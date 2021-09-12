Літо скінчилося, а з ним і сезон відносного ігрового затишшя. У вересні геймерів чекає багато цікавого. По-перше, повернення Red Bull Flick, всесвітнього турніру з CS:GO, у якому можуть брати участь команди з 2 людей. На турнір завезли безліч нових штук, деталі про дати кваліфікацій, правила та карти дивись на сторінці івенту (та не зволійкай, перший відбір вже 18 вересня).
Та це, звичайно, не все. Ось ще мінімум п'ять тайтлів, які потребують твоєї уваги у вересні (насправді їх більше, та ми хотіли, щоб у тебе лишилося бодай кілька годин на сон). Поїхали.
NBA 2K22 — 10 вересня
Минулого року фани головного баскетбольного симулятора вже побачили, як він може виглядати на консолях нового покоління. А NBA 2K22 вже створювалася безпосередньо для них, тож очікуй цікаві нові фішки. Наприклад, оновлену систему відбору, дриблінгу та кидку м'яча. Або систему втоми гравців, яка змусить частіше та з розумом користуватися ротацією складу. А режим The City (тільки на PS5/Xbox Series X) навіть має систему квестів та оновлену MyCareer.
Life is Strange: True Colors — 10 вересня
Тінейдж-драма Life is Strange стала трохи дорослішою, переїхала но новий більш красивий движок, але її основний сенс залишився тим самим. Це все ще цікавий гібрид квесту та інтерактивного фільму. Так, у ньому є основний напівдетективний сюжет, але головні відчуття дає гірське містечко Гейвен-Спрінгс та усі історії, які ти тут можеш знайти (а можеш і не знайти). Якщо ти з тих, кому подобаються подібні жанри та оригінальна гра — то мерщій у діджитал-стор. А головне — не загуби за основним сюжетом усе інше.
Deathloop — 14 вересня
Шутери вже давно потребують свіжих ідей, і Deathloop від Arkane Studios (авторів Dishonored та Prey), схоже, пропонує декілька. Вісім цілей потрібно вбити до півночі. Якщо хтось втече (або якщо тебе вб’ють), день починається знову, і всі попередні роботи потрібно завершити знову. Arkane називає свою гру «головоломкою вбивства», і гравці повинні скласти її, щоб досягти успіху. Плюс нетипова естетика. Словом, ми заінтриговані, особливо, враховуючи, що дату релізу вже переносили.
Kena: Bridge of Spirits — 21 вересня
До речі про перенесені ігри. Kena — іще один ексклюзив PS5, який виглядає дуже кольорово та інтригує своїм містичним світом та не зовсім типовим геймплеєм. За загальним настроєм тут складно не згадати Ratchet & Clank, який вийшов влітку і став одним з головних ігрових вражень цього року. Сподіваємося, у цьому аспекті Kena піде тим самим шляхом.
Diablo 2 Resurrected — 23 вересня
Згадай, скільки годин ти провів у найлегендарнішій частині Diablo в дитинстві за компом. А тепер уяви, він повертається, та ще й з усіма технічними фішками кращих ремастерів останніх років. Ті, хто зміг пограти у закриті дочасні прев'ю гри, залишилися, м'яко кажучи, задоволеними. А як інакше? Це ж та сама Diablo 2!