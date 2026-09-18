Британська скелелазинка Шона Коксі підкорює маршрут Olympiad у стилі «діп-вотер-соло» над морем у Пембрукширі, Уельс.
© Jessica Glassberg/Red Bull Content Pool
Скелелазіння

Шона Коксі — перша скелелазка, що підкорила найважчий соло-маршрут Британії

Скелелазці Шоні Коксі знадобилося лише дві спроби, щоб пройти Olympiad — 12-метровий маршрут над морем в Уельсі, — здійснивши найшвидше сходження цього маршруту дотепер.
Автор Аґнес Анебода
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Британській професійній скелелазці Шоні Коксі знадобилося лише дві спроби, щоб пройти Olympiad — маршрут категорії 8b над морем у Пембрукширі, Уельс, Велика Британія. Коксі стала першою жінкою, яка пройшла цей маршрут, — і здійснила найшвидше сходження цього маршруту дотепер.
«Olympiad — одне з найзахопливіших сходжень, які я будь-коли бачила, — каже Коксі. — Я хотіла пройти його з тієї миті, щойно вперше побачила, але була готова до битви. Рухи важкі, і він набагато довший, ніж я звикла, плюс логістика божевільна».

12 метрів сходження над морем

Шона Коксі піднімається по маршруту Olympiad для соло-лазіння над глибокою водою над морем у Пембрукширі, Уельс, Велика Британія

Olympiad — це 12-метровий маршрут для соло-лазіння над глибокою водою

© Jessica Glassberg / Red Bull Content Pool

Olympiad — це 12-метровий маршрут над відкритою водою у Скрінкл-Гейвені в Пембрукширі, Уельс, Велика Британія. Лінія пролягає 45-градусною нависною стіною над Кельтським морем і вимагає від скелелазів пов'язувати важкі рухи з відкритою водою внизу. З категорією 8b/5.13d — елітним рівнем складності скелелазіння — Olympiad описують як найважчий дип-вотер-соло Британії. Дип-вотер-соло — це скелелазіння над відкритою водою без мотузок, де вода слугує приземленням, якщо ти зірвешся.

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Ніл Ґрешам проклав цей маршрут у 2012 році, і сходження Коксі — шосте успішне проходження. Попередні сходження належать британським скелелазам Стіву Макклюру, Едмунду Моррісу, Джошу Іббертсону й Кейлінові Гаркеру.
22 серпня 2026 року в Пембрукширі, Уельс, Шона Коксі драматично впала у море під час спроби проходження маршруту Olympiad у стилі «діп-вотер соло»

Шона Коксі впала у море під час свого історичного сходження

© Jessica Glassberg/Red Bull Content Pool

22 серпня 2026 року Шона Коксі святкує завершення маршруту Olympiad у стилі «діп-вотер-соло» в Пембрукширі, Уельс.

Британка не могла сховати усмішку після сходження

© Jessica Glassberg/Red Bull Content Pool

Умови зробили сходження ще важчим. Без мотузки зрив означав падіння просто в море. «Пробувати маршрут над водою було дико, — каже Коксі. — З припливом, температурою, вітром і вологістю ідеальних умов дістати майже неможливо».
Quotation
Цей досвід залишиться зі мною назавжди
Шона Коксі
Коксі не очікувала пройти лінію так швидко. «Пройти цей маршрут з другої спроби від самого початку було геть не тим, чого я очікувала, і я досі не можу в це повірити, — каже вона. — Це був досвід, який лишиться зі мною назавжди, і один із моїх улюблених моментів у скелелазінні дотепер».
Скелелазіння