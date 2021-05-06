30 квітня вийшла гра Returnal — очікуваний ексклюзив PS5, доступний лише на новому поколінні консолі. Це похмура roguelike-гра про астронавтку, яка зазнає аварії на хижій планеті, а після смерті щоразу проживає ту ж саму аварію та новий виток часової петлі. Завдання гравця — дізнатися, що тут в біса коїться та навчитися давати раду, м'яко кажучи, не дуже привітним інопланетянам.

Ми пограли у гру лише близько 10 годин, вивчили основні механіки та ділимося враженнями.

Емоція №1: Що вони зробили зі звуком?

Ворожий світ Returnal гіпнотизує © SIE / Housmarque

Перше, що кидається в очі (точніше, у вуха) від Returnal — це нереальний саунд-дизайн. Гра повною мірою використовує можливості 3D-саунду у PS5. До цього такий рівень можна було чути лише у римейку Demon's Souls, ще одній грі, як. Природа на хижій планеті живе своїм життям, щохвилини видаючи дивні звуки. Дощ проникливо постукує (і, до речі, викликає мікровібрації у геймпаді). Якщо у тебе немає крутих колонок, з якими можна усе це оцінити, є сенс хоча б вдягнути хороші навушники.

Емоція №2: Хм, на відміну від звичайних «рогаликів», тут поки що можна жити

Чим Returnal відрізняється від багатьох ігор жанру roguelike (або просто «рогаликів»), так це підходом до розкриття сюжету. Принаймні у перші години гра постійно підкидує тобі шматочок цікавої історії, або знайомить з аспектом цікавого ігрового світу, що відволікає від складності певних ворогів та ситуацій. До того ж, вона не одразу вмикає режим «дивись, як швидко ти помреш, щоб почати усе спочатку». Натомість гра поступово збільшує складність та підводить до більш жорстоких випробувань. Словом, поки що можна жити.

Емоція №3: А, ні, не можна

Окей, я поквапився з висновками. Returnal таки потребує усіх твоїх рефлексів, і до цього треба особливо бути готовим тим, хто не часто грає у roguelike-ігри. Спочатку ти вражений тим, наскільки ефектно ти проходиш перші сутички — дійти до першого боса в мене не зайняло багато часу. Але потім ти неодмінно вмираєш, починаєш новий цикл, біжиш вже сміливіше, через що знову вмираєш вже швидше. Так, гра усе ще підкидує інструменти для подолання складнощів, але і вороги у деяких локаціях стають агресивнішими та міняють тактику. Деяких «чужих» краще цілити здалека, а на когось треба йти у мілі-атаку, як би небезпечно це не виглядало. Тут не вийде обрати одну тактику.

Емоція №4: Це як продовження Alien Covenant, тільки у грі

Returnal — похмура історія з атмосферою «Чужого» © Sony

Для тих, кому сподобався «Прометей», «Чужий: Заповіт» та уся ця пізня естетика всесвіту Alien, сторітелінг Returnal скоріш за все сподобається. Гра потроху відкриває свої сюжетні загадки. Тут також є (точніше, була) раса таких собі інженерів, чий світ одного дня докорінно змінився. Для тих, кому не байдуже на сюжет та побудову ігрового світу, Returnal знову і знову викидає цей фокус: ти вже ніби хочеш вимкнути гру, бо стало якось складно. Але знову починаєш черговий ран, щоб відкрити ще один шматочок сюжету. А потім ще один. І так на кілька годин.

Емоція №5: Пушки та перки — не те, чим здаються

Порада для новачків — не треба брати усі пушки та відкривати усі скрині, які ти зустрічаєш на своєму шляху. Ба більше — не треба брати нову зброю лише через те, що у неї трохи вищий рівень. Це не завжди краще, особливо, якщо ти не можеш похизуватися універсальним стилем гри.

Те ж саме зі скринями. Деякі з них заражені — і їх можна або знешкодити, витративши дорогоцінний ефір, або все одно відкрити з ризиком отримати не лише цінний предмет, але і несправність костюма. У деяких локаціях ці несправності можуть бути небезпечнішими, ніж користь від речей, які ти знаходиш у скринях. Тому доведеться оцінювати ситуацію на місці.

Емоція №6: Складність Returnal неабияк «скаче»

Returnal — випробування лише для тих, хто не боїться складнощів © SIE / Housemarque

У деяких ранах ти легко добираєшся до боса (та навіть витримуєш одну-дві фази бійки з ним). В інших можеш померти у першій же залі. Причин для цього кілька, але основна полягає у тому, що рандомний дроп предметів так само випадково може дати тобі переваги над ворогами (а може і не дати).

Це одночасно і добре, і погано. Погано — тому що ніколи не знаєш, що чекає за рогом. Добре — тому що теоретично у тебе є шанс пройти далі, навіть коли ти його не чекаєш.

Емоція №7: Ну добре, давайте ще разок!

Я знаю, що завтра робочий день, але що поробиш...