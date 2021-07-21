У тебе є параплан і 9,5 годин вільного часу в повітрі: твої дії?

Після сотень кілометрів і десятків крутих поворотів на Red Bull X-Alps Максим Піно та Крістіан Маурер мчали стропа в стропу. На сьомий день їхні дороги розійшлися: Піно пішов коротким, але складним маршрутом — через пагорби на півдні, коли Крістіан обрав для себе довжелезну пряму трасу через долину. Хто ж із них обрав правильне рішення?

Звісно, Крістіан. Чемпіон, який захищав свій титул, показав абсолютно неймовірний політ на 421 км за 9,5 годин у повітрі.

Тицяй сюди — і побачиш у прямому ефірі, як Маурер і його суперники долають свій шлях на Red Bull X-Alps

Оутерс вибивається в лідери п’ятниці © Lukas Pilz/Red Bull Content Pool

Тривалі перельоти на параплані вимагають чимало часу на тренування і підготовку. Це вже не кажучи про час добирання до старту. У такій гонці ключове — швидко пройти дистанцію. Тобто чим більше часу ти планеруватимеш у повітрі — тим швидше прибудеш на фініш.

Кожен зайвий запуск і посадка — це втрата часу. А піші прогулянки — справжнє його марнотратство. Пілоти завжди роблять усе можливе, аби залишатися в небі якнайдовше, аби не довелося сідати. Збирати планер — і знову шукати місце для старту.

Звісно, тобі захочеться літати якомога довше чистим безхмарним небом. Так, причин приземлитися також буває достатньо. Та жодна з них не може бути важливішою за можливість подолати шлях у повітрі. Тому пілоти проводять у польоті подекуди вісім, дев’ять чи навіть десять годин!

Перед запуском вони облаштовують собі імпровізовану кабіну. Наприклад, речі, які їм не знадобляться (як-от спальний мішок чи подушка) вони одразу чіпляють до заднього ременя планера. Ближче до себе пілоти ставлять воду і їжу. А потрібні інструменти, як мапу чи варіометр, взагалі кріплять до планера.

І тільки коли все буде розставлено по місцях — ти готовий до запуску!

У повітрі румун Тото Коконеа © Vitek Ludvik/Red Bull Content Pool

Добре, припустимо, ти злетів: твої дії? Розслабитися й отримувати задоволення? Навряд. Якщо хочеш здійснити переліт нерівною місцевістю, захочеться одразу ж набрати висоту.

Можеш знайти кам’яну стіну чи іншу «гарячу точку», куди дме вітер. Горизонтальний вітер потрапляє на схил і, відштовхуючись від нього, йде вгору. Так створюється своєрідний механічний двигун, який створить тобі підйом.

Коли ж ти ковзаєш із чогось — натискай на швидкісну планку, так зміниться кут польоту планера. Якщо почнеш дивитися виступи на Red Bull X-Alps, то обов’язково це помітиш. Всі ж уявляють собі підйом як рух по прямій. А от і ні — це постійне ковзання.

До речі, в поєднанні з усім цим не забудь іще одну важливу дію — думай.

По-перше, про свою безпеку. Чи може початися буря? Яка висота під тобою? Які ризики можуть потенційно спіткати? Потім про власну позицію в просторі. Чи перебуваєш ти там законно? Чи є аеропорт, велике місто або вертолітний майданчик, про який тобі варто знати?

Зараз є навіть спеціальні програми, аби все це промоніторити.

Чим займається Маурер, поки він не в повітрі? Чимось таким. © Vitek Ludvik/Red Bull Content Pool

Після цього тобі потрібна стратегія. Яка лінія дасть найбільший підйом? Як можна здолати найбільшу відстань? Іноді найкоротша і пряма лінія не є найшвидшою — більші відстані в долинах дають більше простору для ковзання. Те, про що ми казали ще на початку тексту .

До речі, попіклуйся одразу ж про себе. У повітрі важливо все — скільки ти маєш і витрачаєш енергії, наскільки ти втомлений.

Коли вдасться зібрати все описане вище до купи — то нарешті ти будеш мінімально підготовленим до польоту. Зазначимо, щоразу після 200-кілометрових рейсів у Маурера питали, як це? Він завжди відповідав коротко: «Це важко».

Повернімося до гонки. Вражаючі лінії Маурера роблять його на 160 кілометрів ближчим до фінішу, ніж будь-кого з конкурентів. Ще один тріумф на Red Bull X-Alps майже гарантовано. Все що треба — безпечно дістатися фінішу.

Спостерігай за всім, що відбувається протягом перегонів у реальному часі! Прямий ефір тут .