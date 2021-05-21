Ольга Харлан
© Vadym Herasymenko / Wheel Bree / Red Bull Content Pool
Фехтування

Ольга Харлан: «Хочеться згадати відчуття виграшу»

Українська шаблістка та атлетка Red Bull Ольга Харлан розповідає про свій шлях до Токіо.
Автор Марія Ридван
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Ольга Харлан

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На Олімпіаді, яка розпочнеться 23 липня у Токіо, на українську шаблістку Ольгу Харлан чекає особливо важке завдання. Україна вперше за всю історію не братиме участі у командних змаганнях з фехтування, тож Ольга буде єдиною шаблісткою, що представлятиме нас на головному спортивному змаганні світу. Ми поговорили з Ольгою про те, що втратили, а що набули спортсмени за цей дивний рік без змагань.
Минулий сезон для всіх був дуже дивним: багато тренувань, але майже повна відсутність змагань. Як це вплинуло на тебе?
Цей рік дійсно був унікальним. У моїй дисципліні була лише одна зустріч у березні, а перед цим — 12 місяців перерви. Це нечувана ситуація, яка сильно ускладнює життя.
Чим саме?
Ти втрачаєш навичку змагатись, не можеш точно оцінити, у якій ти формі порівняно з іншими спортсменами. Це складно морально, бо я не уявляю, у якій формі мої супротивники зараз. Фехтування — як гра в шахи: ти робиш крок, я роблю контр-крок у відповідь. Тому важливо спостерігати за тактикою суперниць під час змагань, робити висновки.
Ольга під час тренування
Ольга під час тренування
© Roman Rudakov / Red Bull Content Pool
Але хіба це не гарна нагода навчитися чогось, чого від тебе не очікують?
Так, я можу навчитися чогось нового, неочікуваного для суперниць, але й вони можуть. Тому ми всі в однакових складних умовах. І переможе той, хто буде сильніший морально.
За чим ти скучила найбільше під час локдауну?
Найбільше хочеться згадати це відчуття виграшу, змагальності, моменту, коли ти не просто фехтуєш, а тому що від цього багато залежить. Цього дуже не вистачає.

З 2005 року ти виступаєш на міжнародних чемпіонатах постійно. Які навички потрібні спортсмену, щоб так довго залишатися на топовому рівні?

Тут немає секрету. Потрібно багато працювати і мати характер, який дозволяє постійно переступати через себе. Успішними стають лише ті спортсмени, хто зрозумів: немає жодної межі можливостей.
Спочатку тобі здається: ось вершина, далі немає куди рухатись. Але пізніше ти дізнаєшся, що це не вершина, а сходинки.
Olga Kharlan
Ольга Харлан
Якщо ти навчився з цим працювати — будеш у топі.
На додачу у мене є декілька правил, яких я дотримуюсь усі ці роки. Викладатись на повну, не дозволяти собі програвати навіть на тренуваннях. Для мене важливо, щоб інші спортсмени бачили: я не слабша за них. Навіть якщо програла, наступного дня маю перемогти і повернути впевненість.
Ольга Харлан виступає на професійному рівні з 2005 року
Ольга Харлан виступає на професійному рівні з 2005 року
© Spencer Gordon-Sand / Red Bull Content Pool
Ти так тренуєш лідерські навички?
Я дуже засмучуюсь і картаю себе, якщо програла на тренуванні. Хтось каже, що це неправильно. Я намагаюся бути перфекціоністкою у спорті, але одночасно вчусь розуміти своє тіло і зупинятися, коли це потрібно. Хоча іноді все одно не можу заспокоїтись: мені здається, що це не відпочинок, а лінощі. Добре, що є тренер, якому можна довіритись, який знає, коли треба зупинитись, а коли дотиснути.
Як ти вважаєш, чи є у фехтуванні якийсь особливий підхід підготовки до змагань?
У кожному виді спорту свої нюанси. Декому здається, що фехтування — легкий вид спорту. Але це не так. Професійний спорт — це складно завжди. Підготовка фехтувальників відрізняється тим, що ми беремо елементи з різних видів спорту. Від баскетболу — спосіб рухатися на зігнутих ногах, від легкої атлетики — дихання та витривалість, від боксу — відчуття дистанції та реакцію.
Давай згадаємо твою першу Олімпіаду.
Уперше я потрапила на неї 13 років тому. Тоді все відчувалось інакше, я була молодшою: голова була забита іншим, відповідальність відчувалася інакше. Для нас усе було новим і важливим, ми не знали, чого очікувати.
Зараз усе змінилось: за плечима ще дві Олімпіади, мій стиль і рівень майстерності інший, я розвинулась і у спорті, і у психології. Навіть ставлення до світу інше. Все змінилося на краще.
Харлан вперше потрапила на Олімпіаду 13 років тому
Харлан вперше потрапила на Олімпіаду 13 років тому
© Vadym Herasymenko / Wheel Bree / Red Bull Content Pool
Тобто ти думаєш, що цього року на змаганнях тобі буде легше?
Не можу так сказати. Тягар відповідальності нікуди не подівся: весь світ чекає, усі хочуть тебе перемогти. Але для мене важливо у день змагань не загубитися в емоціях і, як це не дивно, отримати задоволення. Це найскладніше. Хочеться показати майстерність і виграти.
Як влаштована твоя спортивна рутина зараз?
Зараз я набираю фехтувальну форму, повертаюся після травми. Потім ми будемо працювати над фізичною формою, а ближче до дати змагань — над психологічною. Останній етап не менш важливий, а іноді навіть і більше. Зрозуміло, що без фехтування і фізичної підготовки нікуди, але олімпіада — це дуже складне змагання з морального боку, надто багато на кону. Щоб вистояти, потрібно готуватися.
Що ти робиш, щоб психологічно підготуватися до змагань?
У кожного свої методи: медитація, йога, робота з психологом. Я роблю ставку саме на спортивного психолога, працюю з ним уже давно. У нього складна методика, але вона працює. І у Токіо він буде поруч зі мною.
Ольга Харлан
Ольга Харлан
© Dmytro Vakulka / Red Bull Content Pool
У 2020 вийшов серіал Queen’s Gambit — і зросло захоплення шахами. Як думаєш, чи є щось таке з фехтуванням? Чи змінюється його роль для широких мас?
Якщо серіал про фехтування зніме Netflix — звісно, кількість захоплених людей зросте.
В Україні, до речі, значення теж додалося після того, як ми виграли Олімпіаду — дуже багато дітей прийшло займатися. Діти приходили, хотіли тренуватися у мене, хоча я навіть не тренер. Тобто вони надивилися і хотіли тренуватися.
Змагання — це медійність, якщо ти привозиш медаль, ти — національний герой. Тебе знають у рідному місті, запрошують на шоу, інтерв'ю. Про тебе чують, говорять. Але ігри проходять, а потім люди повертаються у свій ритм, спортсмен забувається, якщо він не медійна особистість.
У нас не одні змагання раз на 4 роки. У нас багато змагань, і звертати увагу на спорт тільки раз на 4 роки неправильно. Спорт потрібно підтримувати.
Частина історії

Ольга Харлан

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