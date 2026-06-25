Rhiannan Iffland of Australia dives from the 22-metre platform
© Romina Amato
Cliff Diving

Кліфдайверка Ріанна Іффланд про Балі, перемоги та менталітет чемпіонки

Від стрибків із водоспадів і підйомів на лебідці до перемоги на відкритті сезону — Ріанна Іффланд розповідає про Балі, довіру до своїх тренувань, боротьбу зі сумнівами й туристичне життя.
Автор Ліза Страхан
Читати 9 хв.Опубліковано

Частина історії

Red Bull Cliff Diving Світова Серія

Дайвери виконують неймовірні акробатичні трюки з висоти до 27 метрів, демонструючи максимальну концентрацію та майстерність.

16 Зупинки

Red Bull Cliff Diving World Series - Bali

The 17th season of Red Bull Cliff Diving World Series kicks off in Indonesia. Watch as elite divers launch from the most iconic landmarks in Bali.

Indonesia

Ріанна Іффланд

Одна з найкращих у світі кліфдайверок і серійна переможниця Red Bull Cliff Diving World Series, австралійка Ріанна Іффланд домінує у стрибках з 21-метрової платформи.

АвстраліяАвстралія

More than a Dive

A look inside the Red Bull Cliff Diving World Series as divers take off from heights as high as 27 metres.

4 Сезони · 20 епізодів
Перед Балі, першою зупинкою туру цього року, я була жахливо скептично налаштована щодо того, як усе вийде. У підготовчий період я не дуже-то тренувала стрибки з 20 метрів, тому одним із найважливіших моментів цієї поїздки стало саме подолання цього виклику — таке собі внутрішнє «ок, заглуши ці голоси в голові й просто роби». Я дуже пишаюся тим, що впоралася так, як впоралася.
Загалом я пробула там близько восьми днів. Перші кілька ми провели на півночі, поблизу водоспадів, а потім рушили на південь — до Санура, а звідти на Нуса-Пеніду. Балі — це суцільна магія місця! Я почувалася там абсолютно у своїй стихії. Зі мною були друзі, що зробило поїздку ще особливішою.

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Балі відрізняється від інших зупинок туру. Як і більшість австралійців, я відчуваю з ним якийсь особливий зв'язок — воно здається близьким до дому. Якщо говорити про локацію, це було найбільш дике й природне місце, де ми змагалися за довгий час — мабуть, з часів Філіппін минулого року. Я обожнюю такі місця, де дорога туди — сама по собі пригода: треба їхати човном, пересідати на пором. Там було спекотно, вітряно і трохи шалено!
Quotation
З погляду локації, це було найбільш дике й природне місце, де ми змагалися за довгий час — мабуть, з часів Філіппін минулого року. Я люблю такі місця, коли дорога туди — вже ціла пригода
Ріанна Іффланд
Одна дуже нетипова річ на Нуса-Пеніді: після стрибка нас витягували з води на лебідці прямо в упряжі й піднімали назад на скелю до платформи. Жодних сходів — лише лебідка.
Ще одним яскравим враженням стали стрибки з дерева у водоспад! Ми робили це вперше, і це було доволі шалено. Спочатку частину змагань планували проводити саме з дерева, але погода вирішила інакше — тому ми встигли зробити кілька стрибків звідти до початку основних змагань.
Сам процес разюче відрізняється від стрибка зі скелі. Доводиться залізти на дерево, а чіткого місця для опори там немає — треба дуже виважено підходити до відриву. І до всього цього ти стоїш просто в кроні! Це було неймовірне відчуття.
Балі — з тих місць, де в останній день завжди думаєш: «Я зовсім не хочу їхати». Є місця, звідки рвешся додому, але Балі — точно не одне з них.
Ріанна Іффланд реагує на події на Брокен-Біч під час першого етапу

Ріанна Іффланд реагує на події на Брокен-Біч під час першого етапу

© Ray Demski

Сильний старт

Перемогти — це неймовірне відчуття.
Здається, щороку на першому етапі я проходжу через один і той самий внутрішній процес: «Ну, де я зараз?» На початку сезону завжди є відчуття невизначеності, тому я була дуже рада тому, як усе склалося на Балі.
Але понад усе я просто раділа тому, що знову стою на платформі й відчуваю енергію змагань. Мабуть, це головне, що я забрала з цього етапу — наскільки я справді кайфувала від усього. Я отримала величезне задоволення від цієї локації й від самих змагань.
Був момент, коли я подумала: «Знаєш що? Якщо просто відпустити все, довіритися тренуванням і тому, що я роблю, — все вийде.» Я дуже пишаюся цим, і, звісно, безмежно рада тому, що відкрила сезон перемогою. Тепер залишається нарощувати цей результат до кінця року!

Робота, яку ніхто не бачить

Передсезонка — найнудніша й найодноманітніша пора року! Думаю, це найважча її частина. Я займаюся стрибками вже 20 років, і цей рік — мій десятий сезон у серії, тому підготовчий період дається дедалі складніше — просто через накопичену повторюваність.
Я проводила в басейні п'ять днів на тиждень і майже щодня ходила в зал, потихеньку виконуючи всю необхідну роботу. Якщо не рахувати кількох стрибків у моєму таємному місці в Ньюкаслі, більшість часу я присвячувала технічній складовій — повторенням, ротаціям і входам у воду, — а не стрибкам із 20 метрів.
Я тренуюся в Olympic Park разом із командою зі стрибків у воду Спортивного інституту Нового Південного Уельсу. Зараз я єдина там, хто займається хай-дайвінгом, і тренуюся поруч із такими спортсменами, як Міллі Пакерідж, Сем Фрікер і команда з 10-метрової вишки.
Quotation
Підтримка колег-стрибунів — це майже все. Особливо зараз, коли я вступаю у свій 10-й сезон: все може здаватися одноманітним, і дуже легко втратити мотивацію. Але ці молоді стрибуни постійно виходять за межі своїх можливостей, і це надихає мене щодня. Я намагаюся не відставати від них!
Ріанна Іффланд
Коли я починала займатися кліфдайвінгом у 2016-му, це було про те, щоб випробовувати себе й отримувати задоволення в процесі. Я ніколи не хочу втратити це відчуття. Ці спортсмени поруч роблять тренування живим, соціальним і складним — і це дуже допомагало мені останні кілька років.
Австралійка Ріанна Іффланд готується до стрибка біля водоспаду Кроя

Австралійка Ріанна Іффланд готується до стрибка біля водоспаду Кроя

© Ray Demski

Довіра до процесу

У мене є чіткий ритуал підготовки, але він трохи відрізняється залежно від того, тренування це чи змагання.
Навіть після стількох років ніколи не буває такого, щоб я вийшла на платформу з думкою «мені абсолютно комфортно». Щоразу є момент, коли в голові з'являється: «А що, якщо щось піде не так?» Це ризик, це висота, це страшно. Але це природна реакція, і чесно кажучи — якби таких думок не було, я б, мабуть, відчувала себе дивніше.
На тренуванні я спираюся на все, що вклала в підготовку, щоб бути готовою змагатися й виконувати ці стрибки. Я черпаю впевненість із того, що знаю: я вклала важку роботу, зробила сотні повторів і зробила достатньо, щоб стояти там.
На змаганнях мій ритуал побудований навколо позитивної розмови з собою. У мене є ментальний список того, ким я стала через цей спорт — я заплющую очі й проходжу по ньому. Я уявляю себе молодою спортсменкою. На Балі це було особливо яскраво: я могла уявити ту молодшу себе, яка стоїть і дивиться, як я виконую стрибок. Це змусило мене усвідомити, наскільки класне життя я побудувала через спорт.
Коли виходжу на платформу, заплющую очі й думаю про племінниць і племінників десь там на пляжі. Це допомагає на мить утекти в щасливе місце. Також є багато візуалізації — я подумки прокручую стрибок і сигнали, які бачитиму в повітрі, щоб ніби переконати себе, що вже виконала цей стрибок п'ять разів прямо за п'ять хвилин до того.
Quotation
Бувало, що я відходила від стрибка. Іноді просто не можеш уявити собі ротації чи сам стрибок — і насправді відійти й перезавантажитися потребує більше мужності, ніж стрибнути.
Ріанна Іффланд
Одного разу я стояла на краю платформи і збиралася зробити стрибок, схожий на той, що виконала кілька тижнів тому — і мене накрило «твісті»: я загубилася в стрибку й зробила неправильну кількість сальто. Коли я замахнулася руками, мозок повністю заблокував мене. Я стояла на краю з думкою: «О боже, я зараз впаду». Знадобився рік-два, щоб повернути цей стрибок.
Коли тіло й розум розриваються — таке буває — це дивне відчуття: ти робила це стільки разів, а потім раптом не можеш. Треба відступити, пройти процес знову й почати з початку.
Ріанна стрибає з 18-метрової скелі на Брокен-Біч

Ріанна стрибає з 18-метрової скелі на Брокен-Біч

© Ray Demski

Туга за домом, погоня за пригодами

У мене четверо племінниць і племінників — від дев'яти до п'ятнадцяти років. Їм непросто їздити слідом за тіткою по всьому світу, але кілька разів за ці роки вони все ж приїжджали на змагання. Деякі з найкрасивіших стрибків у моєму житті відбувалися тоді, коли я дивилася вниз і бачила їхні маленькі світлі голови, задерті вгору до платформи.
Якось я навіть вивела їх на саму платформу, хоча один із них панічно боїться висоти. Він не міг навіть підняти ноги — тато тримав його за комір футболки ззаду, а я тримала за руку, поки ми йшли до краю!
Я живу в постійних роз'їздах уже давно. Все почалося, коли мені був 21 рік і я пішла працювати на круїзні лайнери — відтоді минуло більше 13 років у дорозі в тому чи іншому вигляді.
Спочатку бути далеко від дому було важко, але це також вчить тебе розуміти, хто твої справжні люди. Підтримувати стосунки в такому режимі складніше, але ті, хто поруч зі мною, завжди розуміли, чим я займаюся — і саме таких людей я хочу мати у своєму житті.
Бували роки, коли я проводила за кордоном тривалі відрізки часу, і це буває самотньо. Скрізь, куди я їду, є друзі — але це все одно не те саме, що мати поряд сім'ю і найближчих людей.
Quotation
Кумедна річ у тому, що ти завжди прагнеш того, чого в тебе немає. Коли подорожуєш — мрієш бути вдома. Коли вдома — рвешся назад у пригоди. Виходу немає!
Ріанна Іффланд
З роками я свідомо докладаю зусиль, щоб проводити більше часу з рідними — бо зрештою це одне з найважливіших у житті.
Іффланд стрибає біля водоспаду Кроя

Іффланд стрибає біля водоспаду Кроя

© Ray Demski

Як насправді виглядає життя в турі

Не все — гламур і адреналін! Фани не бачать того, скільки часу йде на дорогу. Довгі перельоти, безсонні ночі, приїзд у стані повного виснаження — і одразу на човен до місця змагань. Ці частини зовсім не такі захопливі.
Є й інші труднощі. Трапляються травми, а про ментальну складову спорту говорять незаслужено мало. Розлука з сім'єю буває важкою — але зрештою це дуже крутий спорт.
Деякі з моїх найкращих друзів є в турі, і там склалася дуже тісна спільнота. Кліфдайвінг — дуже непростий вид спорту, і ми разом об'їздили весь світ, переживаючи те, що більшість людей навряд чи зрозуміє. На кожній зупинці тура є 24 постійні учасники, тому природно зав'язуються міцні дружби й зв'язки.
Цікаво ось що: ти змагаєшся проти своїх же друзів. Поза платформою вони — твоя компанія, але коли приходить час стрибати — це вже конкуренти. Треба вміти балансувати між цими двома режимами.
Коли трапляються невдачі, іншого виходу немає — треба ставати й рухатися далі. Щодня важливо продовжувати з'являтися, крок за кроком, і не заглядати надто далеко вперед. Зосередься на тому, що відбувається зараз, — бо це і є найважливіша частина шляху.
На початку цього сезону я надто зациклилась на тому, що може піти не так. У мене була травма спини, і я переконала себе, що не зможу нормально виступити — але насправді все виявилося інакше. Мені довелося довіритися зробленій роботі, довіритися процесу подолання травми й сфокусуватися на моменті.

Наступна зупинка — Флорида

Я відлетіла у вівторок [2 червня]. Повернулася з Балі всього кілька днів тому — приземлилася о 7 ранку, а вже вдень того ж дня вийшла на тренування.
Наступні кілька днів — про підтримання напрацьованого, відпочинок і невелике емоційне перезавантаження. Після змагань ти перебуваєш на такому підйомі, а потім усе раптово закінчується, і думаєш: «Та що тепер?» Тому мета — повернутися до базового стану, зібратися й зробити це знову.
Я дуже рада тому, що попереду, — цей сезон виглядає цікаво. Завжди люблю повертатися до Поліньяно — це одна з моїх улюблених зупинок туру. Ще жду-не дочекаюся фіналу в Омані. Я ніколи там ще не стрибала, і знаю, що місце буде приголомшливим.
Також хочу просто стежити за серією — я сама учасниця, але водночас і трохи фанатка! Люблю дивитися, що відбувається в усіх, і слідкувати за їхніми виступами. Думаю, рік вийде крутий!
На момент публікації цього матеріалу Ріанна зайняла друге місце на зупинці у Флориді серії Red Bull Cliff Diving.

54 хв

За межами Балі

Відкриття сезону на Балі увійшло в історію завдяки першому в історії раунду зі стрибками з дерева — це був сміливий новий виклик, що вимагав неабиякої витримки.

англійська +5

Частина історії

Red Bull Cliff Diving Світова Серія

Дайвери виконують неймовірні акробатичні трюки з висоти до 27 метрів, демонструючи максимальну концентрацію та майстерність.

16 Зупинки

Red Bull Cliff Diving World Series - Bali

The 17th season of Red Bull Cliff Diving World Series kicks off in Indonesia. Watch as elite divers launch from the most iconic landmarks in Bali.

Indonesia

Ріанна Іффланд

Одна з найкращих у світі кліфдайверок і серійна переможниця Red Bull Cliff Diving World Series, австралійка Ріанна Іффланд домінує у стрибках з 21-метрової платформи.

АвстраліяАвстралія

More than a Dive

A look inside the Red Bull Cliff Diving World Series as divers take off from heights as high as 27 metres.

4 Сезони · 20 епізодів
Cliff Diving
Travel
Дайвінг