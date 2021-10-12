«Ти маєш тричі відпрацювати будь-який трюк перш ніж освоїти його, — така філософія близька людям, що пов’язані з активними видами спорту. І саме цей вислів найкраще підходить до історії створення спортивних симуляторів компанією Ubisoft : екстримального Steep і нового багатокористувацького майданчику Riders Republic .

Екстремальні види спорту — майбутнє Ubisoft.

Але, як і будь-який професіонал, Ubisoft завжди прагне зміцнити позиції, тому додає живинки у третю спробу Riders Republic. У ній гравці матимуть вибір з величезного списку дисциплін: від сноуборду і лиж, до маунтинбайка і вінгсьюта. Якщо Ubisoft вдасться це, то екстремальні види спорту стануть частиною розвитку Ubisoft, а такі ігри дозволять їй стати професіоналом жанру.

Отже, з трепетом у серці та декількома банками Red Bull для окрилення, ми вирішили поговорити з гейм-директором Riders Republic Арно Раго про все, що пов'язано з грою.

Red Bull : Привіт, Арно, перш за все розкажи, як тобі спало на думку включити в Riders Republic Red Bull і Red Bull Rampage?

Арно : Коли справа стосується маунтинбайку, то першими виникають образи, пов'язані з Red Bull Rampage, це значна частина культури. Ми не могли зробити продукт, який б не показував цього. Частиною ігрового досвіду мали стати ці круті дропи, високі скелі та величезні ризики на спортивному майданчику.

У нас є не лише неймовірний новий відкритий світ і три виду спорту, що вимагають вправності, цим усім ще й можна ділитись з друзями… Arnaud Ragot

Red Bull : Очевидне питання, але його потрібно поставити: які уроки ти виніс із розробки Steep?

Steep безумовно стала кроком вперед, як для жанру, так і для Ubisoft © Ubisoft

Арно : Нашим користувачам дуже сподобався сеттинг і цілі гри, можливість опинитися в дикій природі, побачити прекрасні гори й тренуватися там. Світ, та свобода, яку він пропонує, унікальний досвід у тренуваннях — стали основою формули Riders Republic. Ми хотіли знайти ідеальне місце для екстремальних видів спорту і повернутися з ідеальним задумом. Ось чому національні парки США і маунтинбайк були для нас так очевидні.

Ідеальне місце для тренувань і найбільш видовищний з видів спорту.

Але не лише це. У міру того як спільнота Steep росла, ми намагалися запропонувати їй новий досвід соціальної взаємодії, але, скажімо так, це були «перші кроки», хоча і корисні. Отже, ми чітко усвідомили, що розвиток соціальної складової — буде нашим наступним кроком. Потім ми зосередилися на розробці продукту, призначеного для проведення часу з друзями та ігровим ком'юніті. Усім можна буде ділитися з друзями, або брати участь у багатокористувацьких режимах, наприклад, божевільних масових заїздах.

Red Bull : При тому, що більша частина гравців користується консолями нового покоління, чи буде Riders Republic працювати зі старими ПК і платформами?

Арно : Очевидно, що це виклик для технічного боку розробки: показати весь творчий потенціал на новому потужному обладнанні, і при цьому дати можливість насолоджуватися геймплеєм на платформах поточного покоління. І наша команда творить чудеса! Відкритий світ, чудові візуальні ефекти, картинка без підгузок, понад 20 гравців на одному екрані та чесні 30 FPS... Це просто безумство.

Так, нам довелося піти на поступки у деяких моментах. Ми знали, що потрібно обмежити кількість гравців, тому подбали, щоб враження від багатокористувацького режиму на консолях поточного покоління були супервеселими. Коли ми збільшуємо ліміт до 50+ гравців на машинах нового покоління, дотримуємось такого ж правила.

У Riders Republic вас чекає маса активностей! © Ubisoft

Ми самі фанатіємо від екстремального спорту, і хочемо, щоб гравці відчули себе зірками! Arnaud Ragot

Red Bull : Ми бачимо, що в грі багато можливостей проявити себе або скооперуватися з іншими, чи співпрацювали ви з відомими спортивними зірками або особистостями, розробляючи гру?

Арно: Ми мали можливість познайомитися з зірками екстремального спорту, і так, це круто! В основному спортсмени допомагали під час розробки, деякі з них приходили в студію, і ми показували відзнятий матеріал, або вони випробовували себе у ранніх версіях та давали поради з різних питань: від відчуття гри, до анімації та спільної реалізації проєкту…

Для нас було важливо продумати найдрібніші деталі, що покажуть нашу увагу до дисциплін. Ми самі фанати, і хочемо, щоб гравці відчули себе зірками екстремального спорту! Але щоб усе виглядало дійсно круто, для створення анімації трюків ми використали технологію захоплення руху. Ми працювали з деякими про-райдерами: наприклад, з Т омасом Лемуаном знімали дивовижні трюки в концертному залі в Ансі (Франція) за допомогою спеціального пандуса та у критому парку зі штучним снігом. На відео стежити за цим неймовірно, але у реальному житті це просто «вау»!

Red Bull : Ми знаємо, що ти дуже полюбляєш скейтбординг, але такої дисципліни в грі немає. Можеш розповісти чому вирішили не додавати її?

Напружені гонки з безліччю трюків — ключовий геймплей Riders Republic © Ubisoft

Арно: Я б збрехав, якби сказав, що нам не спало на думку додати скейт. Але створення гри — це питання компромісів, і, як я уже казав, ми впевнені, що маунтинбайк — логічний наступний крок. Ми впевнені, що це окупиться, і сподобається райдерам! Проте, ми хочемо розвивати й підтримувати проєкт. Очевидно, що зараз ми зосереджені на релізі та хочемо переконатися, що всі частини відшліфовані перед запуском. Але ми вже думаємо наперед і готуємо великі сюрпризи. Так, уже анонсована нова дисципліна — BMX!

Red Bull : Наскільки великий ігровий хаб? Які активності там є?

Арно : Хаб, aka «RidersRidge» — це центральна частина світу, місце, де ком'юніті збирається на початку кожної ігрової сесії. Тут ви плануєте все, що хочете зробити: перевірити контракти дня від спонсорів або щотижневі завдання, запустити будь-які режими, перевірити останні новини або креативи спільноти, зайти в магазин і кастомізувати персонажа. Якщо активні масові заїзди, то ви можете дістатися до них, скориставшись транспортною точкою. Наскільки великою може бути ця гонка? Досить, щоб прийняти понад 50 райдерів! Виглядає це дуже видовищно, є відчуття, що навколо вирує життя, подібне я рідко бачив в іграх. А це тільки початок, гра буде оновлюватися і збагачуватися від сезону до сезону після запуску.

Red Bull : Кожна активність, як і раніше, зображена від першої особи?

Арно : Так. І це просто вражаюче!

Red Bull : У серії Steep можна було ділитися фото і відео у соціальних мережах, чи буде щось подібне в Riders Republic?

Тиша перед бурею © Ubisoft

Арно : Створювати та ділитися — ключова складова гри, це правда. Ми хочемо запропонувати користувачам все для творчості та обміну зі спільнотою. Але ми хочемо, щоб інструмент для обробки відео був ідеальним, і тому потрібно попрацювати над ним трохи більше. Через це його не буде при запуску. У геймера буде режим фото і внутрішній браузер, щоб переглядати всі фотографії, створені ком'юніті.

Red Bull : В інформації про гру ми помітили босів — чи можеш ти розповісти, хто вони такі?

Арно : Це не класичний бій з босом (сміється, — ред.). Це те, що ми називаємо найбільшими змаганнями у кожній з п'яти кар'єр. Вершина, якої потрібно досягти. Серед них — XGames , Red Bull Rampage і Red Bull Aces.

Red Bull : Очевидно, що мультиплеєр — це значна частина досвіду, але що підготовлено для соло-гравців, які не хочуть взаємодіяти з іншими?

Арно : О, нам є що їм запропонувати. Є п'ять кар'єр: лижі — фристайл і гонки, велосипед — фристайл і гонки, а також повітряні види спорту. У рамках кожної кар'єри є безліч подій, які потрібно пройти та розблокувати складніші змагання, щоб досягти рівня боса. Це не лише дозволить користувачам подорожувати по семи регіонах карти, але й отримати нове спорядження, привернути спонсорів, які будуть укладати з ними щоденні контракти та отримувати унікальні нагороди.

А ще є ціла карта, яку потрібно досліджувати, щоб виявити приховані трюки, пам'ятки та божевільне спорядження.

Чекаємо перших креативів від маунтинбайкерів! © Ubisoft

Red Bull : Нарешті, чи буде в Riders Republic система динамічної зміни погоди та дня / ночі? І якщо так, то як це працює?

Арно : Якщо ви не на змаганні, а вільно подорожуєте світом, то існує динамічна зміна часу доби, цикл день / ніч. Але ми хочемо, щоб гравці жили моментом, а іноді він полягає в тому, щоб опинитися у певному місці у певний час. Тому дозволяємо змінювати час доби за бажанням. Погодні зміни також існують, коли наступного разу ви дістанетесь до точки висадки, то можете опинитися під дощем, снігом або сильним вітром.