Як тримати фокус та не тупити: лише наукові методи

Проблеми з концентрацією уваги? У 2020 цим вже нікого не здивуєш. Ми регулярно розповідаємо про робочі та життєві

, підтверджені науковими дослідженнями. Цього ж разу згадуємо звички, які допоможуть краще тримати фокус на роботі і не тільки. Звичайно, з посиланнями на нормальні джерела.