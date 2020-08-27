Навіщо придумали «розумний» кубик Рубіка і як він змінить змагання

Чи хотів би ти стати найспритнішим швидкубером у світі? Кубок світу Red Bull Rubik's Cube шукає найкращих аматорів та профі-швидкуберів зі всієї планети. А ще, цей турнір вперше в історії зробить змагання цифровими. Як це відбувається?

Змагання поділяються на три дисципліни -- спідкубінг, fastest hand та повторний скремблінг. В усіх трьох дисциплінах участь братимуть жінки та чоловіки.

Змагальний швидкубінг ще ніколи не був таким напруженим © Xingzhe Liu/Red Bull Content Pool

Цього року учасники використовуватимуть «розумний» куб, який все ще є фізичним об’єктом, але підключається до твого телефону або планшета. Після синхронізації з додатком Rubik’s Connected або GoCube Digital кожен учасник може відстежувати свої рухи в режимі реального часу на екрані. Він також відстежує час збирання.

Очікується, що час збирання буде повільнішим (поточний рекорд -- 3,47 секунди, встановлений Юшенгом Ду в 2018 році), оскільки цифровий куб важчий і не має магнітів для швидкого обертання та блокування.

Однак якщо дуелі не проходитимуть віч-на-віч на сцені перед глядачами, тиск буде меншим, що може принести користь деяким учасникам.

Виступи вдома трохи зменшують тиск. Філіп Веєр Німецький гравець Філіпп Веєр пояснює: «Виступи вдома трохи зменшують тиск, що потенційно може принести користь іншим людям більше, ніж мені самому. Той факт, що я не буду змагатися на сцені, насправді може ускладнити змагання, оскільки я, як правило, виступаю дуже добре під величезним тиском». Його брат Себастьян погоджується: «Я, як правило, також добре працюю під тиском, що часто дає мені перевагу перед іншими. Думаю, головна відмінність полягає в тому, що треба просто звикнути використовувати додаток під час змагань».

Sådan løser du en Rubiks Cube: introduktion

Цифрові кваліфікації почалися по всьому світу 15 серпня і триватимуть до жовтня, а фінал Кубку світу Red Bull Rubik's Cube пройде 7 листопада 2020 року.

Переможці глобальної та локальної кваліфікації приєднаються до чемпіонів сезону 2019, яким було присуджено вайлд-кард в листопаді.

«Я думаю, це крута ідея для тих, хто бере участь в таких змаганнях вперше», -- говорить Себастьян. «Вона змусить їх зрозуміти, що це не якийсь дикий звір, і його можна приручити. І, сподіваємось, викличе у них інтерес та захоплення».