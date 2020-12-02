Як тримати фокус та не тупити: лише наукові методи
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В мережі повно порад щодо продуктивної та сфокусованої роботи. Та лише деякі мають наукове підґрунтя.
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Проблеми з концентрацією уваги? У 2020 цим вже нікого не здивуєш. Ми регулярно розповідаємо про робочі та життєві лайфхаки, підтверджені науковими дослідженнями. Цього ж разу згадуємо звички, які допоможуть краще тримати фокус на роботі і не тільки. Звичайно, з посиланнями на нормальні джерела.
Медитувати
Здавалося б, медитації та інші прояви ментальної роботи --- це про особистий розвиток, але ніяк не про фокус на роботі. Та вчені готові посперечатися.
Наприклад, одне дослідження Університету Північної Кароліни показало, що студенти, які медитували лише 20 хвилин на день протягом чотирьох днів, мали кращі результати за певними когнітивними тестами.
Звичайно, все не так просто. Аби медитація приносила результати, потрібно багато практики та вміння зосереджуватися. Але добре, що сьогодні для цього є безліч інструментів.
Зменшити мультаскінг
Спочатку ми вчилися бути максимально мультизадачними, але, здається, доведеться відучуватися.
Багатозадачність може здатися необхідною сьогодні, але вона має велику ціну, згідно з дослідженням Стенфорда 2009 року. У вибірці зі 100 студентів близько половини визнали себе мультизадачними. Друга половина --- ні.
Тест вивчав тривалість уваги, ємність пам'яті та здатність переключатися з одного завдання на інше --- і «мультизадачники» гірше виконували кожен тест. «Все їх відволікало», --- прокоментував Кліффорд Насс, який був дослідником на цьому проекті, у прес-релізі.
Тренуватися
Вправи корисні не тільки для організму. Вони також сприяють здоров'ю мозку, що важливо для ємності пам'яті та концентрації уваги, за словами Джона Рейті, доцента клінічного професора психіатрії в Гарвардській медичній школі.
Зокрема, вчені вважають, що регулярні фізичні вправи можуть сприяти стимулюванню вивільнення хімічної речовини, яка називається нейротрофічним фактором. Що, на думку деяких досліджень, допомагає переробляти схеми пам'яті для поліпшення їх функціонування.
Вести списки справ (у будь-якому зручному вигляді)
Списки справ не лише допомагають вам визначити пріоритети виконня завдань.
Кел Ньюпорт, професор та автор книги «Глибока робота», розповів Business Insider, що наявність записаного списку справ може допомогти зосередитися на майбутньому завданні.
Він також додає, що незавершена робота буквально з'їдає вашу концентрацію. Це випливає так званого Ефекта Зейгарнік, тобто тенденції запам’ятовувати незавершені завдання замість виконаних.
Встановлювати межу
Той самий Ньюпорт рекомендує повністю відокремитися після завершення робочого дня та розставатися з роботою аж до наступного.
Деякі дослідження показують, що наявність пауз у вирішенні проблеми може допомогти вам її вирішити. Згідно з теорією несвідомої думки, відхід від складної ситуації може допомогти прийти до кращого висновку, ніж спроба вирішити це за один сеанс.
Втім, ця теорія дещо спірна. Мета-аналіз досліджень переваг несвідомої думки 2015 року дійшов висновку, що відхилення від рішення не обов'язково призводить до кращого рішення. Та навіть якщо це так, мозку потрібен перепочинок. Про це пишуть і в інших дослідженнях.
Нормально спати
Одним з основних симптомів хронічної втрати сну є погана концентрація уваги. Отримання солідних семи-восьми годин перед напруженим робочим днем може дати різницю.