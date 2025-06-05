Новачок NASCAR Шейн ван Гісберген розповів, як готується до нової кар’єри

Мій батько багато їздив на ралі у 80-х, і продовжував це робити, доки не з’явились ми з сестрою. Потім він змусив нас ганяти на квадроциклах і байках — і завжди був поруч, підтримував мене на кожному етапі. В Австралії він часто бував на моїх перегонах, але тепер, коли я вже тут, це стало трохи складніше. Коли я був молодший, перегони були майже всім у моєму житті. Щороку журнал Speed Sport проводив конкурс на стипендію для участі в перегонах — це була велика справа в Новій Зеландії. Переможцю давали гроші на виступи у Formula Vee. Першого разу, коли я спробував, стипендію виграв мій друг і навіть непогано провів той сезон. Наступного року я знову подався, а поки чекав — зайнявся картингом, просто щоб краще зрозуміти, як працюють кільцеві перегони. І вже з третьої спроби, у 2004-му, я нарешті виграв стипендію й почав виступати у Formula Vee.

У наступні роки я змагався у Formula Ford і Toyota — це юніорські серії одномісних болідів у Новій Зеландії. Наприкінці сезону в Toyota мені випала нагода протестувати болід V8 Supercars для команди Stone Brothers Racing — на той час це була одна з топових команд. Я показав себе непогано. Була ще команда Team Kiwi Racing, їхні машини обслуговували саме Stone Brothers. Десь у середині сезону 2007-го вони залишились без пілота — і мене, 18-річного хлопця, раптово кинули у ці перегони. Це був гігантський прогрес — і, чесно кажучи, я, мабуть, ще не був готовий. Але я завершив сезон гідно, без промахів. А вже наступного року Stone Brothers взяли мене до основної команди. Це було просто неймовірно — буквально зі школи опинитися на шляху до мрії.