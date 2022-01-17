Дорога до Ралі Дакар 2022 для Сема Сандерленда видалася доволі вражаючою.

Тріумфатор 2017 року вкладає цілком новий зміст у значення слів «їзда бездоріжжям» у своєму новому фільмі Yalla.

Я міг вигадати будь-яке місце, де би хотів проїхатися на байку Sam Sunderland

З арабської «Yalla» означає «їдьмо» або ж «поспіши». Саме тому Сандерленд у новому відео міг їхати на своєму мотокросному байку KTM 450 SX-F скрізь, де йому тільки заманеться. А після того як на байку він дістався до 160-поверхового Бурдж Халіфа, висота якого 830 метрів, гонщику довелося ще 90 хвилин видиратися на верхівку.

Хто ж такий Сем Сандерленд і яким був його тріумф 2017-го, можна дізнатися у наступному відео:

Ko je Sam Sunderland?

Як йому спала на думку ця ідея

Зерно його нинішньої ідеї для Yalla було закладене ще коли Сандерленд тільки починав свою кар’єру в ралі. Будучи тоді в Дубаї, британець разом із друзями був у захваті від кількості полів для гольфу. Тоді він тільки і мріяв про те, аби проїхатися ними на своєму мотокросному байку.

Одного разу він таки потрапив на поле для гольфу, яке ще тільки будували. І тоді Сандерленд подумав, наскільки круто було б і справді поганяти тут. Уява хлопця ще більше розгорілася, коли він побачив, як Кріс Кайл вистрибує з гелікоптера на своєму байку, приземляється на вертольотному майданчику Бурдж-ель-Араб і перетворює архітектуру Дубая у свій особистий парк розваг.

Сем Сандерленд перестрибує міст у Emirates Hills Golf Club. © Naim Chidiac/Red Bull Content Pool

Emirates Hills Golf Club став одним із багатьох унікальних місць, якими Сандерленд ганяє у фільмі. Він сам каже, що ідея проєкту виникла у нього моментально: «Я міг вигадати будь-яке місце, де би хотів проїхати на байку — і єдиною межею було хіба небо».

«Уяви, я міг поїхати всюди, куди тільки хотів. Були такі місця, куди я навіть не мріяв дістатися, і верхівка Бурдж Халіфа — одне з них. Це було абсолютним божевіллям», — каже гонщик.

Відверто кажучи, підкорення Бурдж Халіфа було жахливим Sam Sunderland

Сандерленд підкорив найвищу будівлю світу — Бурдж Халіфа висотою 828 м. © André Kunze

Як Сем Сандерленд дістався верхівки Бурдж Халіфа

Оскільки єдиною межею було небо, тріумфатор Ралі Дакар вирішив забратися на найбільшу будівлю світу. Сандерленд здійнявся на саму верхівку хмарочоса, хоча шлях туди був доволі тісним для гонщика. Ще гірше — він не міг взяти туди свій байк, адже мотоцикл попросту не проліз би на пік будівлі.

Сем здійнявся на найвищу точку Бурдж Халіфа для фінального фото © Naim Chidiac/Red Bull Content Pool

«Відверто кажучи, підкорення Бурдж Халіфа було жахливим. Спершу ми піднялися ліфтом на 160-й поверх. Потім півтори години дерлися по драбинах. Коли ти опиняєшся на самому верху, там є малесенький люк. Я визирнув з нього і зрозумів, що не хочу мати з ним нічого спільного», — зізнається гонщик.

Врешті-решт, Сандерленд зайшов на крихітну платформу на самій верхівці хмарочоса у повному гоночному комплекті. Там його сфотографували з гелікоптера.

«Це було божевілля. Абсолютне безумство», — каже Сем про перший день зйомок.

Сандерленд був хворий під час зйомок

На зйомках все було дуже весело, але разом з тим ще й надзвичайно складно. Вісім днів поспіль команда працювала майже по 14 годин на добу. Все це для того, аби зробити відео з Сандерлендом ідеальним.

Пробираючись через дюни дубайської пустелі © Naim Chidiac/Red Bull Content Pool

«До цього я два тижні провів на ралі “Марокко”, але в останній день там отруївся. Полетів на день додому, а через день — одразу на зйомки», — каже гонщик.

Рухатися проти течії: Сем проїжджає попри місцевих верблюдів © Naim Chidiac/Red Bull Content Pool

Однак найбільший виклик трапився у найбільш неочікуваний момент. Тоді Сем не дерся на верхівку Бурдж Халіфа, не летів на повній швидкості пляжами Ла-Мер і навіть не трощив місцеві поля для гольфу.

«Потрібно було зробити маленький стрибок перед Бурдж-ель-Арабом, — згадує хлопець. — Ми хотіли зробити це так, аби Бурдж залишився на задньому плані. Це мав бути один маленький стрибок з мосту. Та прийшовши туди, я зрозумів, що приземлятися просто немає куди — попереду пальма, кущі і перпендикулярний поворот направо».

Той самий стрибок перед Бурдж-ель-Араб © Naim Chidiac/Red Bull Content Pool

«Сам стрибок був утричі довшим, аніж місце, куди я мав приземлитися. Це був найменший з усіх трюків, але тоді мені було справді страшно», — розповідає Сем.

Пляж Ла-Мер став справжньою родзинкою для Сандерленда, а вражаючі кадри звідти — одні з найкращих у відео.

Сем їде курортом Ла-Мер, де згодом перестрибне човен. © Naim Chidiac/Red Bull Content Pool

«Це було дуже круто. Для мого стрибка збудували цілий парусний човен. Було божевільно і смішно. Ми були готові трощити там усе — а потім мені хтось сказав, що я не можу пошкодити навіть найменшої квітки, поки робитиму стрибок. Тож довелося на ходу імпровізувати і об’їжджати всі кущі і дерева. Втім, результат вийшов мегакрутим!» — ділиться Сем.

Це улюблене відео у кар’єрі Сема Сандерленда (поки що)

Раніше Сандерленд багато чого знімав, але саме Yalla стала найбільш довгоочікуваним його фільмом.

Все трималося на моїх плечах Sam Sunderland

«Це відео якогось кардинально іншого рівня. Мені пощастило раніше бути на зйомках Red Bull Gardians of the Dakar , де змагалися вантажівки Kamaz та Peugeot, але тоді все було інакше. Цього разу все трималося на моїх плечах. Разом зі мною ще величезна команда і години роботи. Саме завдяки цьому я зміг проявити себе якнайкраще», — зізнається Сем.

Наступним завданням після відео для Сема було виграти Ралі Дакар — і він з ним успішно впорався.

Більше про Сема Сандерленда, Ралі Дакар і всі цікаві активності, пов’язані з перегонами, ти можеш дізнатися на Red Bull TV .