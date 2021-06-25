Зони для стрибків з парашутом зазвичай закривають на час негоди, адже стрибати з літака у самий центр бурі — повне безумство. Та Шон Маккормак вирішив підняти планку ризику у скайдайвінгу. Він стрибнув із дошкою з трикілометрової висоти над центральною Флоридою, коли небо розрізали спалахи блискавок.

Ідея стрибати на краю бурі виникла у Шона ще у кінці 90-х. Для бувалого пілота, що брав участь у В'єтнамській війні, ідея перетворилася на божевільну і ризиковану пригоду, яку тільки можна уявити.

Джон ДеВор і Шон Маккормак © Robert Snow / Red Bull Content Pool Команда у зборі для польоту © Robert Snow / Red Bull Content Pool Шон Маккормак © Robert Snow / Red Bull Content Pool

Протягом двох десятиліть він пройшов шлях від участі у X Games до виконавця голлівудських трюків, тренував військових і брав участь в оригінальних проєктах Red Bull Air Force. Нагода опинитися в епіцентрі бурі з'явилась за 25 років. «Неймовірна пригода тому і називається неймовірною, бо можливість пережити її випадає дуже рідко», — каже Маккормак.

Сповнений впевненості, що базувалась на 25 роках скайсерфінгу, він включився у дуже ризикований проєкт, адже приручити грозу — завдання вкрай непросте. «Я не дуже ризиковий хлопець, — говорить Шон. — Стрибок під час грози — це лотерея, але я вважаю, що принцип лотереї може спрацювати й в іншу сторону. Мені здається, що блискавка може вдарити у тебе лише випадково. Імовірність цього не дуже висока».

Небезпека, з якою зіштовхнувся Маккормак © Robert Snow / Red Bull Content Pool

Маккормак здійснив понад 20 000 стрибків і сотні разів пірнав у хмари. У його команді: пілот одномоторної Cessna Caravan і Джон ДеВор, відчайдушний пілот Red Bull Air Force, що робить круті знімки, лавіруючи серед хмар. Завдяки системі відстеження погоди UBIMET, що допомогла визначити оптимальні умови, проєкт виглядав трохи безпечнішим, ніж стрибки у середині 90-х.

Стрибок у центр хмари, зарядженої електрикою, — абсолютно божевільна ідея. Скайдайвер фізично не може контролювати ситуацію, тут майже все віддано на волю випадку. Неможливо вгадати момент і місце, де виникне блискавка. Проте, Маккормак на дошці намагався лавірувати серед просвітів і тунелів у хмарах у пошуках безпечного маршруту. «Я стрибав, прекрасно усвідомлюючи, що мені треба пройти крізь мінне поле. Де-небудь може рвонути», — ділиться він.

Шон Маккормак в хмарах © Craig O'Brien / Red Bull Content Pool Скайдайвер Шон Маккормак © Craig O'Brien / Red Bull Content Pool На краю бурі © Craig O'Brien / Red Bull Content Pool

Шон каже: у момент стрибка був максимально зосереджений і розслаблений одночасно. Навіть коли блискавки проходили зовсім близько. «У дійсно серйозних ситуаціях (на кшталт цієї) я намагаюся зберігати спокій і концентруватись на відчуттях, — згадує він. — Намагаюся просто брати від моменту все. Наприклад, цю неперевершену гаму кольорів. Якщо вдалось побачити, як виникає блискавка, цей момент не забути: усе навколо світиться, немов величезна куля. Можна уявити, що ти знаходишся на іншій планеті».

Небесний серфінг © Craig O'Brien / Red Bull Content Pool

Між безстрашністю і відвагою велика різниця, яку Маккормак сповна усвідомив завдяки стрибку крізь грозову хмару. «Мати-природа — це стихія. Ти не можеш побудувати взаємини з нею, ти тут лише спостерігач», — говорить він.