7 найстрашніших хвиль для серфінгу у світі

Великі хвилі — завжди великі пригоди. Зрештою, це одна з головних причин існування Red Bull Cape Fear . У 2020-му це змагання серферів проходило в Австралії, на всесвітньо відомому споті Shipstern Bluff (Суворе корабельне урвище — ред.).

Його назва налаштовує на недобрі думки. Коли ми дивилися на тамтешні величезні хвилі, у нас виникло питання: де ще на планеті є такі велетні, що можуть враз тебе забрати, розжувати і, якщо пощастить, виплюнути назад.

І знаєш що? Ми знайшли одразу сім таких!

Ours — хвиля жаху поблизу Сіднея

Краще стережися, друже © Rod Owen/Red Bull Content Pool Це як холодна безпросвітна печера © Row Owen/Red Bull Content Pool Навіть не думай про неї... © Brett Hemmings/Red Bull Content Pool

Де — Сідней, Австралія

Рівень страху — 8

Подолаєш її? Майже точно, що ні. Sydney, Australia

Знаєш, чому цього звіра називають Ours, тобто «нашим»? Усе через місцеву банду серферів Bra Boys. Тільки вони можуть його підкорити. І, хоча саме тут ми проводили Red Bull Cape Fear 2014, це місце — табу для будь-якого нормального серфера. Ця хвиля на швидкості проходить лише у кількох метрах від скель, набирає обертів і врізається у риф! Тепер видихай.

Mavericks — найбільша хвиля Америки

Величезна пустота © Nelly

Де — Каліфорнія, США

Рівень страху — 9

Подолаєш її? Хіба, якщо не боїшся крижаної води й навислих над головою скель.

Історія каже, що раніше тут катався хіба місцевий серфер Джефф Кларк. Тільки згодом до нього поступово почали приєднуватися інші відчайдухи, аж поки у 1990-х цю хвилю не винесло на вершину списку вподобань серфінгістів. Упродовж років вона залишалася для них бажаною і непідкореною. Та потім хвилі на Таїті вкрали трохи уваги спортсменів на себе. У 2000-х до них додалася ще португальська Назаре.

Втім, попри будь-яку конкуренцію, Маверік залишається обов’язковою точкою для катання як для молодих серферів, так і для ветеранів цієї справи.

Teahupo'o — звір над рівнем моря

Карлес Ногалес підкорює хвилю розміру XXL на Таїті © Tim McKenna/Red Bull Content Pool

Де — Таїті

Рівень страху — 9

Подолаєш її? Навряд.

Це найвідоміша хвиля світу. Її ще називають «Chopes». Знаєш, що це означає? Цю назву вільно трактують як «розрізати голову» або «місця для черепів».

Як це працює? Дуже просто. У місці, де океан наближається до рифу, він неймовірно глибокий, але сам риф — мілководний. Коли вода накатує до рифу, її буквально витягує нагору, а потім швидко опускає вниз. Сподіваємося, тебе у цей момент там уже не буде.

Pipeline — найсмертоносніша хвиля світу

Від неї неможливо відірвати око © Trevor Moran

Де — Гаваї

Рівень страху — 8

Подолаєш її? Хіба якщо добре потренуєшся з місцевими бандами.

Ще на початку XX століття ніхто й уявити не міг, що тут можна серфити. Хвиля швидко руйнується, вона дуже крута і порожня всередині. А прилаштуватися там на триметровій дошці — справа для божевільних.

Утім, такі хлопці як Філ Едвардс і Джері Лопес усе ж спробували це зробити, і їм вдалося! З часом дошки для серфінгу ставали коротшими, легшими й технологічнішими, а сама хвиля перетворилася на справжню мекку для катання. Утім, сам «Трубопровід» (саме так перекладається Pipeline з англійської) безпечнішим не став. Тому сьогодні цю хвилю вважають найсмертоноснішою, і водночас найбажанішою у списку серферів.

Nazaré — європейська мегахвиля

На вершині Назаре © Alex Papis

Де: Назаре, Португалія

Рівень страху: 9

Подолаєш її? Якщо достатньо сміливий, то можливо.

Вона привернула увагу всього світу, коли гавайський серфер Гарет Макнамара, вперше підкорив цю величезну машину, яка сягає висотою 24 метри від краю до гребеня. Відтоді, Назаре вважається найбільшою хвилею Європи. Якщо поглянути з місцевих скель униз можна зрозуміти: щойно хвиля стартує — починається щось неймовірне!

Jaws — вічна класика

Шейн Доріан намагається підкорити хвилю © Adam Carbajal

Де: Гаваї

Рівень страху: 6

Подолаєш її? Напевно.

Цю мегахвилю на півночі Гаваїв відкрили віндсерфери у 1990-х роках. Ще задовго до того, як туди потрапив серфінг, такі сміливці як Дейв Калама та Лейрд Гамільтон ловили там свій вітер.

Вони ж і дали цій хвилі прізвисько «Щелепи». Тепер жодна з місцевих хвиль не залишається поза увагою публіки, бо кожна, навіть невеличка, хвиля приваблює натовп серферів, що чекають нагоди перевірити себе.

Shipstern Bluff — зустрічай мутанта

Мік намагається тримати рівновагу © Adam Gibson/Red Bull Content Pool

Де: Тасманія, Австралія

Рівень страху: 10

Подолаєш її? Наша порада — забудь про неї.

Колись серфінгістів буксували на хвилі, потім їх доставляли туди своєрідною «гарматою», сьогодні цим відчайдухам охота самим усе досліджувати. Вони хочуть промокнути до нитки, аж поки не підкорять хвилю, її гребінь і кожен куточок між ними.

Але чомусь вони вирішили це робити на Shipstern Bluff, місці, яке в Австралії називають «Суворим корабельним урвищем». На фото ти бачиш, як Мік Феннінг намагається балансувати й не потрапити у пекло цієї м’ясорубки.

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