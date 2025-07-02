Як незвичний хід Аарона Дурогаті приніс перемогу у фіналі Red Bull X-Alps

01 Як Дурогаті здобував перемогу

Дурогаті радіє перемозі © Sebastian Marko/Red Bull Content Pool

У забирущому фініші наприкінці 8-го дня Аарон Дурогаті (ITA1) випередив трьох спортсменів з лідерської групи й став переможцем цьогорічних Red Bull X-Alps , найскладніших пригодницьких перегонів у світі. Цей результат означає, що вперше за 16 років у Red Bull X-Alps з'явився новий переможець. Дурогаті, дворазовий володар Кубка світу з парапланеризму, який брав участь у кожному змаганні з 2013 року, сенсаційно випередив всепереможного восьмиразового чемпіона Крістіана «Крігеля» Маурера (SUI1), здійснивши оригінальний маневр над горою Карвендель.

Неймовірно, що я це зробив! Я навіть не можу описати свої почуття Аарон Дурогаті

02 Який «незвичний хід» здійснив Дурогаті?

Дурогаті зробив це — він новий чемпіон Red Bull X-Alps © Sebastian Marko/Red Bull Content Pool

О 13:00 Дурогаті першим прибув на контрольну точку 14 — Лермос (Tiroler Zugspitz Arena), випередивши Маурера, Сімона Оберраунера (AUT1) та Ларса Меєрштеттера (SUI4) всього на кілька секунд. Після набору 1000 метрів висоти для польоту він обрав прямий маршрут до Целль-ам-Зее, тримаючись північніше повітряного простору навколо аеропорту Інсбрука. Тим часом троє інших спортсменів обрали маршрут на південь.

Це рішення виявилося блискучим: уже до обіду Дурогаті випереджав суперників на 30 кілометрів. До вечора він утримував упевнене лідерство, і коли о 19:24 приземлився на контрольній точці 15 — Шміттенхьое, його перемогу фактично було закріплено. Після цього він полетів униз до плавучого плоту на озері Целль — фінішної лінії, куди прибув о 20:01.

«Це неймовірно, — сказав він. — Неймовірно, що я це зробив! Я навіть не можу описати свої почуття. Мій політ через Шміттенхьое був дивовижним».

Співзасновник та організатор перегонів Ульріх Грілл зазначив: «Це був найзахопливіший фінал в історії Red Bull X-Alps! Вперше з 2009 року у нас з'явився новий переможець. Вітаємо Аарона Дурогаті за його винятковий виступ у цьогорічному змаганні».

Це був найзахопливіший фінал в історії Red Bull X-Alps! Ульріх Грілл, співзасновник та організатор перегонів

03 Інші спортсмени на подіумі

Ларс Меєрштеттер був радий посісти друге місце © Sebastian Marko/Red Bull Content Pool

Після напруженої гонитви за Дурогаті Ларс Меєрштеттер зрештою фінішував найкращим із групи переслідування, посівши друге місце. Сімон Оберраунер прийшов третім, а Крістіан Маурер — четвертим, лише трохи не дотягнувши до подіуму. Для Оберраунера це був особливий фінал — він став першим австрійцем, який перетнув фінішну лінію, завершивши перегони, в яких часто лідирував. «Що за гонка! — прокоментував він. — Я дуже щасливий. Зараз просто хочу насолодитися цим моментом і обійняти всю свою команду. Це було настільки близько, що ми з Ларсом фінішували з різницею у кілька секунд. Так приємно летіти додому із третім місцем».

Більше подробиць про цей епічний фініш шукай у звіті 9-го дня:

Цей етап був одним із найскладніших, що ми коли-небудь спостерігали Фердинанд Фогель, гоночний директор Red Bull X-Alps

04 Останній учасник перетинає фінішну лінію!

Себранд Уоррен став останнім активним спортсменом, який уникнув виключення © Lukas Pilz/Red Bull Content Pool

Об 11:30 в п'ятницю, 27 червня, останній активний спортсмен тільки-но завершив змагання. Попри шторми, що вирували над Альпами, голландсько-американський шукач пригод Себранд Уоррен (NED) дістався фінішу о 9:33, маючи в запасі менш як дві години. Після прибуття Уоррен був переповнений емоціями. Він заявив: «Я навіть не можу це усвідомити. Я не очікував, що дістануся так далеко, це просто неймовірно». Його видатний виступ ознаменував завершення перегонів, які розпочалися майже двома тижнями раніше в австрійському Кіцбюель-Кірхберзі, де стартували 33 атлети.

«Цей забіг був одним з найскладніших, який ми коли-небудь проводили, маршрут був довшим, із більшою кількістю віа феррата, і вперше за багато років пролягав углиб Франції. Але передусім це була найзапекліша боротьба за подіум в історії, — наголосив Фердинанд Фогель, гоночний директор Red Bull X-Alps, після фінішу змагання. — Я з великою повагою ставлюся до спортсменів та їхньої тактичної майстерності. Вітаю Аарона Дурогаті з блискучою й наснажливими перегонами — і всіх, хто продемонстрував неймовірну витривалість, вправність у пілотуванні та правильні рішення в складних умовах».

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05 Red Bull X-Alps 2025: ключові факти

Найдовший маршрут в історії події вже на мапах © Red Bull X-Alps

Red Bull X-Alps — найскладніші пригодницькі перегони у світі. Це запекла боротьба через Альпи, що триває майже два тижні. Понад 30 спортсменів щодня біжать, ідуть пішки та пролітають на парапланах до 150 км, долаючи контрольні пункти, розташовані на знакових вершинах і курортах. Щодня учасники можуть проходити до 4 000 метрів вертикального підйому і долати до 100 км пішки. Це не лише надзвичайне випробування фізичної витривалості, а й визнане найвищим викликом для спортсменів, які поєднують піший туризм з польотами. Змагання заснував у 2003 році покійний шукач пригод Ханнес Арч. Відтоді перегони проводять раз на два роки.

Red Bull X-Alps 2025 стартував 15 червня і завершився 27-го. У перегонах взяли участь 33 спортсмени з 17 країн світу. Маршрут 2025 року був довшим, ніж будь-коли, і складався з 1 283 км та 16 контрольних точок через п'ять країн.