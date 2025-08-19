Як розблокувати скіни у Street Fighter 6: вичерпний гайд

Більше, ніж будь-яка попередня частина знаменитої серії файтингів, Street Fighter 6 — це гра про те, як виділитися й заявити про себе. Скіни тут — не лише новий вигляд бійця, а важлива частина твоєї ігрової ідентичності. Тож тобі точно захочеться зібрати якомога більше цих крутих образів. Ось усі методи, як їх можна розблокувати.

01 Як розблокувати скіни у Street Fighter 6?

У Street Fighter 6 є два способи дістати альтернативні костюми. Перший — це безкоштовні розблокування в режимі World Tour, які залежать від рівня твого зв'язку з головними персонажами. Другий — платні скіни, які можна придбати за Fighter Coins, преміальну валюту Street Fighter 6. Обидва шляхи пропонують унікальні винагороди, але варто зазначити, що деякі варіанти, наприклад, із лімітованих колаборацій, доступні тільки за Fighter Coins.

02 Отримай скіни безкоштовно в режимі World Tour

Досліджуй локації World Tour, щоб відкрити нові костюми © Capcom

У сюжетному режимі Street Fighter 6 — World Tour — ти зустрінешся з Майстрами, улюбленими героями серії: Рю, Чунь-Лі, Кеммі та багатьма іншими. Після першої розмови з ними ти одразу відкриєш їхнє перше вбрання. Щоб розблокувати костюм Майстра, потрібно підняти рівень зв’язків до 100. Зробити це можна, спілкуючись із ними, даруючи подарункові предмети, здійснюючи спаринги та виконуючи місії.

У Street Fighter 6 є внутрішньоігрова валюта — Zenny. Її можна отримати, виконуючи місії та побічні квести у World Tour. За оцінками фанатів, щоб купити достатньо подарунків для здобуття всіх костюмів, знадобиться приблизно 1,8 мільйона Zenny. Тому тобі варто зосередитися на заняттях, які принесуть найбільшу винагороду. Один із найшвидших способів заробити Zenny — це мініігри. У них можна грати необмежену кількість разів. Наприклад, у мінігрі Scrap Heap в тебе є нагода отримати приблизно 2500 Zenny, просто побивши вантажівку. Крім того, Zenny нараховуються за щоденні бонуси за вхід у гру.

Чунь-Лі у грі Street Fighter 6 © Capcom

Щоб максимізувати рівень зв'язків, даруй Майстрам те, що відповідає їхнім смакам. Наприклад, Чунь-Лі полюбляє чай і традиційні речі — елегантні віяла чи нефритові браслети. У Рю вподобання простіші: щоб завоювати його прихильність, обирай спорядження для бойових мистецтв або предмети, пов’язані з природою. Прислухайся до підказок у діалогах — вони допоможуть знайти ідеальні подарунки для кожного Майстра.

03 Купівля скінів за Fighter Coins

Хочеш отримати миттєвий доступ до потрібних скінів? Тоді заходь у внутрішньоігровий магазин — він завжди доступний через Battle Hub. Вартість образів коливається від 50 до 300 Fighter Coins, залежно від їхньої рідкісності. Тут ти можеш одразу придбати другий костюм для будь-якого Майстра, якщо не хочеш витрачати час на розблокування в режимі World Tour.

Крім того, деякі скіни, включно з третім костюмом для кожного персонажа та колекцією купальників, можна розблокувати лише за Fighter Coins. На жаль, заробити Fighter Coins в грі неможливо — їх доведеться купувати за реальні гроші.

04 Колаборації та обмежені за часом скіни

Ти можеш виглядати настільки ж круто, як Донателло © Capcom

Окрім звичайних опцій, у грі також доступні круті скіни, які з'являються в рамках колаборацій та обмежених у часі подій. Однією з таких є SF6 x TMNT, де представлені образи, натхненні улюбленими героями коміксів, Черепашками-ніндзя. Костюми, стилізовані під Леонардо, Рафаеля, Мікеланджело та Донателло, можна придбати в магазині Battle Hub Goods у вкладці Crossover Items. Кожне таке вбрання коштує 750 монет, що є доволі високою ціною, але справжні фанати вважають, що воно того варте.

Є колаборація æspa + Naevis, в якій представлений наряд для Джурі, натхненний віртуальним K-Pop ідолом. Цей предмет доступний до 3 липня 2026 року, а купити його можна за Fighter Coins. Також був кросовер з популярним аніме Spy x Family, який, на жаль, вже завершився.

05 Чому скіни важливі на змагальній сцені?

Big Bird виграв Red Bull Kumite у кастомному скіні © Stephanie Lindgren/Red Bull Content Pool

Глядачі Red Bull Kumite — епічного турніру 1 на 1, що відбувся в Парижі у квітні, — могли бачити, як професійні гравці Сол Леонардо 'MenaRD' Мена II та Адель 'Big Bird' Ануш розривали арену в кастомному вбранні у їхніх фірмових кольорах. Хоча це ще не офіційні скіни, ми б хотіли, щоб ці улюблені фанами стилі стали доступними для гравців по всьому світу.

На змаганнях високого рівня фірмові кольори просто необхідні — вони допомагають глядачам краще стежити за подіями. Використовуючи персоналізовані кольори, кіберспортсмени отримують психологічну перевагу й одразу налагоджують контакт з уболівальниками. Такі індивідуальні стилі дозволяють підняти рівень гри, поєднуючи свій образ у віртуальному світі з власним іміджем у реальному житті.

06 Короткі поради щодо покращення зовнішнього вигляду

Хочеш створити власний унікальний стиль, як у професіоналів? Поекспериментуй з різними кольорами. Агресивним гравцям пасуватимуть яскраві червоні та жовті барви, а технічним бійцям — темні, стримані відтінки, що підкреслюють виваженість у грі.

Унікальний зовнішній вигляд допоможе створити ігровий образ, який безпосередньо пов'язаний з твоїм підходом. Спробуй нові скіни та сформуй особливий стиль!