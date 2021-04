Можливо, саме тому найцікавіші музичні відкриття в Україні з’являються саме на периферії: alyona alyona — з Баришівки, KALUSH — з Калуша і так далі. От і Байстрюки — це такі собі реп-вундеркінди з українського сільского nowhere. Молоді хлопці, що вільно перекладають на вітчизняний контекст усю «нову школу репу» та плавлять її із різними відсилками, наприклад, до української літератури («Кітляревський та Франкотик, я кручу-кручу фруктовий»). Дуже оригінально та гіперактуально.

Можливо, саме тому найцікавіші музичні відкриття в Україні з’являються саме на периферії: alyona alyona — з Баришівки, KALUSH — з Калуша і так далі. От і Байстрюки — це такі собі реп-вундеркінди з українського сільского nowhere. Молоді хлопці, що вільно перекладають на вітчизняний контекст усю «нову школу репу» та плавлять її із різними відсилками, наприклад, до української літератури («Кітляревський та Франкотик, я кручу-кручу фруктовий»). Дуже оригінально та гіперактуально.

Можливо, саме тому найцікавіші музичні відкриття в Україні з’являються саме на периферії: alyona alyona — з Баришівки, KALUSH — з Калуша і так далі. От і Байстрюки — це такі собі реп-вундеркінди з українського сільского nowhere. Молоді хлопці, що вільно перекладають на вітчизняний контекст усю «нову школу репу» та плавлять її із різними відсилками, наприклад, до української літератури («Кітляревський та Франкотик, я кручу-кручу фруктовий»). Дуже оригінально та гіперактуально.