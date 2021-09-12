Літо скінчилося, а з ним і сезон відносного ігрового затишшя. У вересні геймерів чекає багато цікавого. По-перше, повернення Red Bull Flick, всесвітнього турніру з CS:GO, у якому можуть брати участь команди з 2 людей. На турнір завезли безліч нових штук, деталі про дати кваліфікацій, правила та карти дивись на

(та не зволійкай, перший відбір вже 18 вересня).