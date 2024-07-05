Як Райан Сандес змінив світ ультратрейлу: нагороди та рекорди

Іноді найбільші пригоди починаються випадково. У Кейптауні, оточеному скелястими схилами Столової гори, так само несподівано розпочався шлях Райана Сандеса до легенди ультратрейлового бігу.

Ще у 2006 році на останньому курсі університету Сандес мав намір приєднатися до друзів на вихідних, щоби пробігти півмарафон. Але, як це часто буває, втрутилася доля. Виявивши, що заявки на участь у півмарафоні повністю заповнені, він імпульсивно зареєструвався на повний марафон через те, що не хотів пропускати вихідні. Незважаючи на скептицизм друзів щодо його витривалості, він не лише завершив забіг, але й отримав глибоке задоволення від виклику.

Зрештою, запам'ятовуються не цифри, а пережитий досвід Ryan Sandes

01 Коли Райан Сандес почав бігати?

Цей спонтанний марафон став першим кроком у подорожі, яка повністю змінила життя Сандеса. Живучи біля схилів Столової гори, він відчув, що його все більше тягне до бігових доріжок. Авантюрний дух прагнув чогось більшого ніж корпоративна рутина, в яку він потрапив після університету. Простий пошук у Google за запитом «екстремальні трейл-забіги» привів його до серії Racing the 4 Deserts — рішення, яке закарбувало його в анналах історії ультрамарафонів.

Натхненний подвигами Діна Карназеса в тій же серії, Сандес занурився у виснажливу дисципліну ультратрейлового бігу, почавши із забігу пустелею Гобі у 2008 році. П’ятнадцять років потому, пробігши за цей час відстань, що дорівнює окружності Землі більш ніж удвічі, Сандес може похвалитися одним із найбільш вражаючих резюме в історії ультрамарафонського бігу.

02 Рекордні досягнення Райана Сендеса

Перша людина, яка виграла ультрамарафон на кожному з семи континентів

Райан Сандес стикався з екстремальними температурами від 52°C до -18°C © Craig Kolesky/Red Bull Content Pool

Райан Сандес — перша людина, яка виграла ультрамарафон на кожному з семи континентів. Його серія перемог розпочалась у 2008 році з перших місць у Gobi March та Sahara Race. Ці шестиденні 250-кілометрові забіги проходили в екстремальних умовах китайської пустелі Гобі та єгипетської пустелі Сахара. Чемпіонський шлях продовжився у 2009 році перемогою на Jungle Ultra Marathon у бразильській Амазонії — п’ятиетапному 230-кілометровому забігу, який випробовував учасників густими тропічними лісами та вологою місцевістю.

У 2010 році Сандес підкорив Gore-Tex Transalpine-Run, який тривав вісім днів і перетинав гірську місцевість Німеччини, Швейцарії, Австрії та Італії. Того ж року він здобув перемогу у 250-кілометровому забігу Last Desert Challenge на невблаганних крижаних берегах Антарктиди. Його досягнення в ультрамарафоні продовжилися перемогою на Leadville Trail 100 в Колорадо в 2011 році й закінчились перемогою на The North Face 100 в Австралії в 2012 році, завершивши його пробіг сімома континентами. Сандес скромно зазначив: «Після перемоги у забігах на п’яти континентах я вирішив, що це була крута мінімета».

Перший учасник, який виграв усі чотири з чотирьох ультрамарафонських забігів серії Deserts Ultramarathon Series

Біг у пустелі — не проблема для Райана Сандеса © Kolesky/Nikon/Red Bull Content Pool

У 2010 році Райан Сандес досягнув ще однієї значної віхи, ставши першим ультрамарафонцем, який виграв усі чотири з чотирьох забігів Deserts. Кожен із цих заходів — це 250-кілометровий піший забіг із повним самозабезпеченням, який триває шість-сім днів і проходить найбільш суворими пустелями планети. На момент завершення забігу Сандес пройшов Атакаму в Чилі, Гобі в Китаї, Сахару в Єгипті та Антарктиду. На той момент лише 81 людина фінішувала у всіх чотирьох забігах, і лише 11 з них зробили це упродовж одного календарного року. Журнал Time визнав цей забіг одним з десяти найскладніших забігів на витривалість у світі.

Найшвидший відомий час на легендарному Великому Гімалайському треку та Великому траверсі Дракенсберга

Разом з біговим партнером Райно Грізелем Сандес встановив кілька рекордів © Dean Leslie/Red Bull Content Pool

Разом зі своїм біговим партнером Ріно Грізелем Райан Сандес також здобув вражаючі рекорди на деяких із найскладніших гірських маршрутів світу. У 2014 році вони встановили свій перший значний спільний рекорд, показавши найшвидший відомий час (FKT) на Гранд Траверсі Дракенсберга (DGT). Цей 209-кілометровий немаркований маршрут без навігації тягнеться через головний схил Дракенсберга між Південною Африкою та Лесото, охоплюючи виснажливий набір висоти в 9 000 м над рівнем моря. У відео, присвяченому спробі встановлення світового рекорду на Дракенсберзі, Райан Сандес розповів про унікальні вимоги цього маршруту: «Якщо ти хороший бігун, ти можеш бігти швидко, але в Дракенсберзі це не має значення. Цей виклик виводить психологічну сторону на абсолютно новий рівень».

Їхнє найбільше новаторське досягнення відбулося у 2018 році, коли Сандес і Грізель встановили новий FKT на Великій Гімалайській стежці (GHT) — одному з найскладніших випробувань в ультрабігу. Вони подолали маршрут, довжиною 1 504 км, що пролягає через екстремальні висоти найвищого гірського хребта світу, за 24 дні 4 години та 24 хвилини, побивши попередній рекорд на три дні. Розмірковуючи про цю епічну подорож, Сандес зауважив: «Це, безсумнівно, найдикіша й найбожевільніша мандрівка, яку я коли-небудь здійснював».

Якщо ти хороший бігун, ти можеш бігти швидко, але в Дракенсберзі це не має ніякого значення Ryan Sandes

Переможець Western States Endurance Run

Сандес здобуває перемогу на Western States Endurance Run © Corinna Halloran/Red Bull Content Pool

Серед престижних перемог Сандеса в забігах на витривалість особливо виділяється його тріумф у 2017 Western States Endurance Run. Цей забіг — один із найстаріших і найскладніших 100-мильних (161 км) трейлових забігів у світі, що пролягає через каліфорнійські гори Сьєрра-Невада. Сандес завершив забіг за 16 годин 19 хвилин і 37 секунд. Ця перемога на Western States закріпила за ним репутацію одного з найкращих бігунів на ультрадистанції у світі. «Усі мої тренування були ретельно сплановані, щоб імітувати цей забіг», — пояснює він у документальному фільмі, присвяченому виступу, який ти можеш переглянути нижче.

8 хв 100 миль на захід Чи допоможе екстремальна підготовка Райана Сандеса виграти 100-мильний забіг на витривалість?

Переможець Leadville Trail 100

Сандес почувається собою, долаючи труднощі © Craig Kolesky/Red Bull Content Pool

Ще однією важливою віхою в кар’єрі Райана Сандеса стала його перемога на гонці Leadville Trail 100 у 2011 році. Розташований у самому серці Скелястих гір Колорадо, Leadville Trail 100 є одним із найскладніших ультрамарафонів у Сполучених Штатах. Сандес подолав цю складну 100-мильну дистанцію за 16 годин 46 хвилин і 54 секунди.

Досвід за межами перемог

Для Сандеса головне — це досвід © Dean Leslie/Red Bull Content Pool

Кар’єра Сандеса в ультрамарафонах відзначена не лише його перемогами, але й деякими справді унікальними та божевільними пригодами. Упродовж своїх мандрів Сандес бігав на висоті 5 550 м над рівнем моря і стикався з екстремальними температурами — від 52°C у пекучу спеку до -18°C у лютий мороз. Він 44 рази губився під час забігів і опинявся віч-на-віч із дикою природою, шість разів зустрічав ведмедів і два рази переживав галюцинації через надзвичайну втому. Роздумуючи про свою подорож, Сандес ділиться: «Зрештою, запам’ятовуються не цифри, а емоції й досвід».

Скільки миль можна вважати ультразабігом?

Ультрабіг — це будь-який піший забіг, що перевищує традиційну марафонську дистанцію у 26,2 милі (42,195 кілометра). Ультратрейл — це ультрамарафон, який проходить переважно стежками, часто пересіченою і складною місцевістю. Ультратрейлові бігуни долають гори, ліси та пустелі — бігають ґрунтовими і кам’янистими стежками, а іноді навіть і бездоріжжям. Зазвичай ультрамарафони проходять на дистанціях від 50 кілометрів (31 милі) до 100 миль і довше. Деякі популярні ультрадистанції тягнуться на 50 км, 50 миль, 100 км, 100 миль і більше.