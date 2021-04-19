Reface: як українці створили найпопулярніший додаток App Store

Ти точно про них чув, а точніше — бачив. Додаток для зміни облич на гіфках і відео Reface минулого року сколихнув американський App Store. Він став найпопулярнішим серед безкоштовних додатків, обігнавши Netflix, YouTube і навіть Zoom, без якого важко уявити карантинний 2020-й. Ба більше, Reface досяг позначки у 100 мільйонів завантажень за рекордних 14 місяців. TikTok для цього знадобилося 3 роки, а Snapchat — 28 місяців.

Контракти зі світовими зірками, твіти від Ілона Маска і всесвітня впізнаваність — це все про Reface, який створили українські стартапери. Як? Розкажемо далі.

Фільм із тобою у головній ролі

«Ми хотіли створити технологію, що дозволить сісти перед екраном, увімкнути Netflix, навести камеру — і дивитися фільм із собою у головній ролі», — розповідає ідею стартапу один із співзасновників і СЕО Reface Дмитро Швець.

Ідея здавалася божевільною та неможливою, але думка, що цього ще не зробив ніхто, підштовхувала команду вперед.

За два роки до того, як Reface очолив американський App Store, в одного зі співзасновників компанії Олеся Петріва виникла ідея, що люди неправильно використовують технологію deepfake. У багатьох вона асоціювалася з фейковими новинами і викликала неоднозначну реакцію. Та й загалом, щоб замінити чиєсь обличчя, потрібно було використовувати machine learning та dataset, і витратити близько трьох тижнів. Технологія Reface дозволяє робити це у три кліки.

7 співзасновників

Діма Швець (CEO) та Олесь Петрів (CTO) Reface

У 2011 році троє студентів Могилянки Роман Могильний, Ярослав Бойко та Олесь Петрів заснували ML-стартап Neocortext. Компанія займалася machine learning, і про Reface тоді ще взагалі не йшлося. До речі, назву Neocortext і зараз можна побачити серед компаній у App Store та Google Play. Здогадаєшся, який єдиний додаток представлений цією компанією? Правильно, Reface.

У 2014-му до стартапу доєднався Денис Дмитренко. Він показав хлопцям, як краще формувати бізнесову логіку проєкту і приваблювати до нього людей. Так кофаундерів стало четверо.

Із розумінням маркетингу допоміг Кирило Сигида, який прийшов того ж року. Роком пізніше до стартапу доєдналися Дмитро Швець та Іван Алцибеєв. Дмитро довгий час працював у інвестиційному фонді та знав, який стартап спрацює, а який — ні. А от Іван сформував візію кінцевого продукту. Дизайн, ядро і зовнішній вигляд — його сфера експертизи.

«Статистика показує, що зазвичай у молодих стартапів двоє-троє засновників. У нас їх семеро, адже на кожному етапі команда поповнювалася життєво важливими людьми, які приносили щось нове, — пояснює Дмитро. — Це неабияк важливо — оточити себе людьми, закоханими у те, що вони роблять. Які готові нести фінансові і часові збитки, аби створити щось значуще».

Ще одним прикладом таких людей Швець називає інвесторів, які підтримували проєкт з початку його створення. «У нас 13 янголів. Один з основних — Сергій Токарєв, який дуже допоміг нам на ранніх етапах», — додає стартапер.

Зараз у команді стартапу понад 180 людей. Утім, усі ключові питання все ще обговорюються на рівні співзасновників. Для того, аби кожна думка була почута і не виникало проблем з комунікацією всередині компанії, хлопці навіть створили п’ять головних правил команди:

Call shit shit. Ти легко розберешся зі значенням і без перекладача. Суть — давати фідбек кожній ідеї, яким би жорстким він не був. «Процес переходу до цього правила може бути некомфортним. Людям більше подобається казати одне одному приємні речі, — пояснює Дмитро. — Та, якщо ти промовчиш або стримаєшся — можеш зашкодити не одній людині, а всій компанії». Прийняти, що світ неідеальний, і вчитися адаптуватися. З тим, як швидко змінюється сучасний світ, це вміння тобі точно знадобиться. Помиляйся і вчись. Бо без цього у житті просто нікуди. Довіряй за замовчуванням. У Reface упевнені, що без довіри не побудуєш успішної команди. Вчися пояснювати свої ідеї просто. Як люди можуть прийняти твою ідею, коли навіть не розуміють, про що ти кажеш? Наводь аналогії, використовуй гіфки, емодзі і мемаси. Бо всі люблять мемаси.

То що таке Reface?

Отже, основна ідея — «фільм із тобою у головній ролі». Але як зрозуміти, що це хоч комусь потрібно?

«Спершу ми вирішили спробувати змінювати обличчя на фотках. Створили сервіс і додаток Reflect . Про те, що ми успішні, дізнались із твітера Ілона Маска. Він підставив своє обличчя до тіла Двейна «Скелі» Джонсона і написав: «Ой, здається, я став трохи більшим». Твіт розлетівся по всьому світу — і ми зрозуміли, що людям подобається», — згадує Дмитро Швець.

Хлопці вирішили перейти від фото до відео. Спершу низької якості, потім вище. Так у січні 2020-го з’явився додаток Doublicat для зміни облич на гіфках. Про нього одразу написали з півтисячі відомих світових медіа, серед яких Forbes, The Sun, The Verge і Mashable.

Втім, назва Doublicat, яка так подобалася українцям, не зайшла на Заході. Через транслітерацію у Штатах не розуміли, що за цим словом криється певна дуальність і подвійність. Тоді стартап отримав нову назву — Reface AI.

«Reface — це не тільки про обличчя. Це про зміни і модифікації особистості» Дмитро Швець Команда переживала, що зміна назви вплине на впізнаваність бренду, але цього не сталося. Фактично, з того моменту розпочалася сучасна історія стартапу Reface. Уся технологія Reface побудована саме на штучному інтелекті — і розширенні його можливостей. Хлопці кажуть, що ще 5 років тому це була майже теоретична наука, працювати з якою могли собі дозволити хіба Google або Microsoft. Зараз можливості AI щороку як мінімум подвоюються. Тому розробникам варто розглядати machine learning як можливість стати першими і конкурентними у цій галузі.

Цільова аудиторія та монетизація

Reface став хітом серед світових селебріті

Від початку стартап орієнтувався на молодіжну аудиторію: людей, які щодня по фану переглядають гігабайти відосів і створюють свої. Та виявилося, що користуються додатком трохи старші користувачі (особливо якщо порівнювати з тим-таки ТікТок), люди від 23 до 35 років.

У команді вважають, що на це є кілька причин. По-перше, контент. У додатку дуже багато як всесвітньо відомих фільмів і артистів, так і локальних мемів, які люблять люди всіх поколінь. Це стосується не тільки України. У кожному регіоні, де можна завантажити Reface, контент буде відрізнятися. Тож українці легко можуть прикріпити своє обличчя на гурт «Курган і Агрегат» або на СТБшного хлопчину, який «НЕ ВИДЕРЖУЄ!». У застосунку також є відео з екстремальними стрибками атлета Red Bull Олександра Тітаренка , яке дозволяє відчути себе майстром паркуру та фрірану. У той час, як британці приміряють на себе роль Містера Біна та ліверпульської четвірки.

По-друге, сама ідея додатку. Хлопці хотіли показати, що технологію deepfake можна використовувати по-доброму. Зробити її якісною та швидкою, щоб за кілька секунд ти міг опинитися у відео — і здивувати цим друзів. Адже всі люди люблять розважатися, хоч це Ілон Маск, Кріштіану Роналду чи Майлі Сайрус, яка сама звернулась до Reface і запропонувала рекламу і співпрацю.

«Одного разу нам написав чоловік років сімдесяти. Колись у юності він грав на піаніно — і попросив замінити його обличчя на відео, де хтось грає на піаніно. Ми зробили це абсолютно безкоштовно — і він був мегащасливий. Саме така позитивна емоція аудиторії для нас дуже важлива», — каже Дмитро Швець.

Власне, причина, що додаток посів перше місце в американському App Store, у тому, що команда створила щось унікальне, веселе і до цього неможливе. Але СЕО Reface Дмитро Швець вважає, що стартапу ще й неабияк пощастило.

«Усе було дуже органічно: ми швидко росли, грамотно працював маркетинг. Та ми встигли “залетіти у вікно” перед школою і американськими виборами. На перше місце ми зайшли у серпні, а вже у вересні-жовтні всі американські платформи були засмічені рекламними кампаніями до виборів. Якби ми запізнилися на один місяць, то досягти такого результату було б набагато складніше. Звісно, і бюджети були б зовсім інші», — пояснює Дмитро.

До речі, про бюджети. У стартапа є ненав’язлива монетизація. У безкоштовній версії доступні майже ті самі функції, що й у преміумі. Залежно від країни, існують різні моделі підписок: на тиждень, місяць, півроку, рік. Українські користувачі можуть отримати преміум без реклами, вотермарків та з необмеженою кількістю перетворень за 135 гривень на місяць. Підписка на рік коштуватиме 700 гривень.

Усі зароблені кошти стартап інвестує у розвиток компанії. Крім того, минулого року команда отримала інвестиції у 5,5 млн доларів від одного з найвідоміших венчурних фондів світу Andreessen Horowitz. Ці кошти планують витратити на запуск унікальної соціальної платформи.

МЕМ 3.0

Те, що додаток Reface за рік досяг неабияких результатів, зовсім не означає, що команда планує зупинятися або збавляти темп. У планах наступне неможливе завдання — створити соціальну мережу нового формату.

«Основою буде не конкретна особа, а продукт. Ми називаємо це “МЕМ 3.0”. Такий собі Soundcloud для візуального контенту, — пояснює ідею Дмитро Швець. — Ти режисер. Ти можеш сидіти вдома і взагалі не показувати свого обличчя. Не потрібна команда або продакшн, але з нашою технологією ти можеш творити. Змінювати бекграунд, обличчя, навіть емоцію людини — і помістити умовного Snoop Dogg на тусовку до пацанів на Позняках у Києві».

Команда хоче демократизувати доступ до відеоконтенту. Дати людям можливість робити те, що раніше було можливим тільки на голлівудському постпродакшні.

Крім того, стартап активно працює над залученням партнерів. Так, умовний Кріштіану Роналду не зможе приїхати в Україну, але може дати дозвіл на використання свого обличчя чи футболки. Тоді користувачі мережі зможуть робити з ним тисячі роликів і змінювати їх як завгодно, створюючи кліпи, рекламні чи фанові відео.

Аудиторія нової платформи так само має бути молодша, ніж у Reface зараз. Команда впевнена, що покоління віком від 18 до 23 більш залучене у меми і швидше сприймає нове.

«Вони постійно хочуть бути на гребені хвилі: бачать нову технологію, швидко аналізують її та реагують», — зазначає Дмитро Швець.

Бережи дитячу щирість

У Reface можна стати навіть Тором

Тому-таки молодому поколінню, відкритому до ідей і нових звершень, команда радить берегти дитячу щирість, завжди підкріплену критичним мисленням.

«Мені подобається у наших фаундерах, що незважаючи на величезний список регалій, ми завжди сідаємо разом і починаємо брейнстормити. У процесі народжуються такі штуки, у які ти не віриш, але скоро вони стають реальністю. Тому ми радимо ніколи не припиняти мріяти і щось робити», — каже Дмитро.

«Емоції, які ти переживаєш під час злетів і падінь, побудови команди і досягнення результату, варті усіх зусиль. Це унікальний досвід. І що раніше ти почнеш, то більш підготовленим будеш у майбутньому», — радить підприємець.

І насамкінець Дмитро нагадує, що кордони існують тільки в голові.