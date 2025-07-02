Аарон Дурогаті під час Red Bull X-Alps у Целль-ам-Зее, Австрія. 2025 рік.
© Sebastian Marko/Red Bull Content Pool
Подорожі

Як незвичний хід Аарона Дурогаті приніс перемогу у фіналі Red Bull X-Alps

Після 1 283 км, 16 контрольних точок та незліченних годин напруги перегони Red Bull X-Alps 2025 увійшли в історію. А завдяки майстерній тактиці італієць Аарон Дурогаті вперше здобув перемогу.
Автор Гюнтер Баумгартнер
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Частина історії

Red Bull X-Alps 2025

In a fierce battle across the Alps the world’s best adventure and hike and fly athletes push the limits of endurance. It's the ultimate test of strength, strategy and spirit.

Австрія

Аарон Дурогаті

Дворазовий чемпіон світу та член елітного клубу переможців Red Bull X-Alps, італієць Аарон Дурогаті — легенда парапланеризму та пригодницьких перегонів.

ІталіяІталія

Резюме

  1. 1
    Як Дурогаті здобував перемогу
  2. 2
    Який «незвичний хід» здійснив Дурогаті?
  3. 3
    Інші спортсмени на подіумі
  4. 4
    Останній учасник перетинає фінішну лінію!
  5. 5
    Red Bull X-Alps 2025: ключові факти
01

Як Дурогаті здобував перемогу

Аарон Дурогаті на плоту після перегонів Red Bull X-Alps у Целль-ам-Зее, Австрія, 22 червня 2025 року.

Дурогаті радіє перемозі

© Sebastian Marko/Red Bull Content Pool

У забирущому фініші наприкінці 8-го дня Аарон Дурогаті (ITA1) випередив трьох спортсменів з лідерської групи й став переможцем цьогорічних Red Bull X-Alps, найскладніших пригодницьких перегонів у світі. Цей результат означає, що вперше за 16 років у Red Bull X-Alps з'явився новий переможець. Дурогаті, дворазовий володар Кубка світу з парапланеризму, який брав участь у кожному змаганні з 2013 року, сенсаційно випередив всепереможного восьмиразового чемпіона Крістіана «Крігеля» Маурера (SUI1), здійснивши оригінальний маневр над горою Карвендель.
Неймовірно, що я це зробив! Я навіть не можу описати свої почуття
Аарон Дурогаті
02

Який «незвичний хід» здійснив Дурогаті?

Аарон Дурогаті (ITA1) святкує перемогу у Red Bull X-Alps у Целль-ам-Зее, Австрія, 22 червня 2025 року.

Дурогаті зробив це — він новий чемпіон Red Bull X-Alps

© Sebastian Marko/Red Bull Content Pool

О 13:00 Дурогаті першим прибув на контрольну точку 14 — Лермос (Tiroler Zugspitz Arena), випередивши Маурера, Сімона Оберраунера (AUT1) та Ларса Меєрштеттера (SUI4) всього на кілька секунд. Після набору 1000 метрів висоти для польоту він обрав прямий маршрут до Целль-ам-Зее, тримаючись північніше повітряного простору навколо аеропорту Інсбрука. Тим часом троє інших спортсменів обрали маршрут на південь.
Це рішення виявилося блискучим: уже до обіду Дурогаті випереджав суперників на 30 кілометрів. До вечора він утримував упевнене лідерство, і коли о 19:24 приземлився на контрольній точці 15 — Шміттенхьое, його перемогу фактично було закріплено. Після цього він полетів униз до плавучого плоту на озері Целль — фінішної лінії, куди прибув о 20:01.
«Це неймовірно, — сказав він. — Неймовірно, що я це зробив! Я навіть не можу описати свої почуття. Мій політ через Шміттенхьое був дивовижним».
Співзасновник та організатор перегонів Ульріх Грілл зазначив: «Це був найзахопливіший фінал в історії Red Bull X-Alps! Вперше з 2009 року у нас з'явився новий переможець. Вітаємо Аарона Дурогаті за його винятковий виступ у цьогорічному змаганні».
Це був найзахопливіший фінал в історії Red Bull X-Alps!
Ульріх Грілл, співзасновник та організатор перегонів
03

Інші спортсмени на подіумі

Ларс Меєрштеттер (SUI4) радіє перемозі у Red Bull X-Alps в Целль-ам-Зее, Австрія. 2025 рік.

Ларс Меєрштеттер був радий посісти друге місце

© Sebastian Marko/Red Bull Content Pool

Після напруженої гонитви за Дурогаті Ларс Меєрштеттер зрештою фінішував найкращим із групи переслідування, посівши друге місце. Сімон Оберраунер прийшов третім, а Крістіан Маурер — четвертим, лише трохи не дотягнувши до подіуму. Для Оберраунера це був особливий фінал — він став першим австрійцем, який перетнув фінішну лінію, завершивши перегони, в яких часто лідирував. «Що за гонка! — прокоментував він. — Я дуже щасливий. Зараз просто хочу насолодитися цим моментом і обійняти всю свою команду. Це було настільки близько, що ми з Ларсом фінішували з різницею у кілька секунд. Так приємно летіти додому із третім місцем».
Більше подробиць про цей епічний фініш шукай у звіті 9-го дня:
Цей етап був одним із найскладніших, що ми коли-небудь спостерігали
Фердинанд Фогель, гоночний директор Red Bull X-Alps
04

Останній учасник перетинає фінішну лінію!

Себранд Уоррен під час перегонів Red Bull X-Alps 2025 у Лермосі.

Себранд Уоррен став останнім активним спортсменом, який уникнув виключення

© Lukas Pilz/Red Bull Content Pool

Об 11:30 в п'ятницю, 27 червня, останній активний спортсмен тільки-но завершив змагання. Попри шторми, що вирували над Альпами, голландсько-американський шукач пригод Себранд Уоррен (NED) дістався фінішу о 9:33, маючи в запасі менш як дві години. Після прибуття Уоррен був переповнений емоціями. Він заявив: «Я навіть не можу це усвідомити. Я не очікував, що дістануся так далеко, це просто неймовірно». Його видатний виступ ознаменував завершення перегонів, які розпочалися майже двома тижнями раніше в австрійському Кіцбюель-Кірхберзі, де стартували 33 атлети.
«Цей забіг був одним з найскладніших, який ми коли-небудь проводили, маршрут був довшим, із більшою кількістю віа феррата, і вперше за багато років пролягав углиб Франції. Але передусім це була найзапекліша боротьба за подіум в історії, — наголосив Фердинанд Фогель, гоночний директор Red Bull X-Alps, після фінішу змагання. — Я з великою повагою ставлюся до спортсменів та їхньої тактичної майстерності. Вітаю Аарона Дурогаті з блискучою й наснажливими перегонами — і всіх, хто продемонстрував неймовірну витривалість, вправність у пілотуванні та правильні рішення в складних умовах».
Поринь у найяскравіші моменти перегонів 2025 року на каналі Red Bull X-Alps у Whatsapp.
05

Red Bull X-Alps 2025: ключові факти

Карта маршруту Red Bull X-Alps 2025.

Найдовший маршрут в історії події вже на мапах

© Red Bull X-Alps

Red Bull X-Alps — найскладніші пригодницькі перегони у світі. Це запекла боротьба через Альпи, що триває майже два тижні. Понад 30 спортсменів щодня біжать, ідуть пішки та пролітають на парапланах до 150 км, долаючи контрольні пункти, розташовані на знакових вершинах і курортах. Щодня учасники можуть проходити до 4 000 метрів вертикального підйому і долати до 100 км пішки. Це не лише надзвичайне випробування фізичної витривалості, а й визнане найвищим викликом для спортсменів, які поєднують піший туризм з польотами. Змагання заснував у 2003 році покійний шукач пригод Ханнес Арч. Відтоді перегони проводять раз на два роки.
Red Bull X-Alps 2025 стартував 15 червня і завершився 27-го. У перегонах взяли участь 33 спортсмени з 17 країн світу. Маршрут 2025 року був довшим, ніж будь-коли, і складався з 1 283 км та 16 контрольних точок через п'ять країн.

Частина історії

Red Bull X-Alps 2025

In a fierce battle across the Alps the world’s best adventure and hike and fly athletes push the limits of endurance. It's the ultimate test of strength, strategy and spirit.

Австрія

Аарон Дурогаті

Дворазовий чемпіон світу та член елітного клубу переможців Red Bull X-Alps, італієць Аарон Дурогаті — легенда парапланеризму та пригодницьких перегонів.

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