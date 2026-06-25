Перед Балі, першою зупинкою туру цього року, я була жахливо скептично налаштована щодо того, як усе вийде. У підготовчий період я не дуже-то тренувала стрибки з 20 метрів, тому одним із найважливіших моментів цієї поїздки стало саме подолання цього виклику — таке собі внутрішнє «ок, заглуши ці голоси в голові й просто роби». Я дуже пишаюся тим, що впоралася так, як впоралася.

Загалом я пробула там близько восьми днів. Перші кілька ми провели на півночі, поблизу водоспадів, а потім рушили на південь — до Санура, а звідти на Нуса-Пеніду. Балі — це суцільна магія місця! Я почувалася там абсолютно у своїй стихії. Зі мною були друзі, що зробило поїздку ще особливішою.

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Балі відрізняється від інших зупинок туру. Як і більшість австралійців, я відчуваю з ним якийсь особливий зв'язок — воно здається близьким до дому. Якщо говорити про локацію, це було найбільш дике й природне місце, де ми змагалися за довгий час — мабуть, з часів Філіппін минулого року. Я обожнюю такі місця, де дорога туди — сама по собі пригода: треба їхати човном, пересідати на пором. Там було спекотно, вітряно і трохи шалено!

Quotation З погляду локації, це було найбільш дике й природне місце, де ми змагалися за довгий час — мабуть, з часів Філіппін минулого року. Я люблю такі місця, коли дорога туди — вже ціла пригода Ріанна Іффланд

Одна дуже нетипова річ на Нуса-Пеніді: після стрибка нас витягували з води на лебідці прямо в упряжі й піднімали назад на скелю до платформи. Жодних сходів — лише лебідка.

Ще одним яскравим враженням стали стрибки з дерева у водоспад! Ми робили це вперше, і це було доволі шалено. Спочатку частину змагань планували проводити саме з дерева, але погода вирішила інакше — тому ми встигли зробити кілька стрибків звідти до початку основних змагань.

Сам процес разюче відрізняється від стрибка зі скелі. Доводиться залізти на дерево, а чіткого місця для опори там немає — треба дуже виважено підходити до відриву. І до всього цього ти стоїш просто в кроні! Це було неймовірне відчуття.

Балі — з тих місць, де в останній день завжди думаєш: «Я зовсім не хочу їхати». Є місця, звідки рвешся додому, але Балі — точно не одне з них.

Ріанна Іффланд реагує на події на Брокен-Біч під час першого етапу © Ray Demski

Сильний старт

Перемогти — це неймовірне відчуття.

Здається, щороку на першому етапі я проходжу через один і той самий внутрішній процес: «Ну, де я зараз?» На початку сезону завжди є відчуття невизначеності, тому я була дуже рада тому, як усе склалося на Балі.

Але понад усе я просто раділа тому, що знову стою на платформі й відчуваю енергію змагань. Мабуть, це головне, що я забрала з цього етапу — наскільки я справді кайфувала від усього. Я отримала величезне задоволення від цієї локації й від самих змагань.

Був момент, коли я подумала: «Знаєш що? Якщо просто відпустити все, довіритися тренуванням і тому, що я роблю, — все вийде.» Я дуже пишаюся цим, і, звісно, безмежно рада тому, що відкрила сезон перемогою. Тепер залишається нарощувати цей результат до кінця року!

Робота, яку ніхто не бачить

Передсезонка — найнудніша й найодноманітніша пора року! Думаю, це найважча її частина. Я займаюся стрибками вже 20 років, і цей рік — мій десятий сезон у серії, тому підготовчий період дається дедалі складніше — просто через накопичену повторюваність.

Я проводила в басейні п'ять днів на тиждень і майже щодня ходила в зал, потихеньку виконуючи всю необхідну роботу. Якщо не рахувати кількох стрибків у моєму таємному місці в Ньюкаслі, більшість часу я присвячувала технічній складовій — повторенням, ротаціям і входам у воду, — а не стрибкам із 20 метрів.

Я тренуюся в Olympic Park разом із командою зі стрибків у воду Спортивного інституту Нового Південного Уельсу. Зараз я єдина там, хто займається хай-дайвінгом, і тренуюся поруч із такими спортсменами, як Міллі Пакерідж, Сем Фрікер і команда з 10-метрової вишки.

Quotation Підтримка колег-стрибунів — це майже все. Особливо зараз, коли я вступаю у свій 10-й сезон: все може здаватися одноманітним, і дуже легко втратити мотивацію. Але ці молоді стрибуни постійно виходять за межі своїх можливостей, і це надихає мене щодня. Я намагаюся не відставати від них! Ріанна Іффланд

Коли я починала займатися кліфдайвінгом у 2016-му, це було про те, щоб випробовувати себе й отримувати задоволення в процесі. Я ніколи не хочу втратити це відчуття. Ці спортсмени поруч роблять тренування живим, соціальним і складним — і це дуже допомагало мені останні кілька років.

Австралійка Ріанна Іффланд готується до стрибка біля водоспаду Кроя © Ray Demski

Довіра до процесу

У мене є чіткий ритуал підготовки, але він трохи відрізняється залежно від того, тренування це чи змагання.

Навіть після стількох років ніколи не буває такого, щоб я вийшла на платформу з думкою «мені абсолютно комфортно». Щоразу є момент, коли в голові з'являється: «А що, якщо щось піде не так?» Це ризик, це висота, це страшно. Але це природна реакція, і чесно кажучи — якби таких думок не було, я б, мабуть, відчувала себе дивніше.

На тренуванні я спираюся на все, що вклала в підготовку, щоб бути готовою змагатися й виконувати ці стрибки. Я черпаю впевненість із того, що знаю: я вклала важку роботу, зробила сотні повторів і зробила достатньо, щоб стояти там.

На змаганнях мій ритуал побудований навколо позитивної розмови з собою. У мене є ментальний список того, ким я стала через цей спорт — я заплющую очі й проходжу по ньому. Я уявляю себе молодою спортсменкою. На Балі це було особливо яскраво: я могла уявити ту молодшу себе, яка стоїть і дивиться, як я виконую стрибок. Це змусило мене усвідомити, наскільки класне життя я побудувала через спорт.

Коли виходжу на платформу, заплющую очі й думаю про племінниць і племінників десь там на пляжі. Це допомагає на мить утекти в щасливе місце. Також є багато візуалізації — я подумки прокручую стрибок і сигнали, які бачитиму в повітрі, щоб ніби переконати себе, що вже виконала цей стрибок п'ять разів прямо за п'ять хвилин до того.

Quotation Бувало, що я відходила від стрибка. Іноді просто не можеш уявити собі ротації чи сам стрибок — і насправді відійти й перезавантажитися потребує більше мужності, ніж стрибнути. Ріанна Іффланд

Одного разу я стояла на краю платформи і збиралася зробити стрибок, схожий на той, що виконала кілька тижнів тому — і мене накрило «твісті»: я загубилася в стрибку й зробила неправильну кількість сальто. Коли я замахнулася руками, мозок повністю заблокував мене. Я стояла на краю з думкою: «О боже, я зараз впаду». Знадобився рік-два, щоб повернути цей стрибок.

Коли тіло й розум розриваються — таке буває — це дивне відчуття: ти робила це стільки разів, а потім раптом не можеш. Треба відступити, пройти процес знову й почати з початку.

Ріанна стрибає з 18-метрової скелі на Брокен-Біч © Ray Demski

Туга за домом, погоня за пригодами

У мене четверо племінниць і племінників — від дев'яти до п'ятнадцяти років. Їм непросто їздити слідом за тіткою по всьому світу, але кілька разів за ці роки вони все ж приїжджали на змагання. Деякі з найкрасивіших стрибків у моєму житті відбувалися тоді, коли я дивилася вниз і бачила їхні маленькі світлі голови, задерті вгору до платформи.

Якось я навіть вивела їх на саму платформу, хоча один із них панічно боїться висоти. Він не міг навіть підняти ноги — тато тримав його за комір футболки ззаду, а я тримала за руку, поки ми йшли до краю!

Я живу в постійних роз'їздах уже давно. Все почалося, коли мені був 21 рік і я пішла працювати на круїзні лайнери — відтоді минуло більше 13 років у дорозі в тому чи іншому вигляді.

Спочатку бути далеко від дому було важко, але це також вчить тебе розуміти, хто твої справжні люди. Підтримувати стосунки в такому режимі складніше, але ті, хто поруч зі мною, завжди розуміли, чим я займаюся — і саме таких людей я хочу мати у своєму житті.

Бували роки, коли я проводила за кордоном тривалі відрізки часу, і це буває самотньо. Скрізь, куди я їду, є друзі — але це все одно не те саме, що мати поряд сім'ю і найближчих людей.

Quotation Кумедна річ у тому, що ти завжди прагнеш того, чого в тебе немає. Коли подорожуєш — мрієш бути вдома. Коли вдома — рвешся назад у пригоди. Виходу немає! Ріанна Іффланд

З роками я свідомо докладаю зусиль, щоб проводити більше часу з рідними — бо зрештою це одне з найважливіших у житті.

Іффланд стрибає біля водоспаду Кроя © Ray Demski

Як насправді виглядає життя в турі

Не все — гламур і адреналін! Фани не бачать того, скільки часу йде на дорогу. Довгі перельоти, безсонні ночі, приїзд у стані повного виснаження — і одразу на човен до місця змагань. Ці частини зовсім не такі захопливі.

Є й інші труднощі. Трапляються травми, а про ментальну складову спорту говорять незаслужено мало. Розлука з сім'єю буває важкою — але зрештою це дуже крутий спорт.

Деякі з моїх найкращих друзів є в турі, і там склалася дуже тісна спільнота. Кліфдайвінг — дуже непростий вид спорту, і ми разом об'їздили весь світ, переживаючи те, що більшість людей навряд чи зрозуміє. На кожній зупинці тура є 24 постійні учасники, тому природно зав'язуються міцні дружби й зв'язки.

Цікаво ось що: ти змагаєшся проти своїх же друзів. Поза платформою вони — твоя компанія, але коли приходить час стрибати — це вже конкуренти. Треба вміти балансувати між цими двома режимами.

Коли трапляються невдачі, іншого виходу немає — треба ставати й рухатися далі. Щодня важливо продовжувати з'являтися, крок за кроком, і не заглядати надто далеко вперед. Зосередься на тому, що відбувається зараз, — бо це і є найважливіша частина шляху.

На початку цього сезону я надто зациклилась на тому, що може піти не так. У мене була травма спини, і я переконала себе, що не зможу нормально виступити — але насправді все виявилося інакше. Мені довелося довіритися зробленій роботі, довіритися процесу подолання травми й сфокусуватися на моменті.

Наступна зупинка — Флорида

Я відлетіла у вівторок [2 червня]. Повернулася з Балі всього кілька днів тому — приземлилася о 7 ранку, а вже вдень того ж дня вийшла на тренування.

Наступні кілька днів — про підтримання напрацьованого, відпочинок і невелике емоційне перезавантаження. Після змагань ти перебуваєш на такому підйомі, а потім усе раптово закінчується, і думаєш: «Та що тепер?» Тому мета — повернутися до базового стану, зібратися й зробити це знову.

Я дуже рада тому, що попереду, — цей сезон виглядає цікаво. Завжди люблю повертатися до Поліньяно — це одна з моїх улюблених зупинок туру. Ще жду-не дочекаюся фіналу в Омані. Я ніколи там ще не стрибала, і знаю, що місце буде приголомшливим.

Також хочу просто стежити за серією — я сама учасниця, але водночас і трохи фанатка! Люблю дивитися, що відбувається в усіх, і слідкувати за їхніми виступами. Думаю, рік вийде крутий!

На момент публікації цього матеріалу Ріанна зайняла друге місце на зупинці у Флориді серії Red Bull Cliff Diving.

54 хв За межами Балі Відкриття сезону на Балі увійшло в історію завдяки першому в історії раунду зі стрибками з дерева — це був сміливий новий виклик, що вимагав неабиякої витримки.