Три легенди трьох різних ер сноубордингу зустрічаються у новому фільмі від Teton Gravity Research, щоб відправитися у сплітборд-тур по віддаленим сніжним місцям і віддати данину історії, подіям і людям. Roadless , як і інші фільми про сноубординг, виявляється вдумливим, тонким і повним глибокого змісту. Це роуд-муві, але без доріг.

Дивись Roadless з Тревісом Райсом, Брайаном Ігучі й Джеремі Джонсом у плеєрі нижче:

Roadless

Роуд-муві нового формату

Роуд-муві — відомий і популярний кіножанр. Сюжет може бути різним, але головна формула залишається незмінною: герої відправляються у дорогу, і у пригодах, які трапляються їм на шляху, змінюють погляд на життя. Випробування і погоні змушують героїв переживати різні моменти, що змушують суттєво покопатись у собі. «Тупий і ще тупіший», «Безтурботний наїзник», «Тельма і Луїза», «Справжня любов» — перед хорошим роуд-муві неможливо встояти. Формула успіху: привабливі герої, неймовірні пригоди і нескінченна дорога перед очима.

Пишаюся тим, що стільки років пройшло, а я все одно можу виконувати роль «найменш досвідченого» поруч з цими хлопцями Тревіс Райс

А може, залишимо тільки привабливих героїв та неймовірні пригоди, але обійдемося без доріг? Так Джеремі Джонс, Брайан Ігучі та Тревіс Райс і зробили Roadless.

Дикі землі хребта Титон без натяку на дорогу © Ming Poon/Roadless

Teton Wilderness — дика місцевість у самому серці Йеллоустонского національного парку в окрузі Титон. Одне з найвіддаленіших місць США. Національний парк захищається Федеральним законом США про дику природу: це область, де «людина є гостем у недоторканій дикій природі, гостем, що приходить і не залишається».

Що це означає? Приголомшливі декорації і жодного натяку на дорогу.

Брайан Ігучі всюди знайде свіжий сніг і красивий пейзаж.

Де знімався Roadless?

Что это означает? Потрясающие декорации и ни намека на дорогу.

Брайан Ігучі всюди знайде свіжий сніг і красивий пейзаж. © Ming Poon/Roadless

Дика природа: інший світ

Усі сноубордисти знають: сноубординг на трасі та поза трасою — це дві абсолютно різні речі. Ділянки можуть бути схожими, але залишаючи зону комфорту і рухаючись назустріч незвіданому, ми абсолютно по-новому бачимо і світ навколо, і самих себе. Зовсім як герої роуд-муві.

Але що робити, якщо для тебе, так само, як і для Джеремі Джонса, Брайана Ігучі і Тревіса Райса, вихід із зони комфорту є у цілому комфортним? Через роки катання по найстрашнішим кулуарами і циркам у життя культових райдерів настає момент, коли пріоритети зміщуються і спокійне споглядання дикої природи починає подобатися більше, ніж висаджування з вертольота на найгостріший хребет.

Брайан Ігучі стрілою мчить по пухкому снігу округу Титон © Ming Poon/Roadless

Для Брайана Ігучі такий момент у кар'єрі настав досить рано, відразу після переїзду в Джексон-Хоул. Він орендував снігохід і поїхав на гірський перевал Тогвоті Пасс, через який можна напряму потрапити у національний парк Гранд-Тітон і з якого відкривається прекрасний вид на гірські хребти. Все, разок побував біля входу в національний парк і подивився на масштаб дикої гірської місцевості, і назад шляху немає. «Ніколи не забуду цей вид. Це як інший вимір, більше схоже на шари хмар», — згадує Брайан.

Ніколи не забуду цей вид. Це як інший вимір, більше схоже на шари хмар Брайан Ігучі

Ця місцевість — справжнісінька дика природа у штатах США, що знаходиться прямо на континентальному вододілі й максимально віддалена від будь-яких доріг. Для Ігучі ці враження зіграли важливу роль і визначили шляхи розвитку його життя і кар'єри. Вони послужили натхненням для створення Roadless — роуд-муві без доріг, — де три давніх друга відправляються у подорож у місцевість, якої навіть немає на картах.

Тревіс Райс: «Брайан Ігучі був найкрутішим сноубордистом» © Ming Poon/Roadless

Хто такий Брайан Ігучі?

Опинившись у потрібному місці у потрібний час, «Гуч» став відомим у Південній Каліфорнії на початку 1990-х як фристайлер із власним стилем. Завдяки зйомкам у фільмах Road Kill від FLF (1993) та The Garden від Volcom (1994) він став головним нью-скульним героєм, а нова модель сноуборду Burton pro 1995 роки тільки підтвердила його статус як одного з найвідоміших спортсменів індустрії.

Однак до середини 90-х Брайан став поступово відходити від паркового катання і джиббінга. Натхненний прикладом свого друга і наставника Крейга Келлі, першого професійного сноубордиста, який перейшов від фрістайлу до кар'єри фрірайдера, Ігучі переїхав у Джексон-Хоул, штат Вайомінг. Тут він знайшов круті схили, глибокий сніг і приємну атмосферу маленького містечка.

До початку 2000-х практично всі ровесники Ігучі, як і він сам, зникли з радарів оглядачів професійного спорту. Однак залишивши світ великих змагань та спонсорів, Брайан продовжував кататися у беккантрі, відкриваючи нові місця поруч з Джексон-Хоулом, вдосконалюючи навички фрірайду і набираючи експертизу з лавинної безпеки. Тому якщо у Джексон-Хоул приїжджала знімальна група з новим іменитим сноубордистом і бажанням познімати катання у великих горах, вони дзвонили саме Ігучі.

Брайан Ігучі був найкрутішим сноубордистом Тревіс Райс

Тревіс Райс — нова зірка © Ming Poon/Roadless

Хто такий Тревіс Райс?

У 2001 році Ігучі познайомився з талановитим молодим жителем Джексон-Хоула на ім'я Тревіс Райс і став його добрим другом і вчителем. З плином часу Райс ставав усе більш популярним, і коли вийшов фільм That's It, That's All, перший із знаменитої трилогії «Брейн Фарм Продакшн», він подбав, щоб у фільмі катався і його герой Ігучі. Фільм підводить риску десяти рокам тиші, й Ігучі тріумфально повертається на сцену, нагадуючи всім про свій статус легенди сноубордингу.

Молодий Тревіс перетворюється на велику зірку фрірайду — Райс розвиває напрямок, який Ігучі започаткував ще у кінці 90-х. Простими словами, ніхто так віртуозно не поєднує катання на серйозних схилах з виконанням потужних паркових трюків, як Райс. З 2001 по 2010 рік він, безперечно, був найсильнішим, прогресивним і віртуозним сноубордистом на планеті.

Якщо Брайан Ігучі — піонер позатрасового катання в окрузі Джексон-Хоула, то Джеремі Джонс виконав ту ж роль для фрірайду у великих горах у цілому і для сплітбордінга зокрема. Резюме Джонса вражає: номінант премії National Geographic «Мандрівник 2012 року» і переможець численних змагань, власник Jones Snowboards і засновник організації захисту навколишнього середовища Protect Our Winters. У минулому слаломіст, Джонс переносить фрірайд у великих горах на позамежний рівень, і його фільми зі Standard Films 2001-2007 років до цього дня не мають рівних ні за складністю, ні за швидкістю, ні за стилем.

Хто такий Джеремі Джонс?

Джеремі Джонс: номінант премії Мандрівник року і захисник природи © Ming Poon/Roadless

Другою важливою частиною спадщини Джонса, увічненої у трилогії фільмів Deeper, Further і Higher, є те, що він почав просувати сплітбордінг як екологічно безпечну альтернативу катання в горах.

Немає доріг, але є безліч шляхів

Доріг у Roadless немає, але рух відбувається. Поки троє друзів спускаються на сплітбордах у пошуках кращих ліній дикої місцевості округу Титон, у них є час подумати і над своїм шляхом у житті, і про те, як одна загальна стежка привела їх сюди, у це особливе місце і у особливий час.

Наприклад, початок кар'єри Джонса та Ігучі був різним — один був слаломістом, інший фристайлером — але у засніжених горах вони опинились завдяки Крейгу Келлі — хрещеному батьку фрірайда. Протягом усього фільма ми бачимо не тільки пошуки кращих снігових схилів і красу незайманої природи, а й подорож героїв за своїми спогадами.