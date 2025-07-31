Зустрічай чемпіона ралі-рейдів Сема Сандерленда, майстра екстриму

Британська легенда позашляхового мотоспорту Сем Сандерленд звик розширювати межі можливого, але зараз 36-річний спортсмен прагне зайти ще далі, ніж будь-коли. Дворазовий чемпіон ралі Дакар оголосив про свій найсміливіший виклик — стати найшвидшою людиною, яка об'їде земну кулю на мотоциклі .

Сандерленд є єдиним британським гонщиком, який переміг у ралі Дакар, одному з найжорстокіших змагань на витривалість на планеті. Він зробив це на двох континентах — спершу в Південній Америці, а потім у Саудівській Аравії.

Сандерленд прагне об'їхати Землю всього за 19 днів © Mark Roe/Red Bull Content Pool

Спроба встановити світовий рекорд здається звичним кроком для одного з найдосвідченіших учасників ралі-рейдів. Але хто такий Сем Сандерленд і як розпочався його шлях у мотоспорті? Згадаймо ключові моменти, що сформували його...

01 Народився в Англії, живе в Дубаї

Хоча Сем Сандерленд народився і виріс на південному узбережжі Англії, з 2009 року він мешкає в Дубаї — після візиту до родини, яка проживала там. Уже як успішний мотоцикліст він усвідомив, що саме це місце ідеально підходить для вдосконалення навичок і становлення як райдера ралі-рейдів. Це був сміливий і водночас захопливий крок, адже британські гонщики рідко брали участь у цій дисципліні, а знайти спонсора у Великій Британії було б непросто.

У 2022 році Сандерленд здійснив захопливий трюк в Дубаї, піднявшись на мотоциклі на вершину Бурдж Халіфа . Це досягнення показано у фільмі Yalla. «Багато людей не вірили, що це було насправді, — каже Сандерленд. — Круто, що у фільмі показано, як я підіймаюся на вежу. Це було дуже страшно і дуже, дуже круто. Шалений, захватний момент, але дуже страшний».

7 хв Сем Сандерленд: Yalla Легенда ралі-рейдів Сем Сандерленд запізнюється на фотосесію в Бурдж Халіфа. Чи доїде він туди вчасно?

Британець був прикріплений до щогли за допомогою страховки, непомітної під одягом, але трюк усе одно вимагав сталевих нервів: «Я відчуваю, як вежа рухається. Це теж було дуже страшно. Це не зовсім моє. Я не бейсджампер і не скелелаз, я намагаюся тримати ноги на землі».

02 Від BMX до мотоциклів

Шлях Сандерленда побудований на серії прорахованих ризиків: від опанування навичок мотокросу на саморобних треках до переїзду в Дубай для формування спортивної кар'єри або перебування на вершині найвищої будівлі у світі.

Сандерленд виріс у неповній сім’ї. Його мама, працюючи на двох роботах, усіма силами намагалася забезпечити сина. Через це він мав багато вільного часу і, не терплячи сидіти вдома, часто виїжджав на вулицю на велосипеді.

«Усе почалося з того, що я об'їжджав район на своєму BMX у Пулі, часто врізався, але завжди був на вулиці», — каже він. Побачивши мотоцикли в магазині, Сандерленд незабаром зацікавився мотокросом. «Мій дідусь працював на молочній фермі, а сусід мав невеликий байк. Одного разу він сказав: "Якщо нам дозволять кататися на фермі, ти зможеш їздити на мотоциклі". Ми домовилися. Ми каталися по полю, і я постійно травмувався, був весь у синцях та подряпинах».

03 Нещасний випадок призупиняє його кар'єру в мотокросі

Коли Сему було сім, родичі купили йому на Різдво перший мотоцикл, і він почав займатися мотокросом. Спочатку Сандерленд їздив навколо ферми, а пізніше брав участь у змаганнях. «Я був відомий тим, що гнав дуже швидко і багато падав, — згадує він. — На деяких перегонах я падав, напевно, чотири чи п'ять разів, але все одно перемагав».

Пробираючись через дюни дубайської пустелі © Naim Chidiac/Red Bull Content Pool

«З часом мені вдалося розібратися в цьому трохи краще, довше залишатися на мотоциклі та брати участь у перегонах британського чемпіонату, прокладаючи собі шлях нагору».

Сандерленда запросили до команди для участі в європейських змаганнях. Але згодом настав фатальний день: він упав і не зміг одразу підвестися. «У 16 років я потрапив у серйозну аварію — зламав обидві ноги, щиколотки, коліна й таз. Після цього довелося провести шість місяців у кріслі колісному, і за цей час я сильно набрав вагу», — згадує він.

04 Йому довелося покинути роботу заради перегонів

Хоча Сандерленд врешті-решт одужав, рік відсутності на змаганнях виявився вирішальним для його кар'єри в мотокросі. Їзда перетворилася на хобі, і йому довелося спинитися й знайти постійну роботу. «Потім я поїхав на канікули в Дубай, щоб побачити своїх тітку й дядька, і пішов подивитися, як мої кузени ганяють на мотоциклах на місцевому треку», — розповідає гонщик.

Сандерленд в дії на ралі Марокко © Kin Marcin/Red Bull Content Pool

Місцевий дилер KTM побачив його на мотоциклі та запропонував залишитися в Дубаї, щоб брати участь у перегонах. Йому було 19, а світ щойно почав оговтуватися після банківської кризи. «Усі казали, що мені не варто цього робити, що в мене чудова робота. Але я все кинув і переїхав», — пригадує Сандерленд. Юнак повернувся у світ перегонів і згодом виграв чемпіонат Дубая. «Я просто багато їздив пустелею з друзями, — згадує він. — Це було неймовірно: мати свободу кататися по дюнах».

05 Становлення ралійного гонщика

Саме під час катання по височенних дюнах навколо Дубая Сандерленд відкрив у собі талант до перегонів у пустелі та зрозумів, що зацікавлений у ралі-рейдах.

Сандерленда приваблює пригодницька сторона ралі-рейдів: «Ти виїжджаєш вранці о 3 годині й не маєш жодного уявлення про те, куди поїдеш на цілий день. У тебе є лише паперовий сувій у дорожній книжці, і ти просто слідуєш за нотатками — а дорогою бачиш неймовірні речі».

Сандерленд обожнює перегони в пустелі © Kin Marcin/Red Bull Content Pool

Мрія Сандерленда: світанок, пустеля та сотні кілометрів © Kin Marcin/Red Bull Content Pool Мені подобається ця пригодницька сторона: ти виїжджаєш вранці о 3 годині й не маєш жодного уявлення про те, куди поїдеш на цілий день Sam Sunderland

06 Дебют на ралі Дакар

У 22 роки Сандерленд уперше стартував на ралі Дакар як новачок у складі команди Honda HRC. Уже на першому етапі він фінішував на сьомому місці, але наступного дня змушений був зійти через електричну несправність. Попереду його чекали ще більші досягнення.

У 2014 році гонщик здійснив прорив і виграв другий етап, ставши першим британцем, який зробив це з 1998 року. Втім, він знову був змушений завершити перегони наступного дня, коли його двигун відмовив.

Сандерленд виграв свій перший етап ралі Дакар у Південній Америці у 2015-му © Marcelo Maragni/Red Bull Content Pool

У 2015 році Red Bull KTM Factory Racing запросила його до свого потужного складу. Сандерленд виграв перший етап, але на четвертий день зазнав травми плеча, через що зійшов з дистанції. У 2016 році він повернувся, сповнений рішучості боротися за перемогу. Проте серйозна аварія на ралі Мерзуга в Марокко завадила йому навіть дістатися до фінішу.

07 Лідер Дакару

Рік потому Сем став частиною нової зіркової команди KTM разом з Тобі Прайсом та Маттіасом Валькнером . Їм довелося змагатися в одному з найважчих і найвологіших Дакарів останніх років — проливні дощі не лише ускладнили дорогу, а й завадили Сандерленду пройти маршрут в Південній Америці повністю. Попри те, що райдер виграв лише один етап, стабільність протягом усіх перегонів принесла йому першу перемогу в ралі-рейді Дакар.

Чемпіони Дакару Сем Сандерленд і Тобі Прайс © Kin Marcin/Red Bull Content Pool

Це стало звичною справою для Сандерленда, який здобув численні перемоги в позашляхових ралі-рейдах, а у 2022 році став першим чемпіоном світу з ралі-рейдів. Того ж року він вдруге переміг на Дакарі.

Сем Сандерленд © Kin Marcin/Red Bull Content Pool

Рекорди Сема Сандерленда Рекорди Сема Сандерленда 2022 — чемпіон світу з ралі-рейдів

2022 — Abu Dhabi Desert Challenge — переможець

2022 — ралі Дакар — переможець

2021 — ралі Дакар — третій

2019 — ралі Дакар — третій

2019 — чемпіон світу з позашляхових ралі-рейдів

2017 — ралі Дакар — переможець

2017 — ралі Qatar Sealine — переможець

2017 — Abu Dhabi Desert Challenge — переможець

2016 — ралі Qatar Sealine — переможець

2015 — ралі Марокко — переможець

2013 — ралі Мерзуга — переможець

08 Життя з ризиками ралі-рейдів

У 2023 році Сандерленд зійшов з дистанції вже на першому етапі ралі Дакар. Це, на жаль, типово для ралі-рейдів: якщо він не підіймався на подіум, то лише через те, що потрапив в аварію або його мотоцикл вийшов з ладу.

«У ралі є дещо дійсно особливе. Ти цілий день сам по собі в пустелі, і як би ми не хотіли обігнати один одного, ми також усвідомлюємо, що якщо щось піде не так, саме суперник може врятувати твоє життя. Я думаю, що кожен гонщик був по обидва боки».

Сандерленд здобув другу перемогу на Дакарі в Саудівській Аравії у 2022-му © Flavien Duhamel/Red Bull Content Pool Хлопець, якого ти намагаєшся обігнати в ралі-рейді, може бути тим, хто врятує твоє життя Sam Sunderland

Сандерленд був першим на місці події, коли Пауло Гонсалвес потрапив в аварію у 2019 році. Вони були близькими друзями.

«Я знайшов його в пустелі. У нього було зламано зап'ястя і сильний струс мозку».

Сем допоміг урятувати Гонсалвеса, і португальський гонщик знову взяв участь у наступному Дакарі. Та цього разу йому не пощастило — на жаль, він загинув у черговій аварії. «Це дуже на мене вплинуло, — каже Сандерленд. — Я знаю, що цей вид спорту здається небезпечним, але насправді ми обережні. Кожен ралійний гонщик ретельно все прораховує і їде з максимальною точністю».

09 Яка історія стоїть за татуюваннями Сандерленда?

Батьківство поставило Сандерленда перед новим роздоріжжям: як він може ризикувати тим, що більше ніколи не побачить доньку? Щойно вона народилася, він додав татуювання з Беллою до своєї колекції. «Вона народилася чудовою. І, оскільки я не дурень і розумію, наскільки небезпечним є мій спорт, я хочу тримати її завжди поруч із собою».

Дорожня книга у татуйованій руці Сандерленда © DPPI/Red Bull Content Pool

«Після її народження я знову пішов на перегони. Я хотів мати якесь відчуття, що беру її з собою».

Його колекція татуювань також містить дати перемог на Дакарі: «Два цукрові черепи на тильному боці литок, схожі на ті, що з Дня мертвих у Мексиці. В їхніх очах — мотоцикли. Один образ — чоловічий, інший — жіночий. Це присвята двом друзям, яких я втратив».

А ще компас, лев і велика риба на знак його любові до підводного полювання: «У Дубаї я займався фридайвінгом і підводним полюванням двічі на тиждень. Це було те, що мені дуже подобалося. Мій байк — це одне місце, де я повністю сфокусований, а інше — фридайвінг. Тут ти маєш відключити все і зосередитися на тому, щоб зберігати спокій, ігноруючи бажання дихати й намагатися знайти рибу».