прі. Це саме те, що було потрібно такому талановитому гонщику, як Біндер, що прогресував не дуже швидко. «Я думаю, що поворотним моментом для нас став Кубок новачків, — каже він, розмірковуючи про свою кар'єру. — З віком я стаю кращим. У дитинстві, особливо на початку Rookies, я був не дуже хорошим».

Завоювання кількох подіумів і перемоги було достатньо, щоб у 2012 році перейти до чемпіонату Moto3™. Навички Біндера розвивалися, і завдяки тому, що він був на прикметі у заводу KTM з часів участі в Red Bull Rookies Cup, його взяли в престижну команду Red Bull KTM Ajo у 2015 році. Рік по тому мотогонник завоював титул чемпіона світу в класі Moto3™.

Батько Педро Акости був рибалкою, а мати працювала на кухні в школі. Іспанська зірка дуже відверто говорить про те, що не став би пілотом, якби не Red Bull Rookies Cup: «У мене не вистачало грошей, щоб виступати в інших чемпіонатах. Треба було піти в таку серію, як ця: простішу для хлопців, супердешеву, з однаковими мотоциклами й можливостями для всіх».

Акоста завершив лише два сезони в Rookies, таким був його талант. У 2019 році він трохи не дотягнув до перемоги в серії, але наступного року розгромив суперників, вигравши шість стартових заїздів.

Педро Акоста здобув славу завдяки Red Bull Rookies Cup © Philip Platzer/Red Bull Ring У мене не вистачало грошей, щоб виступати в інших чемпіонатах. Треба було піти в таку серію, як ця Pedro Acosta

Шанувальники MotoGP™ добре знають про стрімке сходження Акости по щаблях Чемпіонату світу: він виграв свої другі перегони в класі Moto3™ і став чемпіоном у 2020 році у дебютному сезоні. Через два роки драйвер завоював титул чемпіона в класі Moto2™, а цього сезону фінішував на подіумі в MotoGP™ лише у свій другий вікенд.

Випускники — Анхель Пікерас та Едді О'Ші

Це підводить нас до нового врожаю новачків Чемпіонату світу.

«Природжені гонщики» — це історія домінування Анхеля Пікераса в сезоні 2023 року, а також показ процесу підписання його контракту з командою Moto3™.

Було багато галасу навколо найуспішнішого новачка в історії, який перейшов у Чемпіонат світу, і Пікерас посилив цей ажіотаж, завоювавши свій перший подіум Moto3™ всього в третьому виступі, а також кілька разів потрапивши в десятку кращих. Зараз мотогонщик на шляху до здобуття титулу «Новачок року» у цьому класі.

Анхель Пікерас перетворив славу Red Bull Rookies Cup на перемогу в Moto3™ © Gold & Goose/Red Bull Content Pool Едді О'Ші тепер змагається в категорії JuniorGP © Gold & Goose/Red Bull Content Pool

Едді О'Ші пройшов через найнижчі точки, які перегони тільки можуть надати, але ближче до кінця свого шляху новачка він нарешті був у формі. Зараз гонщик знову готовий викладатися на повну.

З того часу він залишається в категорії JuniorGP World Championship, що проходить в Іспанії та Португалії. Саме цей чемпіонат Марк Маркес виграв наприкінці 2000-х років. Сильні фініші та регулярна першість призвели до того, що Едді перейде у клас Moto3™, як тільки йому виповниться 18 у вересні. Його дебют відбудеться в Ломбоку, Індонезія, і О'Ші виступатиме протягом усього 2025 року. Перегони на райському острові з білими пляжами й бірюзовими водами? Що за місце для виходу на світову арену...

Наступне покоління — Ріко, Макс, Руче, Кормак і Алекс

А де решта?

Макс Квілес вже не той, ким був у серіалі. Зараз він найвищий пілот Red Bull Rookies Cup. Однак початківець залишається претендентом на чемпіонство, маючи дві перемоги в цьому сезоні. Якщо Квілес фінішує в трійці лідерів, то отримає право перейти в Moto3™ у 2025 році, але його ставлення до справи цьогоріч, а також результати будуть ключовими змінними в цьому рішенні.

Макс Квілес виріс на треку. Тепер він регулярно підіймається на подіум © Gold & Goose/Red Bull Content Pool Ріко Салмела виводить Фінляндію на подіум © Markus Berger/Red Bull Content Pool

Ріко Сальмела і Руче Мудлі продовжують боротися за перемогу в Rookies Cup вже третій рік поспіль. Салмела виріс як фізично, так і технічно. Якщо минулого року йому не вистачало агресії на трасі, то зараз він виправився і здобув три подіуми та ще три фініші в першій п'ятірці у 2024 році. Початківець також переміг в класі JuniorGP під час свого дебютного сезону в цьому класі. Чемпіонат світу для нього є лише питанням часу.

Мудлі все ще шукає ту невловну першу перемогу в перегонах Red Bull Rookies Cup, але він все ближче й ближче до неї. Молодий пілот регулярно потрапляє до п'ятірки найкращих, попри те, що удача не на його боці. Руче бореться за перше місце перед завершенням кар'єри.

Новозеландець Кормак Б'юкенен робить собі ім'я на європейській трасі © Gold & Goose/Red Bull Content Pool Алекс Енрікес захопив свій досвід до США © Gold & Goose/Red Bull Content Pool

Кормак Б'юкенен продовжує підіймати прапор Нової Зеландії в Європі, змагаючись в JuniorGP. Хоча його виступ у Rookies був безрезультатним з погляду трофеїв, він вже двічі підійнявся на подіум і пішов ва-банк за місце на Чемпіонаті світу у 2025 році.

У 2024 році Алекс Енрікес повернувся додому, до США, де постійно виступав у класі MotoAmerica Supersport і виборював перший титул. Найближчими роками він планує перейти в клас Superbike і змагатися з іншими колишніми новачками, як-от Джейк Гейн і Шон Ділан Келлі. Вони є еталонами на національній арені.