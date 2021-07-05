Беручи участь у цьому конкурсі «RED BULL PEACH-епічне ЛІТО» (далі – «Конкурс»), Ви погоджуєтеся та зобов’язуєтеся дотримуватися цих Умов участі (далі – «Умови») і заявляєте, що Ви відповідаєте усім викладеним нижче вимогам до учасників. Порядок та умови проведення Конкурсу регулюються цими Умовами, законами та нормативно-правовими актами, які стосуються відповідних правовідносин.

Щодо потенційних учасників/учасників Конкурсу в залежності від контексту у цих Умовах може застосовуватися звернення «Ви» (у різних відмінках).

1. ОРГАНІЗАТОР

1.1 Конкурс проводить ТОВ «Ред Булл Україна» (Red Bull Ukraine LLC), зареєстрований офіс якого розташований за адресою: вул. Багговутівська, 23, 04107, м. Київ, Україна, ідентифікаційний код: 34487631 (далі – «Організатор»), за підтримки його партнерів, агентств та постачальників послуг.

1.2 У разі, якщо цей Конкурс проводиться на одній або більше сторонніх платформах, Конкурс не має стосунку до таких сторонніх платформ і не організовується, не затверджується, не адмініструється ними. Використання Вами сторонніх платформ регулюється умовами їх використання, розміщеними на відповідних веб-сайтах чи у інших джерелах, на які Організатор не впливає. Організатор не несе відповідальності за недотримання Вами умов використання цих сторонніх платформ.

2. КОНКУРС

2.1 Конкурс має назву RED BULL PEACH-епічне ЛІТО та складається з розіграшу Призів серед учасників у порядку та у строки, передбачені положеннями Розділу 4 цих Умов.

3. ВИМОГИ ДО УЧАСТІ

3.1 Участь у Конкурсі є безкоштовною.

3.2 Для участі в Конкурсі та отримання винагороди (Призів) за його результатами, Ви заявляєте та гарантуєте, що відповідаєте таким критеріям:

— Ви є фізичною особою, якій виповнилося 18 або більше років, та яка має повну цивільну дієздатність. Особам, яким не виповнилося 18 років, забороняється брати участь у Конкурсі або передавати, в той чи в інший спосіб подавати Організатору будь-які персональні дані;

— Ви маєте місце постійного проживання в Україні.

Організатор не несе відповідальності, якщо Учасник фізично чи розумово не здатний виконувати усі або частину із описаних цими Умовами вимог та правил; або якщо Учасник не має законного права брати участь у цьому Конкурсі.

Приймаючи участь у Конкурсі, Ви підтверджуєте, що перед тим, як брати участь у Конкурсі, Ви ознайомилися з цими Умовами участі, повністю їх розумієте та приймаєте і погоджуєтесь з їх положеннями. Організатор не несе відповідальності у випадку, якщо Учасник травмує себе під час виконання дій, що стосуються виконання умов цього Конкурсу.

Директори, службовці та працівники Організатора, його материнської компанії та будь-яких їхніх афілійованих або дочірніх компаній, будь-якої компанії, яка бере участь у розробці та/або реалізації Конкурсу, в тому числі, але не виключно, рекламних та інформаційних агентств, а також професійні консультанти, сторонні постачальники послуг, та будь-які інші особи, залучені до розробки та/або реалізації цього Конкурсу, члени сім’ї таких осіб (тобто особи, які з ними спільно проживають, пов’язані спільним побутом та мають взаємні права та обов’язки, незалежно від державної реєстрації шлюбу), не мають права реєструватися для участі в цьому Конкурсі та отримувати Призи. Організатор повинен перевіряти дотримання цих умов за допомогою своєї бази даних під час відбору.

3.3 Організатор залишає за собою право у будь-який час на власний розсуд перевіряти надану Вами адресу електронної пошти, вік, особу та/або інші надані дані у межах, встановлених чинним законодавством.

3.4 Забороняється розміщення заявки на участь у Конкурсі за допомогою декількох облікових записів електронної пошти чи облікових записів соціальних мереж. Якщо Організатору стане відомо про використання Вами декількох облікових записів електронної пошти чи облікових записів соціальних мереж, щоб обійти це правило, всі Ваші заявки на участь будуть дискваліфіковані.

4. ПРАВИЛА УЧАСТІ, ПРОЦЕДУРА ВІДБОРУ ТА ВИНАГОРОДИ (ПРИЗИ)

4.1 Розіграші призів проводитимуться за результатами кожних з наступних тижнів:

4.1.1 Перший розіграш розпочинається 05 липня 2021 року та триватиме по 18 липня 2021 року включно;

4.1.2 Другий розіграш розпочинається 19 липня 2021 року та триватиме по 01 серпня 2021 року включно;

4.1.3 Третій розіграш розпочинається 02 серпня 2021 року та триватиме по 15 серпня 2021 року включно;

4.1.4 Четвертий розіграш розпочинається 16 серпня 2021 року та триватиме по 29 серпня 2021 року включно.

4.2 Для участі (набуття статусу учасника) у розіграші Призу за будь-який з тижнів, вказаних у підпунктах 4.1.1-4.1.5 пункту 4.1 цих Умов, необхідно виконати наступні вимоги:

4.2.1 Зробити креативне відео на літню тематику (що, зокрема, але не виключно, може зображувати або асоціюватися з літнім відпочинком, розвагами, іншими видами активностей), з використанням напою RED BULL PEACH в фірмовій банці (The Red Bull Summer Edition зі смаком стиглого персика);

4.2.2 Викласти відео в Instagram Stories з хештегом #peachепічнеліто та відмітити аккаунт @redbullua. Крім того, Ваш аккаунт має бути відкритим на період проведення розіграшу.

4.3 Протягом одного періоду розіграшу, з перелічених у підпунктах 4.1.1-4.1.5 пункту 4.1 цих Умов, одна особа може викласти одне відео з дотриманням відповідних вимог відповідно до пункту 4.2 цих Умов. Ви можете приймати участь у Конкурсі у кожному з періодів, визначених підпунктах 4.1.1-4.1.4 пункту 4.1 цих Умов.

4.4 Виконання особою умов, передбачених підпунктами 4.2.1-4.2.2 пункту 4.2 цих Умов вважатиметься поданням особою заявки на участь у Конкурсі (розіграші за відповідний період).

4.5 Період для подання особою заявки на участь у кожному конкретному періоді, із перелічених у підпунктах 4.1.1-4.1.5 пункту 4.1 цих Умов, співпадає із тривалістю відповідних тижнів проведення Конкурсу. Лише одне відео Учасника, розміщене в порядку, передбаченому п. 2.2. - 2.3., буде розглядатись як заявка на участь за конкретний період, в рамках якого таке відео було розміщено. При цьому, 5 липня 2021 року прийняття заявок учасників розпочинається о 12:00:00 за часом UTC+2, а 29 серпня 2021 року завершується об 11:59:59 за часом UTC+2 (включно).

4.6 Переможці конкретного періоду із перелічених у підпунктах 4.1.1-4.1.4 пункту 4.1 цих Умов – це загалом 4 осіби (по одному Переможцю у кожному періоді), які будуть обрані спеціально уповноваженими особами (журі) Організатора з усіх осіб, що набули статусу учасника у Конкурсі за відповідний період, виконавши умови, передбачені підпунктами 4.2.1-4.2.2 пункту 4.2 цих Умов (далі – «Переможці»).

4.7 Організатор на власний розсуд визначає склад журі, порядок, правила та критерії за якими визначатимуться Переможці. Переможцем за відповідний період вважатиметься особа, яка виклала найбільш креативне відео за оцінкою журі Організатора. Результати визначення Переможців є остаточними та оскарженню не підлягають. Організатор не приймає будь-яких претензій щодо визначення Переможців Конкурсу.

4.8 Переможці обиратимуться/оголошуватимуться на веб-сайті та/або у соціальній мережі Instagram в наступні терміни:

4.8.1 За перший період – 21 липня 2021 року;

4.8.2 За другий період – 04 серпня 2021 року;

4.8.3 За третій період – 18 серпня 2021 року;

4.8.4 За четвертий період – 01 вересня 2021 року.

4.9 Нічия наприкінці процесу відбору Переможців неможлива.

4.10 Кожен з Переможців отримає приз у вигляді вечірки з Event Car RED BULL РОКІТ, що включає в себе надання Організатором Переможцю під час вечірки, організованої Переможцем відповідно до умов викладених у підпунктах 4.11.1-4.11.7 пункту 4.11 цих Умов, наступного (вище та далі – «Приз»):

4.10.1 Event Car RED BULL РОКІТ. Строк перебування Event Car RED BULL РОКІТ на вечірці не може перевищувати 3 (трьох) годин, та Event Car RED BULL РОКІТ може перебувати на вечірці не пізніше, ніж до 22:30 години вечора;

4.10.2 Бару з барменом;

4.10.3 Ді-джея (DJ);

4.10.4 Продукції Організатора у кількості до 4 (чотирьох) упаковок енергетичного напою Red Bull.

Цей перелік (остаточний набір / комплектація Призу: визначення наповнення бару, бармена, ді-джея, виду та кількості продукції / напоїв Red Bull, тощо) визначається Організатором на власний розсуд та може бути змінений за рішенням Організатора.

4.11 Вечірка має бути організована та проведена Переможцем з урахуванням наступних умов:

4.11.1 Після того, як Переможець відповідного періоду звернувся до Організатора з Заявою в порядку та у строки, визначені в п. 5.1 цих Умов, Переможець має погодити з Організатором місце та дату для проведення такої вечірки. Місце та дата проведення вечірки мають бути погоджені з Організатором не пізніше ніж за 14 (чотирнадцять) днів до її проведення;

4.11.2 Кожен Переможець організовує вечірку самостійно, власними силами та за власний рахунок (крім витрат Організатора, що пов’язані з наданням ним Призу Переможцю як це визначено у п. 4.10 Умов, які покладаються на Організатора);

4.11.3 Вечірка має проводитись в робочий день (будь-який день окрім вихідних та святкових днів) та на території України;

4.11.4 Вечірка може бути проведена Переможцем до 20 грудня 2021 року;

4.11.5 Переможець самостійно несе відповідальність за отримання будь-яких та всіх необхідних за законодавством дозвільних документів та погоджень для проведення вечірки від органів державної влади, місцевого самоврядування, інших юридичних та фізичних осіб. Організатор не несе відповідальності за неотримання Переможцем таких дозволів та погоджень для проведення вечірки;

4.11.6 Якщо через погодні явища вечірка не може відбутися у погодженому місці та час, то за погодженням з Організатором, один раз вечірка може бути перенесена на іншу дату;

4.11.7 Переможець несе відповідальність за завдання будь-якої шкоди майну Організатора, що відбулось з вини Переможця та/або осіб, запрошених ним, під час проведення вечірки.

4.12 Вартість не отриманого з будь-якої причини Призу не може бути компенсована у грошовій формі.

4.13 Організатор залишає за собою право змінити Приз на еквівалентні призи у разі його відсутності / неможливості надання.

4.14 Для отримання детальної інформації про процес відбору напишіть на електронну пошту ukraine@redbull.com. Якщо Ви дискваліфіковані, Організатор не зобов’язаний публікувати цей факт.

4.15 Організатор зобов’язується забезпечити прозорість та належне фіксування процесу відбору для забезпечення можливості його перевірки.

4.16 Організатор не несе відповідальності за втрачені заявки на участь не з його вини.

4.17 Заявки на участь не підлягають відкликанню.

5. ПОВІДОМЛЕННЯ ТА ЗАЯВИ ПРО ОТРИМАННЯ ПРИЗУ

5.1 Протягом 14 (чотирнадцяти) календарних днів, наступних за датами оприлюднення Переможців відповідно до підпунктів 4.8.1-4.8.5 пункту 4.8 цих Умов, такі Переможці повинні звернутися до Організатора із заявою про отримання належних їм Призів (вище і далі – «Заява»). В такій Заяві Переможець має підтвердити, що він був належним чином проінформований про виграш, і погоджується на або відмовляється від отримання Призу та організації вечірки, відповідно до пунктів 4.10, 4.11 цих Умов. Така Заява направляється за наступними контактними даними Організатора: електронна пошта ukraine@redbull.com та/або Instagram @redbullua. Така Заява повинна містити прізвище, ім’я, по-батькові особи, контактній номер телефону та іншу необхідну Організатору інформацію з метою надання Переможцю Призу.

5.2 Організатор має право самостійно зв’язуватися з Переможцями в мережі Instagram, або за номером телефону, іншими контактними даними, вказаними в Заяві, та повідомляти їм про виграш і детальну інформацію про те, як звернутися за отриманням Призу.

5.3 У разі, якщо будь-який з Переможців не відповідатиме вимогам цих Умов, або якщо будь-який Переможець конкретного періоду не заявив про свою згоду на отримання Призу протягом строку та у порядку, встановленому пунктом 5.1. цих Умов, та/або протягом того ж строку Організатору не вдалося зв’язатися із таким переможцем, та/або будь-який Переможець конкретного періоду відмовився від Призу Організатор залишає за собою право запропонувати його Приз іншому учаснику, обраному, в порядку визначеному п. 4.6., 4.7. цих Умов. При цьому Організатор зобов’язується забезпечити прозорість та належне фіксування процесу відбору для забезпечення можливості його перевірки.

5.4 Приз є персональним і таким, що не підлягає переданню третім особам. Жодна третя сторона не може заявити про його отримання від Вашого імені.

5.5 Список переможців може бути опублікований на веб-сайті Організатора: на веб-сайті https://www.redbull.com/ua-uk/events/epicpeach та/або у соціальній мережі Instagram https://www.instagram.com/redbullua/. У випадку, якщо Ви є одержувачем Призу, Ви погоджуєтеся з тим, що Організатор може розголошувати Ваші дані, зокрема, ім’я, прізвище, псевдонім) з урахуванням обмежень, встановлених законом.

5.6 Переможці повідомлятимуться Організатором про будь-яку затримку, пов’язану із врученням Призів.

5.7 У межах, передбачених законодавством, Організатор залишає за собою право замінювати будь-який або всі Призи на рівноцінні або вищої цінності.

5.8 Зверніть увагу, що жодні дорожні або інші витрати, пов’язані з участю в Конкурсі, організацією вечірки, відповідно до п. 4.11 Умов, відшкодовуватися не будуть, окрім тих, які прямо зазначені в цих Умовах.

5.9 Призи, передбачені цими Умовами для Переможців, не підлягають обміну переможцями на грошові кошти. Організатор не надаватиме переможцям замість таких Призів грошові кошти.

6. ПРАВО ОРГАНІЗАТОРА ЗМІНЮВАТИ УМОВИ ТА ДИСКВАЛІФІКУВАТИ ЗАЯВКИ

6.1 У межах, передбачених законодавством, і не порушуючи Ваші законні права, якщо Організатор вважає, що проведенню Конкурсу загрожує будь-яка подія, що є поза межами його контролю, то Організатор залишає за собою право відмовитися від проведення Конкурсу. У таких випадках Організатор не несе відповідальності за будь-яку шкоду чи збитки, завдані Вам або будь-якій третій особі (як прямі, так і опосередковані). У порядку, встановленому чинним законодавством, Організатор має право змінити умови Конкурсу. Ви повинні регулярно перевіряти наш веб-сайт https://www.redbull.ua на предмет внесення будь-яких змін, які застосовуватимуться з дати їхнього завантаження.

7. ЧЕСНА ГРА

Ви гарантуєте, що Ваша заявка на участь не містить матеріалів, які порушують чи обмежують права іншої особи (зокрема, але не виключно, права на приватність чи права інтелектуальної власності) або відображають політичну заяву, не містить фірмові найменування чи торговельні марки, окрім тих, які має Організатор, які Ви можете використовувати з єдиною метою участі в цьому Конкурсі і таке використання не означатиме передачу або ліцензування будь-яких прав інтелектуальної власності на Вашу користь щодо таких торгових марок, не містить матеріалів, захищених авторським правом, що були створені не Вами, окрім матеріалів, на використання яких Ви маєте необхідні права, згоди та дозволи, не містить образливі, неприємні, небезпечні, непристойні, нецензурні, ненависні, насильницькі, такі, що принижують людську гідність, наклепницькі та недостовірні, а також незаконні матеріали, які порушують або суперечать законам чи іншим нормативно-правовим актам України. Ви гарантуєте та заявляєте, що Ваша заявка на участь не порушує Умови сторонньої(-іх) платформи(платформ), на яких може проводитися Конкурс.

8. НАДАННЯ ПРАВ

8.1 У застосовних випадках (якщо це передбачено Умовами Конкурсу) Ви можете надсилати Організатору матеріали, пов’язані з Конкурсом (разом називаються «Матеріали заявки на участь»). Матеріали заявки на участь можуть включати Ваш (або іншої особи) голос, зображення, фотографію, заяви, біографічну інформацію, показники діяльності, ім’я та образ та інший створений Вами вміст.

8.2 Ви надаєте Організатору дозвіл на використання Матеріалів заявки на участь в цілях, пов’язаних із проведенням Конкурсу, з урахуванням обмежень, встановлених законом. Зокрема, але не виключно, Ви дозволяєте показ Матеріалів заявки на участь на усіх без винятку веб-сайтах Організатора та його афілійованих осіб (компаній групи Red Bull Group), включно з веб-сайтами соціальних мереж. Ви заявляєте та гарантуєте, що всі необхідні права, дозволи, згоди та відмови від прав були в належний та ефективний спосіб отримані від будь-якого виконавця, представника, співавтора чи іншої особи, яка задіяна в Матеріалах заявки на участь або пов’язаних з ними об’єктах. Організатор не несе відповідальності за можливі порушення Вами прав інтелектуальної власності третіх осіб.

8.3 У межах, передбачених чинним законодавством, одержувачам Призів може бути запропоновано взяти участь у рекламній діяльності, і Організатор залишає за собою право використовувати імена та адреси одержувачів Призів, їхні фотографії та аудіо та/або відеозаписи про них у будь-яких рекламних матеріалах в обсязі, погодженому з кожним одержувачем Призу в письмовій формі. У відповідних випадках Організатор питатиме згоди одержувача Призу.

9. ЗБІР ІНФОРМАЦІЇ ТА КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ ДАНИХ

9.1 Беручи участь в Конкурсі, учасник розуміє та погоджується з тим, що будь-яка добровільно надана ним інформація, у тому числі персональні дані, може оброблятися Організатором або залученими ним третіми особами з метою проведення Конкурсу, вчинення всіх необхідних пов’язаних з ним дій (в тому числі, але не виключно, інформування про результати Конкурсу), а також подальшого можливого надсилання учаснику інформації, в т.ч. рекламного характеру, про наступні заходи/конкурси/акції Організатора. Беручи участь в Конкурсі, учасники тим самим надають згоду на таку обробку (в тому числі на збирання, реєстрацію, накопичення, зберігання, адаптування, зміну, поновлення, використання і поширення (розповсюдження, реалізація, передача), знеособлення, знищення персональних даних, у тому числі з використанням інформаційних (автоматизованих) систем без отримання додаткового, окрім визначеного в цих Умовах, дозволу на здійснення такої обробки) персональних даних з метою використання Організатором та/або іншими уповноваженими Організатором особами та підтверджують своє повне розуміння та необхідну поінформованість щодо мети обробки інформації, що надається. Обробка персональних даних здійснюється Організатором з дотриманням необхідних заходів захисту таких даних від несанкціонованого розповсюдження.

9.2 Організатор гарантує, що під час збору і подальшого використання отриманої від учасників інформації, він буде дотримуватися всіх положень чинного законодавства України щодо недоторканності особистої інформації та захисту персональних даних, а також застосовувати всі доцільні запобіжні заходи стосовно зібраної інформації і надавати її лише тим, хто має на це достатні права на законних підставах та у порядку, що визначений чинним законодавством України. Організатор, його афілійовані особи та уповноважені обробники даних зобов’язуються обробляти персональні дані учасників, дотримуючись вимог безпеки, та вживати відповідні заходи безпеки для захисту таких персональних даних.

9.3 Організатор вимагає та забезпечує дотримання всіма партнерами конфіденційності персональних даних відповідно до норм захисту даних. Зверніть увагу на те, що Організатор не має загального контролю над виконанням цього зобов'язання і, що Організатор не несе відповідальності за можливі порушення норм своїми партнерами у межах, припустимих законодавством.

9.4 Оскільки Організатор здійснює діяльність в усьому світі, це може означати, що Організатор може передавати персональні дані учасників в інші країни, у тому числі країни поза межами Європейської економічної зони відповідно до всіх норм захисту даних.

9.5 Надані персональні дані повинні бути достовірними. Учасники повинні забезпечувати актуальність наданих даних щоб Організатор міг повідомити їх у разі виграшу. Організатор гарантує, що персональні дані не будуть використані, якщо буде відомо, що вони є недостовірними.

9.6 У будь-який час учасники мають право вимагати надання інформації про їхні персональні дані, які зібрані під час проведення Конкурсу та які зберігає Організатор.

9.7 Інформація про те, як Організатор може збирати, обробляти та зберігати Ваші персональні дані для проведення Конкурсу та в інших цілях, є на нашому веб-сайті .

10. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ТА ГАРАНТІЇ

10.1 В межах, передбачених законодавством, Організатор, його працівники, агенти чи дистриб’ютори не зобов’язані виплачувати компенсацію одержувачу призу за будь-яку майнову або немайнову шкоду, тілесні ушкодження чи смерть, що настали внаслідок участі в Конкурсі або прийняття Призу. Будь-яке обмеження відповідальності виключається за шахрайство, умисні неправомірні дії чи недбалість.

10.2 Організатор та компанії групи Red Bull Group не несуть відповідальності за будь-яку втрату Вами доходу, втрату прибутку, втрату репутації, втрату даних, втрату можливостей (пряму чи опосередковану в кожному конкретному випадку) та будь-яку непряму або супутню втрату чи збитки, завдані Вам або понесені Вами у зв’язку з Вашою участю в Конкурсі, за винятком випадків, коли така втрата чи збитки виникла(и) внаслідок невиконання Організатором договірних та інших зобов’язань, передбачених законодавством. У випадку невиконання Організатором договірних та інших зобов’язань, передбачених законодавством, Організатор несе відповідальність в обсязі, передбаченому чинним законодавством.

10.3 Організатор та компанії групи Red Bull Group не несуть відповідальності за: несвоєчасні, втрачені, затримані, пошкоджені, неправильно адресовані, неповні, нерозбірливі або нечіткі заявки на участь; несправності, збої, затримки або труднощі з телефоном, електронними засобами, апаратним обладнанням або програмним забезпеченням, мережею, інтернетом чи комп’ютером; помилки в переданні; повідомлення про приз, які надсилалися, але не надійшли до одержувача; будь-яку втрату, понесену особою, яка зареєструвалася або намагалася зареєструватися та/або взяти участь в Конкурсі, незалежно від того, чи була втрачена, не подана, неправильно оброблена її заявка на участь і чи була вона переможною.

10.4 Організатор не несе відповідальності, якщо Ви не можете взяти участь в Конкурсі з будь-якої причини.

10.5 Організатор не несе відповідальності у випадку, якщо Ви травмуєте себе під час виконання дій, що стосуються участі у цьому Конкурсі. Ви заявляєте про відсутність обставин, які заважають Вам безпечно взяти участь в Конкурсі або можуть становити небезпеку для інших осіб. Ви також підтверджуєте, що Вам не заборонено брати участь в Конкурсі з будь-якої причини.

10.6 У жодному випадку Організатор та компанії групи Red Bull Group не несуть відповідальності за будь-яке невиконання чи неналежне виконання їхніх зобов’язань за цими Умовами, що прямо чи опосередковано виникли внаслідок обставин непереборної сили, що є поза межами їхнього контролю, зокрема, природних явищ, які мають стихійний характер, надзвичайних (екстремальних) ситуацій у громадському житті, заборонних дій (актів) держави та інших обставин, визнаних форс-мажорними відповідно до чинного законодавства України.

10.7 До Призів не застосовуються гарантійні строки та положення щодо обміну та повернення товарів належної якості.

11. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

11.1 Якщо будь-яке положення цих Умов буде визнано недійсним, незаконним або таким, що не підлягає примусовому виконанню, це в жодному разі не впливає та не обмежує дійсність, законність та можливість примусового виконання інших положень цих Умов.

11.2 Ці Умови регулюються та тлумачаться відповідно до законодавства України, і сторони погоджуються на підпорядкування юрисдикції компетентних судів, які розташовані за місцезнаходженням Організатора.

11.3 Остання версія цих Умов доступна на веб-сайті Організатора.

11.4 Якщо Ви маєте загальні питання з приводу цих Умов та/або загалом щодо Конкурсу, звертайтеся на адресу: ukraine@redbull.com.

Створено: 01 квітня 2021 р.