Новачок NASCAR Шейн ван Гісберген розповів, як готується до нової кар’єри
Ти коли-небудь уявляв, що опинишся в NASCAR?
Коли я ріс в Австралії та Новій Зеландії, V8 Supercars — це було майже все, чим я хотів займатися. Було кілька новачків, які дуже добре виступали в цій серії, і я приєднався до них, коли мені виповнилося 18. Я виступав там до кінця 2023 року і сформував дивовижну кар'єру. Мені дуже подобалося проводити там час. Але у мене з'явилася нагода взяти участь у перегонах NASCAR, і наші перші перегони пройшли дуже добре. Гадаю, це був ідеальний час для того, щоб змінити кар'єру.
Перед тим, як ми перейдемо до твоєї тріумфальної перемоги, поговорімо про виклики новозеландських гонщиків. Скотт Діксон з IndyCar якось сказав, що його гоночна мрія ніколи б не здійснилася, якби його батько не продав акції місцевим бізнесменам, які дуже хотіли, щоб він досяг успіху. Що знадобилося тобі, щоб пробитися у великий спорт?
Це було майже так само. Неможливо досягти цього без підтримки чудових людей, які допомагають тобі на кожному кроці. Для мене однією з найважливіших стала компанія Giltrap Group — франшиза автосалонів. Якщо ти подивишся на будь-якого водія з Нової Зеландії, то побачиш на його шоломі напис Giltrap, і носити його — справжній привілей. Я був в одній з їхніх юніорських машин, і вони допомогли мені пройти шлях до NASCAR, де й досі підтримують все, що я роблю.
Спочатку мені здавалося, що стати професійним гонщиком, вирушивши в Австралію, більш реально, ніж якби я поїхав до Америки чи Європи. У цьому й полягала моя ідея — скопіювати модель Скотта Діксона. Багато людей їдуть одразу до Європи. Маркус Армстронг, який зараз виступає в IndyCar, починав в Європі та навіть кілька років навчався в Ferrari Academy.
Машини NASCAR надважкі й не дуже маневрові — але, врешті-решт, це просто машини
Твоя сім'я захоплювалася перегонами?
Мій батько багато їздив на ралі у 80-х, і продовжував це робити, доки не з’явились ми з сестрою. Потім він змусив нас ганяти на квадроциклах і байках — і завжди був поруч, підтримував мене на кожному етапі. В Австралії він часто бував на моїх перегонах, але тепер, коли я вже тут, це стало трохи складніше. Коли я був молодший, перегони були майже всім у моєму житті. Щороку журнал Speed Sport проводив конкурс на стипендію для участі в перегонах — це була велика справа в Новій Зеландії. Переможцю давали гроші на виступи у Formula Vee. Першого разу, коли я спробував, стипендію виграв мій друг і навіть непогано провів той сезон. Наступного року я знову подався, а поки чекав — зайнявся картингом, просто щоб краще зрозуміти, як працюють кільцеві перегони. І вже з третьої спроби, у 2004-му, я нарешті виграв стипендію й почав виступати у Formula Vee.
У наступні роки я змагався у Formula Ford і Toyota — це юніорські серії одномісних болідів у Новій Зеландії. Наприкінці сезону в Toyota мені випала нагода протестувати болід V8 Supercars для команди Stone Brothers Racing — на той час це була одна з топових команд. Я показав себе непогано. Була ще команда Team Kiwi Racing, їхні машини обслуговували саме Stone Brothers. Десь у середині сезону 2007-го вони залишились без пілота — і мене, 18-річного хлопця, раптово кинули у ці перегони. Це був гігантський прогрес — і, чесно кажучи, я, мабуть, ще не був готовий. Але я завершив сезон гідно, без промахів. А вже наступного року Stone Brothers взяли мене до основної команди. Це було просто неймовірно — буквально зі школи опинитися на шляху до мрії.
Тобто ти не прагнув потрапити до Формули-1 в першу чергу?
Я був непоганим у відкритих колесах, але я завжди був досить великим хлопцем. Більшість з тих водіїв, що виступають у відкритих колесах, виглядають так, ніби їм 14 років. Коли я виступав у Toyota Series, у мене була надмірна вага, і я боровся зі швидкістю, тому що був дуже важким. Отже, я більше рухався у напрямку турингових автомобілів.
Я пам'ятаю, як Роджер Пенске непомітно вислизнув з однієї події NASCAR, щоб сісти на літак, сподіваючись на власні очі побачити чемпіонат Australian Supercars. Наскільки сильною була присутність NASCAR у тих перегонах? І чи добре знайомі фанати автоспорту в Австралії та Новій Зеландії з NASCAR?
Не дуже. Я трохи стежив за NASCAR, коли [водій Aussie Cup] Маркос Амброуз там виступав, але коли він спинився, я знову перестав приділяти цьому увагу. Все змінилось у 2022-му, коли Джастін Маркс, співвласник Trackhouse, запустив проєкт Project 91 — з ідеєю дати найкращим гонщикам світу шанс спробувати себе в NASCAR. Коли вони почали культурний обмін і запросили чемпіона Формули-1 2007 року Кімі Ряйкконена, я ще не був упевнений, що в мене взагалі з'явиться така можливість. Але мені стало цікаво — і я звернувся до Бориса Саїда, колишнього пілота NASCAR Cup. Він знав Джастіна й почав розмову.
На мій превеликий подив Джастін зв'язався зі мною і сказав: «У 2023 році відбудеться нова гонка на вуличному треку, і я думаю, що ти ідеально підійдеш для неї. Дай мені кілька місяців, щоб знайти спонсорів і партнерів». Це була чудова розмова, просто тому, що я не думав, що з цього щось вийде. Через кілька місяців Джастін зателефонував і сказав: «Так, це станеться». І це сталося на вихідних, коли у мене не було перегонів Supercars.
Це були твої перші перегони в Америці?
Ні, я кілька разів брав участь у перегонах IMSA та Daytona 24, але в Чикаго я точно побував вперше.
Це також була перша спроба NASCAR провести перегони на дорожній трасі. Яким був вид з кокпіта?
Для мене це був дуже крутий вік-енд. Я не надто переймаюся погодою та іншим. Оскільки я був гостем і це був одноразовий досвід, я просто намагався отримати від нього максимум. Я був у захваті.
Як порівнюються автомобілі V8 Supercars з машинами NASCAR Cup?
Вони досить схожі в деяких аспектах. Ми багато їздимо на суперкарах по вуличних трасах, але наші траси дещо інші. Машини NASCAR надважкі й не дуже маневрові — але, врешті-решт, це просто машини. Ти пристосовуєшся.
Поговорімо про той заїзд з ковзанням. Щойно лідери виходили вперед, як на трасі з’являлася калюжа й зривала їх із курсу, перетворюючи перегони на справжній хаос. Що ти тоді відчував?
Перегони були стандартними на старті — просто мокро. Я лідирував деякий час, а потім тримався десь другим чи третім. Але пізніше нас трохи підкосила погода, що зіпсувала нашу стратегію і відкинула всі хороші автомобілі назад. Але їхати було весело.
Чи можеш ти описати свої відчуття після перемоги? Чи думав ти тоді, що вигравати такі перегони буде настільки легко?
Ну, це, безумовно, було нелегко. Навколо мене були чудові люди, і це мало величезне значення. Вже під час першого тренування я відчув себе цілком комфортно. Я знав, чого очікувати, і ми мали дуже чіткий план. Мій керівник екіпажу, Даріан Ґрабб, — неймовірний хлопець з величезним досвідом. З самого початку ми діяли злагоджено. Було круто розділити ту переможну мить з ним та всією командою Trackhouse — особливо з тими, хто досі жодного разу не перемагав. Настільки неочікуваною була та перемога.
В який момент відчуття переходить від «Це було щось!» до «Ти точно не можеш залишитися?»
Після цього я вирішив повернутися і взяти участь у ще одній гонці серії Cup — це був етап на автодромі Індіанаполіс Мотор Спідвей, де проходять легендарні перегони Indy 500. Протягом того вік-енду мене запитали, чи не хочу я також здійснити заїзд у серії Truck, яка відбувалася неподалік. Було дуже важко, але я отримав величезне задоволення і подумав, що NASCAR може бути дійсно захопливим. Потім все це просто наростало як снігова куля. Я отримав можливість змагатися в серії Xfinity та кількох перегонах Cup минулого року, щоб набратися досвіду. Я провів набагато більше перегонів, ніж очікував.
Чи змінюється підхід або мислення, коли переходиш із часткової участі в NASCAR до повної?
Не зовсім, ні. Це перегони, і це те, що ми робимо. Найважливіше зараз те, що я беру участь у перегонах щотижня, і мені потрібно готуватися разом з іншими. Я щотижня в симуляторі. Графік більш напружений, але для мене це те, чим я хочу займатися.
Список з чотирьох пілотів команди Trackhouse виводить міжнародний обмін на новий рівень. Окрім тебе, там є чемпіон NASCAR з Мексики Даніель Суарес та чотириразовий переможець Indy 500 Геліо Кастроневес з Бразилії. Про що ви зазвичай розмовляєте?
Було дуже приємно з ними поспілкуватися. Даніель і Росс Честейн, наш ветеран Cup, напрочуд відкриті. Вони охоче діляться будь-якою інформацією, яка мене цікавить, особливо щодо гонок на овалах — і я без вагань відплачу їм тією ж монетою, коли справа дійде до дорожніх трас. Ми робимо один одного кращими. В цілому, як команда, я думаю, ми постійно вдосконалюємося.
Отже, чого можна очікувати від тебе в цьому сезоні?
Якщо чесно, я ніколи не ставив перед собою якихось конкретних цілей. Я просто стараюся робити все, що можу. Розумію, що тут у мене є великі можливості, і хочу використати їх на максимум. Знаєш, це справжній вихід із зони комфорту — приїхати сюди й змагатися в чомусь зовсім новому. Єдине, чого я справді хочу — покращити свої результати на овальних трасах цього року. Але якихось жорстких очікувань щодо позиції в чемпіонаті я собі не ставлю. Якщо вдасться виграти кілька гонок — буде круто, ми точно відсвяткуємо. Але найбільше я просто хочу пройти цей сезон спокійно й отримати від нього задоволення.