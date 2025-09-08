Позиції в регбі: ролі, функції та характеристики

Регбі — вид спорту, який поєднує вибухову силу, швидкість і командну злагодженість. У світі він має мільйони фанатів і культовий статус, але для України ця гра все ще лишається дещо екзотичною. Саме тому знайомитись із нею особливо цікаво: дізнаватись про правила, традиції та ключові елементи гри. Один із них — позиції на полі, адже саме вони формують структуру команди і визначають, як народжується справжня регбійна магія. Для цього важливо почати з основ — розмежувати позиції та зрозуміти, як вони взаємодіють між собою.

01 Які позиції є у регбі?

Загальна структура команди у регбі-15

Існує багато різновидів регбі. Сьогодні ми зосередимося на регбі-15 .

Як випливає з назви, гра проходить у форматі 15 на 15, а команда поділяється на дві групи — форвардів і захисників. Усередині цих груп, за винятком другої та третьої ліній, стовпів і центрових, усі гравці виступають на різних позиціях.

Офіційна нумерація позицій

На відміну від багатьох інших видів спорту, у регбі-15 (але не в регбі-7) немає боротьби за номери, адже кожен гравець закріплений за номером, що відповідає його позиції. Ось офіційна нумерація:

Стовп: номери 1 і 3

Хукер : номер 2

Друга лінія: номери 4 і 5

Фланкер: номери 6 і 7

Номер 8

Скрам-хав: номер 9

Флай-хав: номер 10

Центрові: номери 12 і 13

Вінгери: номери 11 і 14

Фулбек: номер 15

Розподіл між форвардами та захисниками

Форвардів у команді — 8, тоді як захисників — 7. Форварди беруть участь у сутичці, а захисники відповідають за хід гри, коли м’яч перебуває в русі.

02 Форварди в регбі-15: функції та ролі

Жюльєн Маршан, гравець збірної Франції © Grégory Hippolyte/Red Bull Content Pool

Стовпи (позиції 1 і 3): сила сутички

Стовпів легко впізнати за статурою: зазвичай вони важчі за партнерів по команді, але нижчі за гравців другої лінії. Їхнє основне завдання — тиснути в сутичці, тож вони повинні мати низький центр ваги. В аутах саме стовпи часто підіймають партнерів у повітря.

Хукер (позиція 2): майстер аутів

Розташований між двома стовпами в сутичці, хукер , як випливає з назви, повинен намагатися п'яткою відправити м'яч у свій бік. В аутах він відповідає за вкидання м'яча.

Друга лінія (4 і 5): зріст і міць

Гравці другої лінії — найвищі в команді. Їхнє завдання — розчищати простір у раках, стрибати в аутах за м'ячем і штовхати в сутичці. На найвищому рівні їхній середній зріст становить 2 метри.

Фланкери (6 і 7): баланс між силою та мобільністю

Фланкери , які є водночас швидкими та потужними, часто є найкращими у відборі м'яча. Вони універсальні та витривалі, беруть участь майже в усіх фазах гри.

Номер 8

Як і фланкери, номер 8 — високий гравець, здатний ефективно виконувати підбирання. На цій позиції, наприклад, грав Себастьєн Шабаль. Він має і тактичну роль: іноді відповідає за виведення м’яча із сутички.

03 Позиції захисників: швидкість і стратегія

Скрам-хав (позиція 9)

Скрам-хав зазвичай є одним із гравців, на якого покладено величезну відповідальність. Розташований поблизу раків, він має важливу місію — направляти гру до товаришів по команді. У «Тулузі» та збірній Франції цю позицію займає Антуан Дюпон.

Флай-хав (позиція 10)

Як і у футболі, гравець під номером 10 зазвичай дуже технічний. Флай-хав — спеціаліст з передач і гри ногою, також часто виконує пенальті. У «Тулузі» на цій позиції грає Ромен Нтамак, хоча удари по воротах часто виконує Томас Рамос.

Центрові (позиції 12 і 13)

Центрові, використовуючи фізичну силу, фінти чи паси, мають створювати небезпеку для суперника.

Вінгери (позиції 11 і 14)

Вінгери часто завершують атаки своєї команди. Граючи на флангах, вони стають останньою ланкою в ланцюгу. Завдяки швидкості вміють обходити захисників, приземляти м’яч, а за потреби — відштовхнути останнього опонента.

Фулбек (позиція 15)

Останній гравець у цьому списку, фулбек , повинен створювати чисельну перевагу в атаці, а також приймати м'ячі після ударів суперника. Зі зростанням використання ударів ногою в сучасному регбі його роль стає надважливою.

Атмосфера на трибунах © Grégory Hippolyte/Red Bull Content Pool

04 Фізичні характеристики та навички за позиціями

Ідеальна статура та фізичні дані для кожної позиції

Не дивно, що кожна позиція так чи інакше пов’язана з певним фізичним типом. Нападники через свою ігрову роль зазвичай вищі та важчі за захисників. Натомість захисники, яким потрібні швидкість, бачення поля й точність пасів, переважно нижчі та стрункіші.

Підсумовуючи, на чемпіонаті світу 2023 року гравці другої лінії мали в середньому зріст 2 метри та вагу 119 кілограмів. Захисники за ними важили приблизно 83 кілограми при зрості 1,77 метра.

Основні технічні навички

Як зазначено вище, кожна позиція має виконувати конкретне завдання, що вимагає певних технічних навичок. Бути «звіром» у сутичках — це вже неабияке технічне та фізичне досягнення, але вміти ефективно вкидати м'яч в ауті (і в повній гармонії з рештою команди) — це інше. Хоча статура деяких атлетів може справляти враження жорсткості, регбі — це надзвичайно технічний вид спорту, незалежно від того, чи віддаєш ти перевагу хукерам або фулбекам.

Як вибрати позицію в регбі

Щоб обрати позицію, радимо орієнтуватися на той аспект гри, що тобі особливо подобається. Якщо ти впевнено граєш ногою, обирай роль фулбека або флай-хава. Якщо ж тобі подобається боротьба, подумай про те, щоб приєднатися до форвардів. Звісно, навіть на аматорському рівні фізичні дані відіграють важливу роль. Опинитися в сутичці навпроти стовпа вагою 130 кг буде не надто добре, якщо ти важиш 70 кг при зрості 1,75 м. У будь-якому разі, тренер клубу підкаже, проаналізувавши твої сильні та слабкі сторони.

Порада новачкам

Для новачків, через незначний вплив на статичні фази гри, позиція вінгера є хорошим варіантом. Навіть коли м'яч буде в грі, твої потенційні помилки навряд чи сильно зашкодять команді, хоча ти можеш зірвати чимало атак.

Еволюція та зміна позиції протягом кар'єри

Хоча це досить рідкісне явище, деякі гравці протягом своєї кар'єри вирішують (або їх підштовхує до цього тренерський штаб) змінити позицію. Ймовірно, найвідомішим прикладом є Джона Лому. Спочатку він був фланкером, але пізніше новозеландця зростом 1,96 м перевели на позицію вінгера — рішення, яке він згодом назвав «найкращим у своїй кар'єрі».

Ще одним яскравим прикладом є Томас Рамос. Завдяки своїй універсальності він може грати як на позиції захисника, так і флай-хава.

Регбі — це спорт для всіх. Незалежно від твоєї статури та навичок, на полі обов'язково знайдеться для тебе місце. Однак, всупереч певним кліше, це дуже технічна дисципліна, тому перш ніж ти зможеш сподіватися приєднатися до команди, тобі доведеться досягти певного прогресу.