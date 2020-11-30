Нова гра Riders Republic та її неймовірний соціальний елемент

Мультиплеєрні ігри — від приємного фану Fall Guys та спортивного азарту FIFA до напруженої атмосфери CS:GO — для багатьох цього року стали незамінним джерелом спілкування із навколишнім світом.

У такі часи вихід гри Riders Republic є дуже своєчасним. Гру створено командою, що колись випустила сноубордингову гру Steep. Вона надасть гравцям можливість робити круті та небезпечні трюки на чому завгодно — від великів та бордів до глайдерів — у вражаюче відтворених копіях реальних національних парків світу. Але найкрутіше у цьому те, що Ubisoft поставив на меті створити соціальну складову на рівні, досі нечуваному у подібних іграх.

Нам вдалося поговорити із Ігорем Мансо — креативним директором Riders Republic. Він розповів нам, як новий продукт об'єднує рейдерів з усього світу.

Анонс гри Riders Republic — чудова новина для всіх, хто грав у Steep, снубордингову гру з відкритим світом, що вийшла у 2016-му році. Віддані фанати гри терпляче чекали на нову гру серії і, хоч назва її й відрізняється, Riders Republic шанує всі традиції своєї попередниці.

Riders Republic відійшла від виключно сноуборду і увібрала у себе різноманіття стилів та видів спорту. Також вона може похвалитися більшим ігровим світом із засніженими гірськими вершинами, широкими рівнинами та глибоченними каньйонами.

Ось як Мансо пояснює основну ідею гри: «Riders Republic — це епічний світ для гравців. Під час проходження кар’єри їм доведеться подорожувати між різними регіонами та брати участь у змаганнях. Подорожуючи мапою, гравці побачать купу можливостей відійти від основного шляху та піти подивитись, які пригоди приховує територія».

Спробуй все, що пропонує Riders Republic © Ubisoft

Варто зауважити, що з усього розмаїття можливостей Мансо особливо приділив увагу створенню спільноти для гравців. «Соціальний аспект Riders Republic — це те, що виділяє її серед усього, що ми бачили раніше. Головна мета гри — насолоджуватися крутими локаціями та катати із друзями та іншими гравцями».

Як усе працює? Одночасно в одній сесії Riders Republic можуть грати 50 гравців. Усі разом вони можуть брати участь у великій кількості режимів та типів змагань, одним з яких є божевільний заїзд, де дуже багато гравців мають змагатися один з одним, щоб досягти фінішу (що знаходиться на іншому кінці важкої траси).

Граючи з іншими, ти справді відчуваєш дух братерства. Навіть якщо ти в цілому одинак. Ігор Мансо — creative director Riders Republic

«Кататися це круто, але саме можливість розділити це відчуття із друзями робить його особливим та пам’ятним. Такий соціальний елемент — це логічне доповнення до нашої гри».

Однак, велика кількість гравців на одному екрані дає не тільки круті враження та непередбачуваність ігрового процесу, але й змушує платформи нинішнього та наступного покоління показати свої найкращі технічні можливості.

Мансо додає: «Ми хочемо, щоб у цю гру можна було грати із друзями та, з технічної точки зору, така кількість гравців на одному екрані — це велике досягнення. Одночасно ми можемо показати більше 20-ти гравців на нинішньому поколінні та більш ніж 50 гравців на залізі наступного покоління. Побачивши це, гравці зрозуміють, що це унікальний ігровий досвід».

Режими гри із іншими гравцями

Сильні сторони Riders Republic не закінчуються на кількості гравців. Ця гра також має здоровезний вибір видів взаємодії з натовпами райдерів. Режими гри включають PvP, рейтинговий PvP, мультиплеєрні режими вільної гри та масові заїзди. Мансо описує цю гру як «істинний досвід взаємодії з іншими гравцями».

Увірвись у масовий заїзд Riders Republic © Ubisoft

Він трохи розповів про те, як саме гравці зможуть почати гру разом з іншими: «Під час вільної їзди, матчмейкінг гри підбиратиме заїзди для гравців на основі різних параметрів типу дистанції. Ми також підтримуємо більш традиційний відбір гравців для певних режимів, де гра буде просто підбирати суперників, що обрали однаковий режим багатокористувацької гри. Мультиплеєр повністю побудований на нашому спеціальному сервері, щоб забезпечити стабільне з’єднання між усіма гравцями».

Хороша швидкість передачі даних — найважливіша складова багатокористувацької гри такого масштабу, не кажучи вже про режим, що привернув багато уваги під час анонсу: масові перегони. Ми мали час лише на одне останнє запитання до Мансо, тому вирішили з’ясувати, як саме нам потрапити до такого заїзду. На щастя, він зміг про це розповісти:

«Кожної години у спеціальних точках світу відбуваються такі масові заїзди. Якщо гравець встигне потрапити до потрібної зони під час організації перегонів, він зможе взяти участь у живому заїзді проти більш ніж 50-ти інших гравців (на платформах нинішнього покоління їх буде більше 20-ти).