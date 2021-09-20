7 головних забігів осені, які не варто пропускати

За вікном уже осінь, але не поспішай складати бігові кросівки в шафу. Сезон забігів та марафонів усе ще у розпалі. Ми промоніторили усі бігові події України — і склали наш особистий топ івентів, які можуть тебе зацікавити.

Ти давно мріяв про марафон на безлюдному острові, чи можливо хочеш випробувати свою витривалість серед непокірних вершин Карпат? Якщо так — тоді читай список подій нижче, обирай найцікавішу — і готуйся до старту.

11-й Work.ua Київський півмарафон 2021

Забіг на 42 кілометри © Jaybird

Де — Київ, Труханів острів, набережна Дніпра та Контрактова площа

Коли — 18-19 вересня

Ми знаємо, ти чекав на нього. Один з наймасштабніших забігів країни відбудеться вже цими вихідними. До Києва приїдуть тисячі бігунів з усієї України, аби позмагатися на дистанціях в 4,2, 10 та, звичайно ж, 21 км.

Серед особливостей змагань — дитячі забіги, а також командні старти і естафети. Тому, якщо ти з друзями, або колегами давно мріяв випробувати сили на біговій доріжці — можливо, ось він, той самий шанс.

Крім цього, на півмарафоні в Києві будуть старти зі Скандинавської ходьби, а сам забіг пройде вздовж набережної Дніпра, через Труханів острів і до Контрактової площі. Тому це чудова нагода пробігтися вільним від машин центром Києва в останні теплі дні року.

5th Almaz Group Dnipro Marathon

Tom Evans beim Training in Surrey, Großbritannien © Ian Corless / Red Bull Content Pool

Де — Дніпро, Набережна Перемоги, Січеславська набережна, Заводська набережна

Коли — 26 вересня

Давно мрієш почати бігати, але ніяк не знайдеш потрібного забігу? Тоді терміново бронюй квитки у Дніпро. Саме тут , окрім класичних естафет, забігів і дистанцій марафону та півмарафону, учасникам пропонують пробігти «твою першу милю» — це дистанція у 1609 метрів. Ми не знаємо, почнеться з цього твоя легендарна бігова кар’єра чи ні, але можемо сказати точно — на фініші отримаєш заряд емоцій та впевненості, а також подарунки від організаторів. Ідеально для дебюту, хіба ні?

Тим паче, що це ювілейний забіг у Дніпрі . Його планували провести ще минулого року, але на заваді стали COVID-19 і карантинні обмеження. Втім, це дало організаторам додатковий рік, аби підготуватися — і ми впевнені, що для цьогорічного забігу вони точно приготували щось особливе.

Львівська десятка

Австрійська спортсменка Сара Лаггер під час перепочинку © Mirja Geh/Red Bull Content Pool

Де — Львів, історичний центр міста

Коли — 26 вересня

Поки у Дніпрі хтось бігтиме свою першу милю, на Заході України відбудеться класична Львівська десятка — забіг на 10 км центром старого міста, який вже багато років проводять у Львові.

З одного боку, це черговий етап Чемпіонату України з бігу по шосе на 10 км, з іншого — можливість випробувати сили та взяти участь в забігу пліч-о-пліч з професійними спортсменами.

Та будемо відверті, Львівська десятка — це не тільки про біг, а й про ком’юніті. Коли всі разом о 8 розминаються на площі перед Оперним, потім долають заповітні 10 кілометрів — і продовжують спілкування вже поза біговою доріжкою. Тому, якщо ти давно шукав бігових однодумців — скоріше реєструйся на львівський забіг. Тим паче ціна на участь у десятці збільшується щотижня!

Nova Poshta Half Marathon

Де б ти не біг, пам'ятай про безпеку та не забувай багато пити © Phil Pham / Red Bull Content Pool

Де — Чернігів, Київ, Львів, Вінниця, Житомир та Харків

Коли — вересень-листопад 2021

Одна з наймасштабніших бігових подій сезону. Півмарафон проходить у 13-ти обласних центрах України. Якщо в Хмельницькому, Черкасах, Сумах, Запоріжжі, Полтаві, Одесі та Миколаєві забіги вже відбулися, то Чернігів, Харків, Львів, Вінниця, Київ і Житомир тільки чекають стартового пострілу. Тому обирати тобі — можеш зареєструватися та стати частиною бігового фестивалю у своєму місті, а можеш поєднати змагання та подорож — і пробігти бажану дистанцію на новій і цікавій локації.

У 2019 році учасниками півмарафону стали 35 000 бігунів. Тому обирай місто та дату на сайті , реєструйся — і ставай частиною величезної бігової спільноти України.

Ахіллесів біг

Як щодо пробіжки узбережжям? © Red Bull Content Pool

Де — острів Джарилгач, морський берег

Коли — 9-10 жовтня

За легендою, давньогрецький герой Ахіллес або Ахілл, брав найкращих воїнів і влаштовував разом з ними змагання з бігу.

Сьогодні відчути себе героєм міфу можеш і ти, варто тільки зареєструватися на забіг островом Джарилгач 10-го жовтня. Тим паче цей забіг з упевненістю можна назвати особливим і ось чому.

По-перше, кількість учасників лімітована: 10 бігунів на дистанцію 52 км, 20 — на 29 км і 10 — на 7 км. Усі учасники мають бути з досвідом трейлових забігів. По-друге, це не просто забіг. Спершу бігуни збираються на острові в переддень старту, 9 жовтня. Там вони вечеряють, спілкуються, знайомляться — і вже наступного дня на самісінькому сході сонця відбувається старт забігу найбільшим островом Чорного моря, де навколо тебе тільки дика природа і заспокійливий шум води. Тому, якщо тобі так і не вдалося вирватися на море влітку — поєднай приємне з корисним і вирушай на легендарний острів уже в жовтні.

Wizz Air Kyiv City Marathon

Біг навіть один раз на тиждень зменшує шанс передчасної смерті на 25% © Brian Ching See Wing / Red Bull Content Pool

Де — Київ, Русанівка, набережна Дніпра, Поділ, Труханів острів

Коли — 23 жовтня

Знову Київ і знову один з найбільших забігів країни . Це вже 12-й марафон від Wizz Air у столиці, де будь-хто може випробувати себе на дистанціях від 4.2 до 42 кілометрів.

Чим нам запам’яталися попередні 11 марафонів? Масштабом. Це не тільки про учасників, а й про варіанти, де є командні старти, корпоративні турніри, естафети, скандинавська ходьба і класичні бігові дисципліни. Крім того, маємо корисну інформацію для студентів — для них діє знижка на участь у забігу.

А ще — тут ти можеш бути собою, одягти свою найкращу кігурумі, підтягнути кольорові шкарпетки, поправити бігові кросівки — і виходити на старт однієї з найбільших бігових тусовок України.

Wet Hills 2021

Підготовка до забігів дуже важлива © Red Bull content pool

Де — Карпати, секретна локація

Коли — 20 листопада 2021

Ось тут вже точно завдання не для слабкодухих. Подія на межі осені і зими, численні підйоми та спуски — і все це заради бігу на фоні незабутніх карпатських краєвидів. Організатори досі не кажуть, де саме проходитиме трейл, але зважаючи на досвід попередніх років, це точно буде щось вражаюче.

На вибір учасників є дистанції 14-52 км. Коротка дистанція, аби спробувати себе, середня — для тих, хто ще не готовий до великих навантажень, але вже з легкістю справляється з 14 км бігу в горах. І звичайно ж, головна подія — трейл на 52 км, які потрібно подолати за 8 годин. Якщо прочитавши все це, у твоїй голові крутиться думка «Вау!», мерщій реєструйся , дізнавайся секретну локацію карпатських гір — і готуйся до справжнього бігового випробування!