Що швидше: Юкі Цунода за кермом або його прорив у Формулу-1?

Юкі Цунода стрімко просувається кар'єрними сходами гоночного пілота. У сезоні-2021 японський гонщик стане напарником П'єра Гаслі по команді Scuderia AlphaTauri. Після дебюту у Формулі-3 у 2019 році та блискучого виступу у Формулі-2 в 2020, 20-річний гонщик отримав право дебютувати у королівських гонках в березні наступного року в стартовому Гран-прі Австралії. Більше того, Цунода буде наймолодшим гонщиком на стартовій решітці і стане 18-м японським пілотом, що стартував у Формулі-1. Ось коротка інформація про ньюзмейкера з Саґаміхари.

Як він сюди потрапив?

Новий офіс © Josh Kruse/Scuderia AlphaTauri/Red Bull Content Pool

У кожного гонщика є саме «той» момент, коли він закохується в автоспорт. Для Цуноди це сталося в 2004 році, коли він у віці чотирьох років спостерігав за виступом батька у популярних в Японії авто-змаганнях — джімхана. Юкі був вражений. Настільки, що незабаром спробував свої сили за кермом карта. У 10 років Цунода взяв участь в юніорському чемпіонаті з картингу. Через три роки він пробився в регіональний клас, а в 14 років — вийшов на національний рівень.

У 16 років японець взяв участь в японському чемпіонаті Формула-4, чемпіоном якого став у 2018 році. Тоді ж Юкі взяв участь в триденних тестах на трасі Хунгарорінг в Будапешті і став пілотом Red Bull Junior Team. Він згадує: «Ці тести — один з найважливіших моментів у моєму житті».

Що він накоїв?

Свіжі колеса © Josh Kruse/Scuderia AlphaTauri/Red Bull Content Pool

2019 рік пройшов для Юкі швидко. Після першого переїзду в Європу японцеві довелося адаптуватися до нової культури, поліпшити свою англійську і змагатися перед паддоком королівських гонок у Формулі-3. Після п'яти поспіль фінішів у першій шістці у другій половині сезону, включаючи перемогу у спринтерській гонці в Монці, Формула-2 стала логічним продовженням кар'єри Цуноди.

Після поулу та подіуму у третій гонці сезону на трасі Red Bull Ring, Юкі вийшов на новий рівень. Японець виграв етапи в Бельгії та Бахрейні, спринтерську гонку в Сільверстоуні, завоювавши два інших подіуми та посівши третє місце в загальному заліку чемпіонату Ф-2.

Відчуй смак F1

Час приміряти нову форму © Josh Kruse/Scuderia AlphaTauri/Red Bull Content Pool

Як для шанувальника Айртона Сенни, японець вважав справою честі вперше випробувати болід Формули-1 саме на трасі Імола в Італії. Цей знаковий трек не приймав гонки F1 з 2006 року. Але в 2020 році на трасі пройшло Гран-прі. На трасі, де в 1994 році трагічно загинув легендарний бразильський пілот, Цунода вперше сів за кермо машини Scuderia AlphaTauri. Після 72 кіл по одній з найбільш знакових трас цього виду спорту він знав, чого очікувати — і хотів більшого.

«Існує велика різниця між болідами Формули-2 та Формули-1», - пояснює японець. — «Це зовсім інший світ. Машина була легшою для водіння, але також більш вимогливою фізично».

Що говорять експерти?

Нове поповнення Scuderia AlphaTauri © Josh Kruse/Scuderia AlphaTauri/Red Bull Content Pool

Керівник команди Scuderia AlphaTauri Франц Тост добре пам'ятає цей тест. «Вранці було трохи вогко, тому ми почали день на повністю мокрих шинах», — пояснює Тост про тести в Імолі. — «Юкі відразу ж ознайомився з машиною, а це означає, що коли ми перейшли на сухі шини, він швидко покращив час проходження кола. Це було дуже вражаюче. Він дав цінні технічні відгуки про поведінку машини. Red Bull стежив за розвитком кар'єри Юкі. І, я впевнений, він стане великою підмогою для нашої команди».

Що думає Юкі?

У 2019 Цунода заявив, що його метою буде стати гонщиком Ф-1 після закінчення сезону. Місія виконана! Чого ж він очікує від майбутнього сезону гонок на вищому рівні? Цунода каже: «Я дуже цього чекаю та впевнений, що зможу добре виступити у Формулі-1. Як і для більшості гонщиків, моєю метою завжди була участь в гонках Формули-1, тому я дуже радий цій новині. Я розумію, що в наступному році буду намагатися виправдати покладені на мене надії багатьох японських фанатів Формули-1. І я буду робити все можливе для них».

Що далі?

Наробити галасу в Імолі © Josh Kruse/Scuderia AlphaTauri/Red Bull Content Pool