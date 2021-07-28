Дізнайся історію Msdossary — чемпіона світу з FIFA

Кіберспортивна сцена FIFA — одна з найбільш конкурентних у світі. Може здатись, що на першому плані завжди одні й ті ж гучні імена, та коли виходить чергова версія тайтла, нова хвиля талантів завжди виходить на змагальну арену. Це складна гра, в якій важко довгий час залишатися ефективним. Навіть чемпіони світу вибувають зі змагань лише через кілька років після великих перемог.

Але є один гравець, що подолав цю установку і залишився на піку кар'єри, — це Моссад 'Msdossary' АльДоссарі. Він з'явився на сцені у 2018 році та досі знаходиться на самому піку.

АльДоссарі забрав кубок світу у 2018 році, потім зайняв друге місце у 2019, і, хоча пандемія сильно вплинула на кіберспорт, він, зберіг заряд енергії та пристрасть до гри, здобув ряд перемог у турнірах. Зараз сцена починає приходити до тями, а він не виявляє жодних ознак уповільнення темпу змагань і, безсумнівно, додасть на полицю з трофеями ще кілька кубків найближчими місяцями.

Але, як і у будь-якого гарного кіберспортивного про-гравця, його історія, пов'язана з геймінгом, але не лише з FIFA. Протягом життя він захоплювався багатьма відеоіграми, і Френкі Уорд, ведуча Save Your Game, отримала можливість дізнатися, що це були за тайтли.

По-перше, почнімо з очевидного вибору. Подорож Msdossary у світ FIFA почалося з FIFA 08. Він приніс диск додому і сказав братам, що це ідеальна гра про футбол. Це поклало початок його зв'язку з франшизою, яка привела до того, що він став чемпіоном світу у перший рік у якості про-гравця. Але тоді думки про те, що FIFA — це найкраща з футбольних ігор, і що вона може дати людям кар'єру, здавалися досить божевільними.

«Pro ​​Evolution Soccer у той час був більш відомим, ніж FIFA, — згадує Msdossary. — Я ніколи не думав, що FIFA стане грою, що дасть геймерам роботу на повний робочий день».

Але саме це і сталося. І Msdossary протягом багатьох років тільки вигравав від зростання популярності FIFA. Гра дала йому заробити понад півмільйона доларів призових протягом кар'єри. Під час подкасту він розповідає про ранні турніри, про те, що він майже не був присутній на першому великому змаганні — чемпіонаті світу FIFA 17 Ultimate Team, який проходив у Ванкувері, Канада.

Msdossary feels at home with a controller in hand © Cedric Ghoussoub / Red Bull Content Pool Частина мене не хотіла їхати туди, починати професійну кар'єру і подорожувати по всьому світу тільки для того, щоб грати в FIFA... Musaed 'Msdossary' Al Dossary

«Частина мене не хотіла їхати туди, починати професійну кар'єру і подорожувати по всьому світу тільки для того, щоб грати в FIFA, хоча там був значний призовий фонд, — каже Msdossary. — Але я знав, що якщо поїду, то у мене не буде шляху назад до [старого] життя — я стану професійним гравцем».

Він згадує, що якби хтось із його батьків засумнівався у рішенні поїхати на турнір, то він би з радістю залишився вдома, але їх віра багато значила для АльДоссарі, тому він здійснив поїздку до Канади, і це окупилося. Він забрав перше місце на турнірі та відтоді став про-гравцем у FIFA.

Звичайно, подкаст Save Your Game не просто розповідає про успіх великих геймерів у їх основній кібердисципліні, він розглядає все їх ігрове життя. Коли Msdossary не тренується, він запускає найрізноманітніші ігри, але є франшиза, до якої він завжди повертається — це Call of Duty.

Він був шанувальником франшизи з часів Modern Warfare 2, в яку почав грати, тому що в неї рубалися шкільні друзі. А нещодавно йому принесла радість Warzone — успішна версія Battle Royale у Call of Duty.

«Іноді мені вдавалося перемагати, — каже АльДоссарі, розповідаючи історії зі своїх каток у Warzone. — Пам'ятаю, я грав з друзями, весь наш загін помер, тому мені довелося виживати одному. І я схопився з цілою ворожою командою, правда, їх було не четверо, а троє, але це була легендарна заруба».

Протягом всього епізоду ми дізнаємося, наскільки Msdossary дійсно любить геймінг. Багатьом кіберспортсменам важко розслабитися під час гри, бо вони звикли до високої напруги змагань. Але Msdossary охоче ділиться з Френкі Уорд спогадами про ігри з минулого і сьогодення, які вплинули на нього, даючи їй і слухачам можливість ближче познайомитися з одним з кращих кібератлетів FIFA всіх часів.