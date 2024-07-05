Як Райан Сандес змінив світ ультратрейлу: нагороди та рекорди

Іноді найбільші пригоди починаються випадково. У Кейптауні, оточеному скелястими схилами Столової гори, так само несподівано розпочався шлях Райана Сандеса до легенди ультратрейлового бігу.
Ще у 2006 році на останньому курсі університету Сандес мав намір приєднатися до друзів на вихідних, щоби пробігти півмарафон. Але, як це часто буває, втрутилася доля. Виявивши, що заявки на участь у півмарафоні повністю заповнені, він імпульсивно зареєструвався на повний марафон через те, що не хотів пропускати вихідні. Незважаючи на скептицизм друзів щодо його витривалості, він не лише завершив забіг, але й отримав глибоке задоволення від виклику.
Зрештою, запам'ятовуються не цифри, а пережитий досвід
01
Коли Райан Сандес почав бігати?
Цей спонтанний марафон став першим кроком у подорожі, яка повністю змінила життя Сандеса. Живучи біля схилів Столової гори, він відчув, що його все більше тягне до бігових доріжок. Авантюрний дух прагнув чогось більшого ніж корпоративна рутина, в яку він потрапив після університету. Простий пошук у Google за запитом «екстремальні трейл-забіги» привів його до серії Racing the 4 Deserts — рішення, яке закарбувало його в анналах історії ультрамарафонів.
Натхненний подвигами Діна Карназеса в тій же серії, Сандес занурився у виснажливу дисципліну ультратрейлового бігу, почавши із забігу пустелею Гобі у 2008 році. П’ятнадцять років потому, пробігши за цей час відстань, що дорівнює окружності Землі більш ніж удвічі, Сандес може похвалитися одним із найбільш вражаючих резюме в історії ультрамарафонського бігу.
02
Рекордні досягнення Райана Сендеса
Перша людина, яка виграла ультрамарафон на кожному з семи континентів
Райан Сандес — перша людина, яка виграла ультрамарафон на кожному з семи континентів. Його серія перемог розпочалась у 2008 році з перших місць у Gobi March та Sahara Race. Ці шестиденні 250-кілометрові забіги проходили в екстремальних умовах китайської пустелі Гобі та єгипетської пустелі Сахара. Чемпіонський шлях продовжився у 2009 році перемогою на Jungle Ultra Marathon у бразильській Амазонії — п’ятиетапному 230-кілометровому забігу, який випробовував учасників густими тропічними лісами та вологою місцевістю.
У 2010 році Сандес підкорив Gore-Tex Transalpine-Run, який тривав вісім днів і перетинав гірську місцевість Німеччини, Швейцарії, Австрії та Італії. Того ж року він здобув перемогу у 250-кілометровому забігу Last Desert Challenge на невблаганних крижаних берегах Антарктиди. Його досягнення в ультрамарафоні продовжилися перемогою на Leadville Trail 100 в Колорадо в 2011 році й закінчились перемогою на The North Face 100 в Австралії в 2012 році, завершивши його пробіг сімома континентами. Сандес скромно зазначив: «Після перемоги у забігах на п’яти континентах я вирішив, що це була крута мінімета».
Перший учасник, який виграв усі чотири з чотирьох ультрамарафонських забігів серії Deserts Ultramarathon Series
У 2010 році Райан Сандес досягнув ще однієї значної віхи, ставши першим ультрамарафонцем, який виграв усі чотири з чотирьох забігів Deserts. Кожен із цих заходів — це 250-кілометровий піший забіг із повним самозабезпеченням, який триває шість-сім днів і проходить найбільш суворими пустелями планети. На момент завершення забігу Сандес пройшов Атакаму в Чилі, Гобі в Китаї, Сахару в Єгипті та Антарктиду. На той момент лише 81 людина фінішувала у всіх чотирьох забігах, і лише 11 з них зробили це упродовж одного календарного року. Журнал Time визнав цей забіг одним з десяти найскладніших забігів на витривалість у світі.
Найшвидший відомий час на легендарному Великому Гімалайському треку та Великому траверсі Дракенсберга
Разом зі своїм біговим партнером Ріно Грізелем Райан Сандес також здобув вражаючі рекорди на деяких із найскладніших гірських маршрутів світу. У 2014 році вони встановили свій перший значний спільний рекорд, показавши найшвидший відомий час (FKT) на Гранд Траверсі Дракенсберга (DGT). Цей 209-кілометровий немаркований маршрут без навігації тягнеться через головний схил Дракенсберга між Південною Африкою та Лесото, охоплюючи виснажливий набір висоти в 9 000 м над рівнем моря. У відео, присвяченому спробі встановлення світового рекорду на Дракенсберзі, Райан Сандес розповів про унікальні вимоги цього маршруту: «Якщо ти хороший бігун, ти можеш бігти швидко, але в Дракенсберзі це не має значення. Цей виклик виводить психологічну сторону на абсолютно новий рівень».
Їхнє найбільше новаторське досягнення відбулося у 2018 році, коли Сандес і Грізель встановили новий FKT на Великій Гімалайській стежці (GHT) — одному з найскладніших випробувань в ультрабігу. Вони подолали маршрут, довжиною 1 504 км, що пролягає через екстремальні висоти найвищого гірського хребта світу, за 24 дні 4 години та 24 хвилини, побивши попередній рекорд на три дні. Розмірковуючи про цю епічну подорож, Сандес зауважив: «Це, безсумнівно, найдикіша й найбожевільніша мандрівка, яку я коли-небудь здійснював».
Якщо ти хороший бігун, ти можеш бігти швидко, але в Дракенсберзі це не має ніякого значення
Переможець Western States Endurance Run
Серед престижних перемог Сандеса в забігах на витривалість особливо виділяється його тріумф у 2017 Western States Endurance Run. Цей забіг — один із найстаріших і найскладніших 100-мильних (161 км) трейлових забігів у світі, що пролягає через каліфорнійські гори Сьєрра-Невада. Сандес завершив забіг за 16 годин 19 хвилин і 37 секунд. Ця перемога на Western States закріпила за ним репутацію одного з найкращих бігунів на ультрадистанції у світі. «Усі мої тренування були ретельно сплановані, щоб імітувати цей забіг», — пояснює він у документальному фільмі, присвяченому виступу, який ти можеш переглянути нижче.
8 хв
100 миль на захід
Чи допоможе екстремальна підготовка Райана Сандеса виграти 100-мильний забіг на витривалість?
Переможець Leadville Trail 100
Ще однією важливою віхою в кар’єрі Райана Сандеса стала його перемога на гонці Leadville Trail 100 у 2011 році. Розташований у самому серці Скелястих гір Колорадо, Leadville Trail 100 є одним із найскладніших ультрамарафонів у Сполучених Штатах. Сандес подолав цю складну 100-мильну дистанцію за 16 годин 46 хвилин і 54 секунди.
Досвід за межами перемог
Кар’єра Сандеса в ультрамарафонах відзначена не лише його перемогами, але й деякими справді унікальними та божевільними пригодами. Упродовж своїх мандрів Сандес бігав на висоті 5 550 м над рівнем моря і стикався з екстремальними температурами — від 52°C у пекучу спеку до -18°C у лютий мороз. Він 44 рази губився під час забігів і опинявся віч-на-віч із дикою природою, шість разів зустрічав ведмедів і два рази переживав галюцинації через надзвичайну втому. Роздумуючи про свою подорож, Сандес ділиться: «Зрештою, запам’ятовуються не цифри, а емоції й досвід».
Скільки миль можна вважати ультразабігом?
Ультрабіг — це будь-який піший забіг, що перевищує традиційну марафонську дистанцію у 26,2 милі (42,195 кілометра). Ультратрейл — це ультрамарафон, який проходить переважно стежками, часто пересіченою і складною місцевістю. Ультратрейлові бігуни долають гори, ліси та пустелі — бігають ґрунтовими і кам’янистими стежками, а іноді навіть і бездоріжжям. Зазвичай ультрамарафони проходять на дистанціях від 50 кілометрів (31 милі) до 100 миль і довше. Деякі популярні ультрадистанції тягнуться на 50 км, 50 миль, 100 км, 100 миль і більше.
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